Vanessa Trump: Từ dâu hào môn nhà Trump đến bạn gái tay golf hàng đầu

Mối quan hệ giữa hai người thu hút sự quan tâm không chỉ vì danh tiếng, mà còn bởi những điểm tương đồng trong cuộc sống riêng tư nhiều thăng trầm.

Vanessa Trump thể hiện sự đồng hành với Tiger Woods (Ảnh: IG).

Tiger Woods bị bắt hồi tháng trước sau vụ lật xe tại bang Florida (Mỹ). Cảnh sát cho biết anh bị phát hiện mang theo thuốc trong người và không vượt qua các bài kiểm tra tỉnh táo tại hiện trường.

Sau đó, Woods ra tòa và nhận không có tội. Sau vụ việc, tay golf 15 lần vô địch các giải golf lớn nhất thế giới thông báo tạm dừng thi đấu để "tìm kiếm sự điều trị", đồng thời thừa nhận mức độ nghiêm trọng của sự cố.

Theo nguồn tin từ People, Vanessa Trump vẫn luôn ở bên cạnh Tiger Woods sau sự cố gần đây, đồng thời ủng hộ bạn trai tập trung điều trị để ổn định lại cuộc sống. “Cô ấy vẫn yêu thương và ủng hộ anh ấy”, nguồn tin cho biết, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ của họ vẫn bền chặt dù trải qua nhiều áp lực.

Bạn bè nhận xét Vanessa có thái độ tích cực, điều này mang lại ảnh hưởng tốt đến tinh thần của tay golf từng nhiều lần vô địch các giải lớn. Biến cố của Tiger Woods khiến đời tư của Vanessa Trump một lần nữa trở thành tâm điểm.

Người đẹp sinh năm 1977 bắt đầu hẹn hò với Tiger Woods từ năm 2025. Theo người thân cận, họ nhanh chóng tìm được sự đồng điệu nhờ những trải nghiệm tương đồng trong cuộc sống.

Vanessa Trump (trái) từng là người mẫu gây chú ý trước khi lập gia đình (Ảnh: Getty).

Cả Vanessa Trump và Tiger Woods đều từng trải qua những sóng gió cá nhân, quen với áp lực truyền thông và đều là cha mẹ của nhiều con. Chính những điểm chung này được cho là nền tảng giúp mối quan hệ của họ phát triển.

Trước khi đến với Tiger Woods, Vanessa Trump được biết đến với vai trò người mẫu và diễn viên. Cô từng là con dâu của ông Donald Trump khi kết hôn với Donald Trump Jr..

Sinh năm 1977 tại Mỹ với tên khai sinh Vanessa Kay Pergolizzi, Vanessa mang trong mình dòng máu nghệ thuật khi là cháu ngoại của nhạc sĩ jazz người Đan Mạch Kai Ewans. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật, Vanessa sớm gia nhập làng thời trang và ký hợp đồng với công ty người mẫu danh tiếng Wilhelmina.

Đầu những năm 2000, Vanessa là gương mặt triển vọng của làng mẫu Mỹ. Sau đó, cô lấn sân sang diễn xuất với vai nhỏ trong bộ phim Something’s Gotta Give (2003) và xuất hiện trong một số chương trình truyền hình.

Vanessa Trump từng kết hôn với Donald Trump Jr. (Ảnh: Getty).

Vanessa lần đầu gặp Donald Trump Jr. tại một sự kiện thời trang ở New York (Mỹ), do chính ông Donald Trump giới thiệu. Sau thời gian hẹn hò, cả hai kết hôn vào năm 2005 và có với nhau 5 người con.

Trong thời gian là con dâu gia đình Trump, Vanessa giữ vai trò hỗ trợ các hoạt động gia đình, tham gia công tác từ thiện và góp mặt trong một số tổ chức do gia đình chồng điều hành.

Không chỉ dừng lại ở vai trò nội trợ, năm 2010, cô còn xây dựng thương hiệu túi xách riêng mang tên La Poshett, hướng đến phân khúc khách hàng nữ thanh lịch và hiện đại.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa Vanessa và Donald Trump Jr. kết thúc vào năm 2018. Sau ly hôn, cả hai duy trì mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con cái. Vanessa lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông để tập trung nuôi dạy con.

Vanessa Trump chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung chăm sóc các con (Ảnh: W).

Trong khoảng một năm trở lại đây, Vanessa quay trở lại sự chú ý của công chúng khi công khai mối quan hệ với Tiger Woods. Hai người được cho là có thêm sự gắn kết khi con cái của họ cùng theo học tại một trường ở bang Florida (Mỹ) và đều có niềm yêu thích với golf.

Ở tuổi ngoài 40, Vanessa Trump được đánh giá là người phụ nữ bản lĩnh, kín tiếng nhưng độc lập. Sau những biến động trong đời sống cá nhân, cô dường như chọn cách sống nhẹ nhàng hơn, tập trung vào gia đình và những giá trị riêng.

Mối quan hệ với Tiger Woods cũng phản ánh sự đồng cảm giữa hai con người từng trải qua nhiều thăng trầm.