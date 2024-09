Tứ tấu Bond sẽ biểu diễn tại Hà Nội, tiền bán vé ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Sáng 11/9, Báo Nhân Dân kết hợp tổ chức Lễ công bố sự kiện Bond live in Vietnam. Đây là sự kiện thứ hai nằm trong chuỗi dự án âm nhạc Quốc tế Good morning Vietnam do Báo Nhân Dân khởi xướng. Trước đó, sự kiện mở màn Kenny G Live In Vietnam vào năm 2023 đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Hoạt động này được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan tỏa âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện.

Theo đó, toàn bộ số tiền bán vé của chương trình Bond live in Vietnam sẽ được dành để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình (phải) và ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chương trình trong buổi họp báo sáng 11/9 tại Hà Nội (Ảnh: Hà Hải Dương).

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết, đây là lần đầu tiên bộ tứ đàn dây xuất sắc nhất thế giới đến với công chúng Việt Nam trong một sự kiện đầy ý nghĩa để đóng góp cho hoạt động thiện nguyện và tham gia quảng bá cho du lịch Việt Nam.

"Năm ngoái nhiều chỗ ngồi nhất định trong buổi diễn của Kenny G dùng để bán vé phục vụ quỹ thiện nguyện của Báo Nhân Dân. Mỗi năm chúng tôi xây dựng hàng trăm căn nhà, mở hàng trăm sổ tiết kiệm cho những người khó khăn. Lần này với sự biểu diễn của Bond, chúng tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ phần nào đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3", ông Lê Quốc Minh nói.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chương trình cũng chia sẻ: "Mấy ngày qua tâm trạng của chúng ta luôn hướng về đồng bào vùng bão lũ. Chúng tôi muốn dùng âm nhạc kết nối yêu thương và quyết định dùng toàn bộ tiền bán vé để ủng hộ quỹ từ thiện hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3".

Được biết, trong đêm nhạc ngày 5/10 tới, Bond sẽ biểu diễn khoảng 20 tác phẩm nổi tiếng, trong đó có những bản "hit" đã làm nên tên tuổi của nhóm. Nhiều bản nhạc sẽ được làm mới để sinh động và khác lạ hơn.

Trước câu hỏi rằng, liệu Bond có biểu diễn tác phẩm Việt Nam nào không? Ông Lê Quốc Minh trả lời rằng, các tác phẩm âm nhạc mà Bond biểu diễn đều là những tác phẩm mà họ đã ghi dấu ấn. Theo ông Lê Quốc Minh, không chỉ Bond mà các nghệ sĩ quốc tế đều có những nguyên tắc khắt khe như thế.

Tứ tấu lừng danh Bond sẽ biểu diễn tại Hà Nội vào ngày 5/10 (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp).

Nhà báo Lê Quốc Minh cũng tiết lộ rằng, việc mời được Bond đến Việt Nam biểu diễn không hề dễ dàng. Bên cạnh việc phải đáp ứng những yêu cầu về chất lượng nghệ thuật, nơi lưu trú, di chuyển thì còn có một yêu cầu khá đặc biệt.

"Phía Bond có một yêu cầu là nếu gặp trước sự kiện biểu diễn thì không nên bắt tay nghệ sĩ quá chặt. Đó là yêu cầu bắt buộc vì họ sợ ảnh hưởng đến đôi tay, ảnh hưởng đến chất lượng biểu diễn. Những nghệ sĩ sử dụng đến đôi tay của mình thì thường rất kỹ lưỡng về vấn đề đó. Yêu cầu của họ rất chi tiết.

Lần trước, đặc thù âm nhạc của Kenny G là Smooth Jazz nên chúng tôi đã phải nhập 1 bộ trống và 2 bàn mixer để phục vụ cho đêm nhạc. Khi nói ý tưởng phục vụ mục đích thiện nguyện của chương trình lần này, Bond rất hoan nghênh", ông Lê Quốc Minh nói.

Bond Live in Vietnam sẽ diễn ra vào tối 5/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.