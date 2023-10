Lợi thế của Lê Hoàng Phương trước thềm chung kết Hoa hậu Hòa bình 2023

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Miss Grand International) đã đi tới chặng cuối và sẽ tìm ra người chiến thắng vào đêm chung kết 25/10. Cuộc thi năm nay có sự tham gia tranh giải của 69 người đẹp.

Sau hơn 2 tuần diễn ra, các ứng viên sáng giá cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2023 dần lộ diện. Nhìn chung, chất lượng thí sinh của mùa giải năm nay khá đồng đều khi phần lớn họ đều sở hữu ngoại hình đẹp, kỹ năng trình diễn tốt.

Chuyên trang Global Beauties dự đoán người đẹp Colombia đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: GB).

Theo đó nhóm thí sinh mạnh tập trung ở khu vực châu Mỹ và châu Á. Nhóm thí sinh mạnh ở khu vực châu Mỹ là người đẹp Colombia, Brazil, Peru, Cộng hòa Dominica, Mỹ.

Thí sinh tiềm năng ở khu vực châu Á gọi tên đại diện của Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Việt Nam. Ngoài ra, một số ứng viên sáng giá khác có thể kể tới người đẹp Cộng hòa Séc, Nigeria...

Các chuyên trang sắc đẹp đã đưa ra dự đoán về thứ hạng cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023. Trong đó, các chuyên gia của Global Beauties chọn người đẹp Colombia là Hoa hậu, các vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 thuộc về đại diện của Peru và Hà Lan.

Người đẹp Mỹ và Myanmar là 2 gương mặt góp mặt trong Top 5 của Global Beauties. Đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương - được các chuyên gia của Global Beauties dự đoán lọt Top 10.

Chuyên trang Sash Factor dự đoán, đại diện Peru đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2023. Các ngôi vị tiếp theo thuộc về hoa hậu Colombia, Myanmar, Indonesia và Việt Nam.

Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam - được các chuyên trang quốc tế dự đoán lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Trong khi đó, chuyên trang Missosology lại dành sự ưu ái cho các đại diện đến từ châu Á. Họ dự đoán người đẹp Indonesia đăng quang hoa hậu, các thứ hạng tiếp theo thuộc về người đẹp Peru, Venezuela, Nigeria, Mexico. Người đẹp Lê Hoàng Phương được Missosology xếp vào Top 10 cuộc thi năm nay.

Sau đêm thi bán kết, người đẹp Maria Alejandra López (đại diện Colombia) là gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô sở hữu "thân hình đồng hồ cát" với chiều cao 1,76m, số đo ba vòng 90-64-95 cùng kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Maria Alejandra López là cái tên quen thuộc với cộng đồng người yêu mến các cuộc thi sắc đẹp tại Colombia. Mỹ nhân 29 tuổi bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp vào năm 2013 và giành được loạt thành tích ấn tượng.

Maria Alejandra López (đại diện Colombia) là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).

Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Colombia 2023, cô từng giành ngôi Á hậu 1 tại Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2021. Cô cũng là đại diện của Colombia tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra ở Trung Quốc.

Ngoài những kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp, Maria còn có thể sử dụng thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Cô là gương mặt người mẫu kiêm MC nổi tiếng tại quê nhà. Cô đang có hơn 270.000 người theo dõi trên trang cá nhân Instagram. Trước chung kết, Maria Alejandra López lọt Top 10 người đẹp trình diễn áo tắm.

Một đại diện nổi bật ở khu vực châu Á là Ni Ni Lin Eain (đại diện Myanmar). Cô sở hữu chiều cao 1,69m, số đo ba vòng 83-64-95. Trong phần phỏng vấn với Ban Giám khảo, nhiều thí sinh cũng bỏ phiếu bình chọn Ni Ni Lin Eain đăng quang hoa hậu.

Ni Ni Lin Eain - Hoa hậu Hòa bình Myanmar - là ứng viên sở hữu lượng fan đông đảo (Ảnh: MGI).

