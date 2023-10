Ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Hòa bình 2023

Chỉ còn vài giờ nữa, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 sẽ diễn ra và tìm ra chủ nhân của vương miện.

Trước chung kết, người đẹp Myanmar đang đứng đầu bình chọn Thí sinh được yêu thích nhằm giành cơ hội vào thẳng Top 10 (Ảnh: MGI).

Hiện, các giải thưởng phụ đã dần được hé lộ. Theo đó, Top 2 hạng mục Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia) là cuộc đua tranh khốc liệt giữa đại diện Việt Nam và đại diện Myanmar. Người giành chiến thắng ở hạng mục này được công bố vào đêm chung kết và có cơ hội vào thẳng Top 20.

Ở hạng mục Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất), 5 thí sinh dẫn đầu lần lượt là người đẹp Myanmar, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Paraguay. Trong đó, đại diện của Myanmar hiện vững ở ngôi vị đầu bảng với 34% bầu chọn, tiếp theo là thí sinh Indonesia và Việt Nam với tỉ lệ bình chọn là 25% và 20%. Thí sinh duy nhất chiến thắng ở phần bình chọn này sẽ vào thẳng Top 10.

Chiều 25/10, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 cũng công bố danh sách 10 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất theo bình chọn của khán giả và giám khảo. Người đẹp Lê Hoàng Phương của Việt Nam góp mặt trong danh sách cùng các đại diện như Myanmar, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Nigeria, Nhật Bản, Puerto Rico, Nga và Honduras.

Maria Alejandra López của Colombia được chuyên trang Missosoloy, Sash Factor, Global Beauties dự đoán là Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Trước giờ G, đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương - cũng góp mặt trong hầu hết các bảng xếp hạng như Top 10 trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn; Top 2 bình chọn Country's Power of the year; Top 5 bình chọn Popular Vote (Thí sinh được yêu thích).

Lê Hoàng Phương được phần lớn các chuyên trang dự đoán lọt Top 10.

Trong khi đó, người đẹp Colombia đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2023. Tiếp sau cô là các ứng viên của Peru, Cộng hòa Dominica, Myanmar, Philippines, Mỹ.

Theo Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình, trong đêm chung kết, Ban Giám khảo sẽ chọn ra Top 10. Trong đó, những người đẹp từ Top 6 đến Top 10 đồng hạng là Á hậu 5. Top 5 được công bố theo thứ tự là Á hậu 4, 3, 2, 1 và Hoa hậu.

Mùa giải Hoa hậu Hòa bình 2023 được xem là một mùa giải hứa hẹn nhiều bất ngờ và thú vị bởi chất lượng thí sinh khá đồng đều. Phần lớn các người đẹp đều sở hữu hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn tốt.

Một số gương mặt nổi bật được dự đoán đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình 2023:

Lê Hoàng Phương, đại diện của Việt Nam, được các chuyên trang dự đoán chắc suất vào Top 10. Cô sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo hình thể 88-63-99. Người đẹp từng chinh chiến tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước trước khi tham dự Hoa hậu Hòa bình 2023. Cô sở hữu hình thể cân đối, kỹ năng trình diễn tốt (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Peru - Luciana Fuster - là thí sinh có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 4,5 triệu người. Cô sở hữu chiều cao 1,74m, hình thể săn chắc và những màn trình diễn bốc lửa (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Mỹ - Sthephanie Marie Miranda Morales - là một trong những thí sinh gây bất ngờ tại cuộc thi năm nay. Mỹ nhân sinh năm 1993 sở hữu hình thể săn chắc, kỹ năng trình diễn tốt và thần thái cuốn hút. Cô từng lọt Top 16 cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2020, Top 5 Hoa hậu Puerto Rico 2021. Người đẹp từng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, truyền thông và sân khấu của trường đại học Youngstown State (Mỹ) (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Colombia - Maria Alejandra López - được nhiều chuyên trang dự đoán là hoa hậu năm nay. Mỹ nhân 29 tuổi sở hữu dáng vóc chuẩn, kỹ năng trình diễn bốc lửa và kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Sau đêm thi bán kết, người đẹp Colombia chiếm trọn sự ủng hộ của các chuyên gia và cộng đồng yêu sắc đẹp (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Angola - Eugénia Das Neves - thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp khi cô sở hữu phong thái trình diễn chuyên nghiệp. Người đẹp cũng được chuyên trang Global Beauties dự đoán góp mặt trong Top 10 và là nhân tố bí ẩn của cuộc thi năm nay. Vẻ đẹp cá tính với kiểu đầu trọc độc đáo giúp cô luôn nổi bật (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Indonesia - Ritassya Wellgreat - sở hữu chiều cao 1,75m, gương mặt xinh đẹp và phong cách hiện đại, cá tính. Cô xếp thứ 5 trong bảng bình chọn 10 thí sinh trình diễn áo tắm tốt nhất do khán giả lựa chọn (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan - Thaweepon Phingchamrat - sở hữu chiều cao 1,72m, vóc dáng gợi cảm và gương mặt xinh đẹp. Cô cũng là thí sinh có lượng người hâm mộ đông đảo tại cuộc thi năm nay (Ảnh: MGI).