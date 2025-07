Vợ chồng Messi gây sốt khi bị "bắt gặp" tại buổi diễn của Coldplay

Theo truyền thông quốc tế, Lionel Messi cùng vợ và 3 cậu con trai có mặt tại buổi diễn nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Music of the Spheres của nhóm Coldplay tại Miami (Mỹ), ngày 27/7.

Trong lúc chương trình diễn ra, ống kính máy quay bất ngờ lia đến vị trí của gia đình Messi. Ngay lập tức, người hâm mộ đồng loạt vỗ tay, hò reo và gọi tên danh thủ. Đáp lại tình cảm của khán giả, vợ chồng Messi và Antonella mỉm cười và vẫy tay chào thân thiện.

Vợ chồng Messi và Antonella cũng nhanh chóng chia sẻ ảnh tại buổi diễn trên trang cá nhân Instagram. Loạt ảnh đời thường của họ nhận về hơn 1,5 triệu lượt “thích” và hàng nghìn bình luận tích cực chỉ trong một giờ.

Phản ứng của vợ chồng Messi đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả so sánh vợ chồng Messi với cặp đôi vừa bị bắt quả tang ngoại tình ở buổi diễn hôm 16/7 của nhóm Coldplay. Vụ việc ồn ào khiến nhóm nhạc nổi tiếng phải lên tiếng giải thích.

Lionel Messi (SN 1987) là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với 7 Quả bóng vàng, 4 danh hiệu Champions League, 10 chức vô địch La Liga và chức vô địch World Cup 2022. Sau khi rời Câu lạc bộ PSG, Messi thi đấu cho Inter Miami và đang tận hưởng cuộc sống thoải mái cùng vợ con tại Mỹ.

Antonella Roccuzzo là hậu phương và là tình yêu lớn của Lionel Messi. Sự thành công hiện tại của Lionel Messi luôn có sự đồng hành, cổ vũ của bà xã. Trải qua gần 30 năm bên nhau, chuyện tình của họ trở thành giai thoại trong làng bóng đá thế giới.

Messi và vợ quen biết nhau từ năm 1996 tại nhà của một người bạn. Khi đó, Messi mới chỉ 9 tuổi.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu bé nhút nhát đã bị nét đáng yêu và dễ thương của cô bạn kém 2 tuổi thu hút. Tình cảm thời thơ ấu là khởi đầu cho một chuyện tình đẹp nhất nhì làng bóng đá thế giới.

Hai người chơi cùng nhau được vài năm thì chia xa vì Messi phải sang Tây Ban Nha tập luyện sau khi ký hợp đồng với CLB Barcelona vào năm 11 tuổi.

Năm 2005, họ nối lại tình xưa. Và 4 năm sau, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ. Antonella Roccuzzo quyết định chuyển đến Tây Ban Nha làm việc để gần người yêu hơn.

Năm 2012, Antonella Roccuzzo sinh con trai đầu lòng Thiago. Cậu con trai thứ 2 của họ, bé Mateo, chào đời sau đó 3 năm.

Tháng 6/2017, vợ chồng Messi tổ chức đám cưới trước sự chúc phúc của người thân và bạn bè ở quê nhà Rosario (Argentina). Một năm sau, họ có con trai thứ ba và đặt tên là Ciro.

Bà xã của Messi sở hữu thân hình săn chắc, gợi cảm. Nhan sắc của cô được nhận xét ngày càng thăng hạng. Chia sẻ về bí quyết "độ" dáng, Roccuzzo nói, cô rất chăm tập thể hình. Trên Instagram, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện. Cô chủ yếu tập tạ, đạp xe, boxing, tập với máy và bơi.

Antonella Roccuzzo hiện được xem là một trong những phụ nữ viên mãn nhất thế giới. Cô kết hôn với mối tình đầu. Chồng cô không chỉ nổi tiếng chung tình, còn là vận động viên được trả lương cao nhất hành tinh, sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Có chồng nổi tiếng và tài năng nhưng Antonella Roccuzzo không vì thế mà lựa chọn cách sống lệ thuộc. Cô đam mê thời trang và là gương mặt quen thuộc ở các tuần thời trang quốc tế.

Người đẹp còn tham gia quảng cáo cho nhiều nhà mốt danh tiếng. Tuy nhiên, bà xã của Messi thừa nhận, ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là chăm sóc, nuôi dạy các con và là hậu phương lớn cho chồng phát triển sự nghiệp.

Ban nhạc người Anh - Coldplay - đang thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu Music of the Spheres World Tour để giới thiệu album Music of the Spheres (2021) và Moon Music (2024). Tính đến tháng 12/2024, chuyến lưu diễn đã thu về hơn 1,1 tỷ USD và thu hút 10,3 triệu khán giả toàn cầu.