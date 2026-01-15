Tuấn Trần bị thương khi đóng phim, chống nạng dự giải Cánh diều

Tối 15/1, tại Hà Nội, lễ trao giải Cánh diều thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và các nhà làm phim. Giữa không khí trang trọng của sự kiện, hình ảnh Tuấn Trần di chuyển khó khăn với nạng y tế khiến nhiều người chú ý.

Diễn viên Tuấn Trần xuất hiện ở thảm đỏ với cặp nạng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề thảm đỏ, nam diễn viên cho biết anh bị đứt dây chằng trong quá trình quay phim Hộ linh tráng sĩ tại Ninh Bình.

Dù chấn thương, Tuấn Trần vẫn quyết định có mặt tại lễ trao giải Cánh diều vì trân trọng lời mời từ Ban tổ chức.

“Với tôi, Cánh diều là một giải thưởng rất uy tín. Khi nhận được lời mời, dù đang quay phim xa và lại gặp chấn thương, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để đến tham dự”, Tuấn Trần nói.

Nam diễn viên cho biết, khi tai nạn xảy ra, bản thân anh rất muốn tiếp tục quay để không làm gián đoạn tiến độ của đoàn phim. Tuy nhiên, nhà sản xuất và ê-kíp đã ưu tiên sức khỏe của diễn viên, nhanh chóng bố trí nhân viên y tế, đưa anh đi thăm khám và điều chỉnh lịch quay cho phù hợp.

“Nhà sản xuất rất lo cho diễn viên nên mọi người đã chủ động sắp xếp việc chăm sóc y tế và tính toán lại thời gian để đảm bảo an toàn”, anh chia sẻ.

Tuấn Trần gây chú ý khi chống nạng dự giải Cánh diều (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo Tuấn Trần, Cánh diều không chỉ là một lễ trao giải đơn thuần mà còn là dịp để những người làm nghề gặp gỡ, ghi nhận và tôn vinh nỗ lực của nhau. Anh cho rằng, phần lớn nghệ sĩ tham dự sự kiện vì uy tín và giá trị nghề nghiệp mà giải thưởng mang lại.

“Đây là nơi tôn vinh và ghi nhận sự cố gắng của anh em nghệ sĩ, diễn viên và các nhà làm phim. Từ diễn viên đến ê-kíp kỹ thuật, ai cũng mong chờ ngày Cánh diều được tổ chức”, Tuấn Trần nói thêm.

Năm nay, Tuấn Trần có 2 dự án điện ảnh tham gia tranh giải Cánh diều là Làm giàu với ma 2 và Mang mẹ đi bỏ. Trước câu hỏi về khả năng đoạt giải, nam diễn viên giữ thái độ điềm tĩnh, cho rằng kết quả phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn của ban giám khảo.

“Khi tham gia bất kỳ dự án nào, tôi và cả đoàn phim đều đã cố gắng hết sức, dồn toàn bộ tâm huyết cho bộ phim. Việc còn lại là chờ sự thẩm định”, anh bày tỏ.

Đạo diễn Hàm Trần hỏi thăm diễn viên Tuấn Trần khi thấy anh di chuyển khó khăn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo Tuấn Trần, năm 2025 là một năm sôi động của điện ảnh Việt với nhiều tác phẩm chất lượng. Vì vậy, anh cho rằng bộ phim, nghệ sĩ nào được xướng tên đều là kết quả xứng đáng.

“Với tôi, sản phẩm nào đạt giải cũng đều rất xứng đáng. Ai được vinh danh cũng là niềm vui chung của những người làm nghề”, nam diễn viên nói.