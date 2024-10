Tứ tấu Bond mặc áo dài, biểu diễn thăng hoa trong đêm nhạc tại Hà Nội

Bond là nhóm nhạc nữ tứ tấu đàn dây đến từ London (Anh) với các thành viên: Tania Davis (violin), Eos Counsell (violin), Elspeth Hanson (viola) và Gay-Yee Westerhoff (cello).

Nhóm nổi tiếng thế giới khi kết hợp nhạc cổ điển với pop cùng nhiều phong cách âm nhạc trên nền các nhạc cụ điện tử và được mệnh danh "Spice Girls của dòng nhạc cổ điển". Tính đến nay, Bond đã bán được 5 triệu album, giữ vững danh hiệu là tứ tấu đàn dây thành công nhất thế giới sau hơn 20 năm từ khi ra mắt.

Chương trình Bond Live in Vietnam là concert thứ 2 trong khuôn khổ chuỗi chương trình âm nhạc Good morning Vietnam. Không chỉ là cầu nối mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến với khán giả trong nước, Ban tổ chức Good morning Vietnam còn muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua MV của các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình.

Đặc biệt, toàn bộ tiền bán vé của chương trình sẽ được quyên góp để giúp đỡ đồng bào đang chịu tác động nặng nề của cơn bão số 3 vừa qua.

Sự thành công của đêm nhạc xuất phát từ ý nghĩa nhân văn và sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong đêm diễn, nhóm nhạc nữ giới thiệu hơn 20 bản nhạc làm nên tên tuổi của nhóm, nổi bật trong đó có Victory, Viva, Wintersun, Samba...

Mở đầu chương trình, bốn cô gái xuất hiện với tà áo dài Việt Nam thướt tha trong nền nhạc cổ điển trầm bổng. Tất cả thành viên trong nhóm đều bày tỏ cảm xúc vinh dự, tự hào khi lần đầu được mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam và biểu diễn trên sân khấu Thủ đô Hà Nội.

Sau khi khiến khán giả phấn khích với hai bản nhạc Elysium, Duel quen thuộc, thành viên Bond nói "xin chào" bằng tiếng Việt. Nhóm nhạc nữ hỏi khán giả có khỏe không, giống như lời chào hỏi sau 8 năm kể từ lần diễn gần nhất của nhóm ở Việt Nam.

Tứ tấu đàn dây hỏi khán giả thấy thế nào khi họ mặc trang phục áo dài và nói: "Chúng tôi không thích mà chúng tôi yêu áo dài, chắc chắn tôi sẽ mang áo dài về Anh".

Đêm nhạc là lần đầu nhóm nhạc nữ biểu diễn trong trang phục áo dài (Ảnh: Ban tổ chức).

Với bàn tay của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, sân khấu của Bond Live in Vietnam hiện đại và bắt mắt với tông màu nóng để phù hợp với âm nhạc bùng nổ của nhóm.

Phần đồ họa đầy ấn tượng mang đậm chất Việt với những hình ảnh như tháp Chăm, Chùa Cầu Hội An… Tất cả có ý nghĩa đặc biệt trong việc quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Một trong những nhạc phẩm nổi bật trong buổi diễn không thể không kể đến bản Winter - Mùa đông trong tập Bốn mùa - Four Ssasons của Vivaldi. Tứ tấu đã thổi làn gió mới vào bài hát với kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc tràn đầy, khiến người nghe như bước vào một không gian nghệ thuật đầy mới lạ, sáng tạo.

Bất ngờ hơn cả, Bond đã cover lại Bad Romance - ca khúc nổi tiếng của Lady Gaga - với phong cách sôi động, mới mẻ. Save the best for last và Victory - hai tác phẩm nổi tiếng của nhóm - được cất lên vào cuối chương trình, làm thỏa lòng người hâm mộ.

Lẽ ra, đêm nhạc đã kết thúc nhưng để đáp lại tình cảm của khán giả, 4 cô gái quay lại sân khấu và hỏi: "Các bạn muốn nữa không?". Tất nhiên, khán giả đều đồng lòng nói: "Có".

Bond không chỉ chơi thêm một mà là hai bản nhạc gồm Hungarian và Samba để đáp lại tình cảm của người xem, khép lại show diễn thành công hơn mong đợi.

Màn biểu diễn âm nhạc của tứ tấu mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau chương trình, chị Phan Bích Hợp (50 tuổi, Cần Thơ) nói bản thân vô cùng yêu thích nhạc cổ điển cũng như nhóm nhạc Bond và đêm nhạc đã không làm chị thất vọng khi đạt được sự chỉn chu, ấn tượng từ âm thanh, ánh sáng, đến đồ họa, sân khấu.

"Sau khi nghe Ban tổ chức chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của chương trình, tôi không ngần ngại đặt vé và vượt qua quãng đường hơn 1.000km để thưởng thức đêm nhạc.

Điều làm tôi ấn tượng hơn cả là các hình ảnh đậm chất Việt Nam được xử lý theo phong cách đồ họa, chiếu trên màn hình lớn. Mọi thứ hòa quyện từ âm thanh đến hình ảnh, tôi vô cùng choáng ngợp", chị Hợp chia sẻ.

Chị Bích Hợp đã đi hơn 1.000 cây số, từ Cần Thơ ra Hà Nội chỉ để thưởng thức đêm nhạc (Ảnh: Kiều Minh).

Nguyễn Thị Minh Anh (14 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Em thật sự hạnh phúc khi được chìm đắm và thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc thú vị, đầy màu sắc nhưng em đã khóc khi xem đoạn video ghi lại những hậu quả do bão số 3 để lại trên đất nước ta.

Hơn bao giờ hết, em cảm nhận âm nhạc có thể kết nối và hàn gắn nỗi đau. Thật tuyệt khi Bond và cả những khán giả yêu nhạc, được góp phần nhỏ bé để chung tay giúp đỡ nạn nhân các vùng bão lũ", Minh Anh xúc động chia sẻ.

Sau chương trình, ban tổ chức sẽ tiếp tục chọn một địa phương tại Việt Nam để quay MV nhằm quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, người dân thân thiện.