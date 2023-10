Thí sinh Hoa hậu Hòa bình 2023 trình diễn áo tắm "bùng cháy" và đẹp mắt

Phần thi trình diễn áo tắm của đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình 2023 để lại cho người hâm mộ nhiều ấn tượng đẹp. Các người đẹp diện áo tắm một mảnh cổ yếm, khoét eo khỏe khoắn, tôn đường cong cơ thể.

Ở phần thi này, các thí sinh tiềm năng như người đẹp Colombia, Mỹ, Peru, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Cộng hòa Dominica, Việt Nam là những gương mặt nổi bật.

Lê Hoàng Phương trình diễn áo tắm trong đêm thi bán kết Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Các người đẹp trình diễn tự tin, có nhiều cú đánh hông, xoay người, đá gót ấn tượng. Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam - trình diễn cuối cùng. Người đẹp diện áo tắm một mảnh khoét eo.

Phần trình diễn của Hoàng Phương được đánh giá ổn định với các bước đi chắc nhịp và cú đánh hông gợi cảm. Đại diện Việt Nam thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối, gợi cảm nhờ chiều cao 1,76m, số đo 88-63-99 cm.

Các thí sinh Hoa hậu Hòa bình 2023 đều sở hữu hình thể đẹp, săn chắc, cân đối và kỹ năng trình diễn tốt (Ảnh: MGI).

70 thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 đã có một đêm trình diễn gợi cảm, nóng bỏng (Ảnh: MGI).

Điểm mới của cuộc thi năm nay là phần hô tên của các thí sinh. Các người đẹp trình diễn trang phục dạ hội kết hợp hô tên. Các người đẹp Philippines, Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Séc, Colombia… có phần thể hiện thu hút người xem.

Thí sinh đến từ Colombia gây chú ý trong phần hô tên khi kết hợp váy dạ hội với chiếc nón vành to ấn tượng.

Thí sinh Peru có chiếc váy dạ hội khá độc đáo. Phần tà dài của váy được làm từ lông vũ và sau đó, cô tháo rời để biểu diễn. Những bước đi của người đẹp có hơn 4,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Hoa hậu Philippines chọn trang phục dạ hội ôm sát cơ thể kết hợp với chất liệu xuyên thấu phô diễn đường cong cơ thể. Kiểu tóc xoăn ấn tượng giúp cô xinh đẹp nổi bật trên sân khấu. Đại diện Thái Lan gặp vấn đề khi trình diễn váy dạ hội vì trang phục bị lỗi.

Đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương - lựa chọn trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ hình tượng thiên nga tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt. Phần tà váy được người đẹp khéo léo xử lý khi xoay người, tạo điểm nhấn cho màn thi. Cô tương tác với máy quay, tung tà đẹp mắt. Lê Hoàng Phương có những bước đi dài, uyển chuyển.

Lê Hoàng Phương trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội (Ảnh: MGI).

Các người đẹp Hoa hậu Hòa bình 2023 trình diễn váy dạ hội (Ảnh: MGI).

Trong đêm thi bán kết, Top 5 phần thi Grand Voice Award gồm đại diện Nigeria, Ghana, Nhật Bản, Singapore, Đức đã thể hiện ca khúc Never enough, Paparazzi, Love yourself, Dynamite… kết hợp vũ đạo ấn tượng. Hoa hậu Hòa bình Singapore thể hiện ca khúc DDU-DU DDU-DU của nhóm Blackpink.

Đêm thi bán kết là cơ sở để Ban Giám khảo lựa chọn Top 20 cho đêm chung kết. Trên một số diễn đàn và chuyên trang sắc đẹp, danh sách Top 10 theo ý kiến khán giả và chuyên gia đã lần lượt được hé lộ.

Theo đó, các gương mặt đến từ châu Mỹ và châu Á chiếm ưu thế trong danh sách này. Người đẹp Peru, Colombia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam đều nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng người yêu thích các cuộc thi nhan sắc cũng như giới chuyên môn.

Sau bán kết, các thí sinh tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra vào ngày 25/10 tới.

Lê Hoàng Phương đang góp mặt trong hầu hết các Top bình chọn của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 (Ảnh: MGI).

Hiện, một số phần thi phụ đã có kết quả. Trong đó, Top 2 phần thi Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia) là cuộc đối đầu giữa đại diện Việt Nam và Myanmar.

Người chiến thắng ở phần thi này sẽ có cơ hội vào thẳng Top 20 của cuộc thi. Kết quả phần thi này phụ thuộc vào bình chọn của khán giả trên trang Facebook và Instagram của cuộc thi.

Ngoài ra, ở phần bình chọn Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất), đại diện của Indonesia đang tạm dẫn đầu với 35% phiếu bầu. Tiếp sau là người đẹp Lê Hoàng Phương của Việt Nam với 28% phiếu bầu.

Các thứ hạng tiếp theo là người đẹp Myanmar, Thái Lan và Paraguay. Việc bình chọn kéo dài tới đêm chung kết 25/10 và người chiến thắng ở phần thi này sẽ giành cơ hội vào thẳng Top 10.

Theo dõi cuộc thi từ đầu, có thể nhận thấy, các thí sinh Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 có lợi thế về ngoại hình, kỹ năng trình diễn và sở hữu lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Do vậy, cuộc cạnh tranh vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2023 trở nên thú vị và khó đoán.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế được quan tâm hiện nay. Cuộc thi đã trải qua 10 mùa giải và đang trên đường hoàn tất mùa thứ 11. Người đang giữ vương miện Hoa hậu Hòa bình Thế giới là người đẹp Isabella Menin (người Brazil).