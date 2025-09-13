Vợ của tỷ phú Jeff Bezos diện váy hở bạo, được chồng hết mực cưng chiều

Lauren Sánchez diện đầm trễ nải, tôn vòng một nóng bỏng. Kiểu dáng ôm sát cũng làm tôn vóc dáng săn chắc của cựu MC.

Vợ nhà sáng lập Amazon để tóc xõa uốn xoăn bồng bềnh. Bà hoàn thiện bộ đồ của mình với phụ kiện vòng cổ và hoa tai kim cương xa xỉ.

Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos lịch lãm trong tuxedo đen, áo sơ mi trắng và nơ cổ điển, hạnh phúc sánh đôi cùng vợ.

Bà Lauren Sánchez cùng chồng, tỷ phú Jeff Bezos, tham dự sự kiện từ thiện tại New York, ngày 12/9 (Ảnh: Getty Images).

Lauren Sánchez thu hút mọi ánh nhìn khi khoe thân hình gợi cảm và cân đối (Ảnh: Getty Images).

Ngoài vợ chồng Bezos, sự kiện của Kering năm nay còn quy tụ các nhân vật nổi tiếng như: Dakota Johnson, Salma Hayek, Jessica Chastain, Madonna, Demi Moore, Julianne Moore. Họ đồng lòng gây quỹ hỗ trợ các tổ chức chống bạo lực giới và giúp nạn nhân ổn định tài chính.

Được biết, sự kiện từ thiện Caring for Women đánh dấu sự trở lại lần đầu của Lauren với làng giải trí sau đám cưới tốn kém với tỷ phú Jeff Bezos vào tháng 6 vừa rồi.

Tháng 6 vừa rồi, vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos đã tổ chức "đám cưới thế kỷ" tốn kém hàng chục triệu USD tại Venice (Italy). Hôn lễ có sự góp mặt của dàn sao như: Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Orlando Bloom, Kim Kardashian. Sau đám cưới, cặp đôi liên tục tiệc tùng và du ngoạn khắp châu Âu.

Bà Lauren Sánchez và tỷ phú Jeff Bezos làm đám cưới tại Italy vào tháng 6 vừa rồi (Ảnh: News).

Sau hôn lễ, Sanchez chia sẻ, bà thực sự hạnh phúc khi được gắn bó trọn đời với người bạn thân nhất. Cuộc hôn nhân của cặp đôi cũng nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè.

Người mẫu Brooks Nader gọi hôn lễ của Jeff và Lauren là đám cưới cổ tích. Cô chia sẻ với truyền thông: “Lauren thật sự là người phụ nữ tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy tìm được tình yêu đích thực”.

Tỷ phú Jeff Bezos cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ. Ông nói: “Lauren là người hào phóng và giàu lòng nhân ái nhất mà bạn có thể gặp. Cô ấy truyền cảm hứng ở mọi khía cạnh. Hào phóng với cả người mới gặp, với từng cá nhân và mọi người”.

Cặp đôi dành thời gian chu du khắp châu Âu suốt mấy tháng qua để tận hưởng cuộc sống tân hôn (Ảnh: DM).

Jeff Bezos và Lauren Sánchez đều đã trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau. Nữ MC có 3 người con riêng trong khi tỷ phú Jeff Bezos có 5 con với người vợ đầu tiên. Chuyện tình của họ được cho là nhận được sự ủng hộ của các con.

Jeff Bezos (61 tuổi) là ông trùm truyền thông và nhà đầu tư người Mỹ. Trong 27 năm nắm quyền lãnh đạo, tỷ phú đưa tập đoàn Amazon đã trở thành đế chế bán lẻ lớn nhất thế giới.

Tỷ phú Jeff Bezos là người giàu thứ 3 trên thế giới, theo Forbes. Ông từng trải qua cuộc hôn nhân dài 25 năm và có 4 con chung với vợ cũ trước khi đến với bà Lauren.

Tỷ phú Jeff Bezos luôn tự hào về người bạn đời của ông (Ảnh: News).

Lauren Sánchez (56 tuổi) là diễn viên, MC kiêm bà chủ hãng sản xuất phim người Mỹ. Bà từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 con riêng trước khi gắn bó với Jeff Bezos vào năm 2018.

Ông Jeff Bezos và bà Lauren Sánchez công khai mối quan hệ vào năm 2019 và đính hôn vào năm 2023. Theo tờ L'Officiel (Mỹ), tỷ phú Jeff Bezos cầu hôn bà Lauren Sánchez với chiếc nhẫn kim cương 20 carat trị giá 2,5 triệu USD.

Tỷ phú Jeff Bezos đang sở hữu khối tài sản hơn 220 tỷ USD trong khi bà Lauren Sánchez có trong tay 35 triệu USD. Cặp đôi được cho là ký hợp đồng tiền hôn nhân trước khi đăng ký kết hôn vào tháng 5 vừa rồi tại Mỹ.