Tuy nhiên, trong đêm thi bán kết, Ni Ni Lin Eain không phải là gương mặt nổi bật hay sở hữu kỹ năng trình diễn ấn tượng nhất. Ni Ni Lin Eain có lợi thế về lượng khán giả hâm mộ. Cô đang là đối thủ trực tiếp với Lê Hoàng Phương ở hạng mục bình chọn Country's power of the year (Sức mạnh quốc gia) để giành tấm vé vào thẳng Top 20.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan - Thaweepon Phingchamrat - cũng được đánh giá là gương mặt châu Á khá tiềm năng. Cô đã nhận được nhiều tràng pháo tay khi trình diễn ở đêm bán kết. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72m, vóc dáng gợi cảm và gương mặt xinh đẹp.

Trong đêm thi bán kết, Thaweepon Phingchamrat là thí sinh được đánh giá có phần trình diễn áo tắm chuẩn tinh thần của Hoa hậu Hòa bình với những cú xoay, đánh hông gợi cảm và thần thái cuốn hút.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là thí sinh có kỹ năng trình diễn tốt, hợp phong cách của Hoa hậu Hòa bình (Ảnh: MGI).

Đại diện Việt Nam - Lê Hoàng Phương - được các chuyên trang quốc tế đánh giá cao từ trước khi cuộc thi bắt đầu. Trong suốt hành trình tham dự, mỹ nhân 28 tuổi duy trì được phong độ ổn định, nhận được sự cổ vũ đông đảo của khán giả trong và ngoài Việt Nam.

Đại diện Việt Nam xuất hiện trong hầu hết các bảng bình chọn như Top 10 hoa hậu trình diễn áo tắm do khán giả bình chọn, Top 10 hoa hậu trình diễn trang phục dân tộc do khán giả bình chọn, Top 2 phần bình chọn Country's power of the year, đứng thứ 2 trong bình chọn Popular Vote (Thí sinh được yêu thích) để nhận vé vào thẳng Top 10 chung cuộc.

Hầu hết các chuyên trang quốc tế đều dự đoán đại diện Việt Nam chắc vé vào Top 10 cuộc thi năm nay. Người đẹp sinh năm 1995 có lợi thế là hình thể đẹp, cân đối với chiều cao 1,76m cùng số đo hình thể 88-63-99. Cô cũng dày dặn kinh nghiệm thi đấu cũng như chín muồi về nhan sắc và các kỹ năng trình diễn.

Lê Hoàng Phương có lợi thế là sự cổ vũ lớn của khán giả, kinh nghiệm dày dặn, hình thể và kỹ năng trình diễn đều ổn định (Ảnh: MGI).

Trong quá trình thi đấu, Lê Hoàng Phương luôn gây được ấn tượng tốt với thí sinh nước bạn nhờ sự thân thiện, hòa đồng. Trong đêm thi bán kết, đại diện Việt Nam cũng thể hiện được ưu thế của một chiến binh dày dặn kinh nghiệm ở 2 phần thi trình diễn áo tắm và trình diễn trang phục dạ hội.

Tuy nhiên, một điều khá áp lực với Lê Hoàng Phương chính là chất lượng thí sinh tại cuộc thi năm nay khá tốt. Nhiều đại diện tỏa sáng, mạnh về kỹ năng trình diễn nên Lê Hoàng Phương sẽ có một đêm thi chung kết khá khó khăn.

Theo Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hòa bình, Ban Giám khảo sẽ chọn ra Top 10. Trong đó, những người đẹp từ Top 6 đến Top 10 đồng hạng là Á hậu 5. Top 5 được công bố theo thứ tự là Á hậu 4,3,2,1 và Hoa hậu.

Hoa hậu Hòa bình Philippines sở hữu vẻ đẹp lai ngọt ngào, kỹ năng trình diễn ổn định, hứa hẹn là nhân tố bất ngờ (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Mỹ là một trong những người đẹp có phong cách trình diễn cuốn hút, tự nhiên cùng khả năng thuyết trình ấn tượng (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Séc được xem là thí sinh ấn tượng của khu vực châu Âu (Ảnh: MGI).

Hoa hậu Hòa bình Peru được nhiều chuyên trang dự đoán chắc chân vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2023 (Ảnh: MGI).