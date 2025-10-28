Ưng Hoàng Phúc lần đầu hát bolero, đi diễn không lấy cát-xê

Là ca sĩ gắn liền với những bản hit nhạc trẻ như: Thà rằng như thế, Người ta nói, Vì một người ra đi… Ưng Hoàng Phúc từng là giọng ca thanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Sở trường dòng nhạc ballad và nhạc trẻ, anh nổi tiếng với những bản ballad trữ tình, lãng mạn, đồng thời từng là thành viên nhóm nhạc 1088, tạo dấu ấn trong làng nhạc pop Việt đầu những năm 2000.

Trong sự nghiệp, nam ca sĩ từng trải qua biến cố lớn khi bị thoát vị đĩa đệm, phải tạm ngừng ca hát suốt nhiều năm. Thời điểm khó khăn ấy, anh phải bán nhà, bán xe để chữa trị. Bà xã - cựu người mẫu Kim Cương - luôn ở bên chăm sóc, trở thành điểm tựa tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật và trở lại với âm nhạc.

Ưng Hoàng Phúc (phải) và Hái Gia Liu tại buổi tập luyện chuẩn bị cho chương trình "Tình Bolero" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chính vì vậy, việc Ưng Hoàng Phúc bất ngờ xuất hiện tại Tình Bolero - sân chơi dành cho những giọng ca đam mê nhạc trữ tình - khiến khán giả không khỏi tò mò. Trong chương trình, anh không chỉ là khách mời biểu diễn mà còn đảm nhận vai trò trợ diễn cho thí sinh Hái Gia Liu, một Tiktoker được biết đến với giọng hát mộc mạc, gần gũi.

Đoạn hậu trường tập luyện của Ưng Hoàng Phúc và Hái Gia Liu được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng gây chú ý. Khán giả thích thú trước việc một ca sĩ nhạc trẻ “lấn sân” bolero.

Một số người xem bày tỏ sự ngạc nhiên trước lần trở lại của Ưng Hoàng Phúc: “Tôi không nghĩ Ưng Hoàng Phúc lại hát bolero ngọt và cảm xúc đến vậy”, “Bất ngờ quá, trước giờ chỉ quen với hình ảnh ballad của anh, màn kết hợp này thật mới mẻ”…

Lý giải về sự xuất hiện đặc biệt của Ưng Hoàng Phúc trong Tình Bolero, thí sinh Hái Gia Liu tiết lộ đó là một “cái duyên” có từ nhiều năm trước. Khi còn làm truyền thông cho một dự án phim do Ưng Hoàng Phúc sản xuất (cùng Hùng Ali), anh từng ngẫu hứng hát vu vơ và khiến nam ca sĩ bày tỏ sự thích thú.

“Anh Phúc từng nói với tôi rằng, tôi có giọng hát cảm xúc, nếu có cơ hội hãy thử đứng trên sân khấu. Tôi khi đó chỉ đùa rằng, nếu mình đi thi thì anh Phúc phải hỗ trợ.

Không ngờ vài năm sau, lời nói vui năm ấy lại thành hiện thực. Khi được mời tham gia Tình Bolero, tôi ngỏ lời mời đàn anh hỗ trợ phần thi song ca và anh đã đồng ý", Hái Gia Liu chia sẻ.

Tập có sự xuất hiện của Ưng Hoàng Phúc và Hái Gia Liu sẽ phát sóng tối 31/10 trên kênh THVL1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo lời Hái Gia Liu, chính tình cảm quý mến và sự trân trọng dành cho đàn em từng cộng tác khiến nam ca sĩ “phá lệ”, thử sức với dòng nhạc chưa từng hát trước đây.

Khi Hái Gia Liu hỏi Ưng Hoàng Phúc muốn thể hiện ca khúc nào, anh chỉ cười và nói: “Đây là cuộc thi của em, anh chỉ hỗ trợ nên sẽ theo em. Em muốn hát bài gì cứ chọn, miễn sao tốt nhất cho phần thi của em”.

Dù bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, Ưng Hoàng Phúc vẫn tự lái xe đến phòng thu để thu âm, tập luyện và tham gia ghi hình. Điều đặc biệt, nam ca sĩ không nhận bất kỳ khoản cát-xê nào cho lần xuất hiện này, đơn giản chỉ vì muốn ủng hộ đàn em trong nghề.

Trong đêm thi, cả hai quyết định chọn mashup 3 ca khúc kinh điển: Chuyến tàu hoàng hôn, Chiều sân ga và Người đi ngoài phố.