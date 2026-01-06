Trưng bày 150 hình ảnh, hiện vật quý về những mùa xuân lịch sử của dân tộc

Ngày 6/1, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề Mùa xuân - Khởi nguồn thắng lợi, nhân kỷ niệm nhiều dấu mốc lớn của dân tộc: 80 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28/1/1941-28/1/2026) và 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Khách nước ngoài tham quan tại trưng bày "Mùa xuân - Khởi nguồn thắng lợi" (Ảnh: Lạc Thành).

Trưng bày giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - những nhân tố nền tảng tạo nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và tiếp nối sang thế kỷ XXI.

Với bố cục 3 phần: Mùa xuân cách mạng, Mùa xuân Độc lập, Mùa xuân khát vọng, trưng bày dẫn dắt công chúng qua các mùa xuân mang tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - cho biết, trưng bày là dịp để công chúng nhìn lại những dấu mốc mở đầu quan trọng của cách mạng Việt Nam, nơi mỗi mùa xuân gắn với một bước ngoặt trong hành trình giành độc lập, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua các tư liệu quý, trưng bày góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thời truyền cảm hứng, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Theo ông Nguyễn Văn Đoàn, trong trưng bày, nhiều hiện vật quý lần đầu được đưa giới thiệu, tiêu biểu như bản nhạc Xuân mới, do Trương Tuấn và Văn Minh sáng tác nhân Tết Nguyên đán đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, thể hiện niềm vui, niềm tin tưởng và khí thế mới của một dân tộc vừa giành được tự do, mở ra mùa xuân đầu tiên của đất nước.

Bản gốc của bản nhạc "Xuân mới", do Trương Tuấn và Văn Minh sáng tác nhân Tết Nguyên đán đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (Ảnh: Lạc Thành).

Nhà sử học Dương Trung Quốc đánh giá rằng, trưng bày có cách thể hiện nội dung súc tích và là dịp để công chúng nhìn lại những dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Thông qua các tư liệu quý, trưng bày góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

“Bằng những hiện vật và tư liệu giản dị, người xem có thể thấy được những gian khổ hy sinh, cao quý, giúp người xem mà đặc biệt là người trẻ có hành trang về cảm xúc, tri thức và cả truyền thống, nối tiếp thế hệ cha ông," ông Dương Trung Quốc cho biết.

Tại sự kiện, nhiều hiện vật, tài liệu quý lần đầu được giới thiệu như: Các tờ báo Tết của mùa Xuân đầu tiên sau ngày độc lập, hòm phiếu, thẻ cử tri, sắc lệnh bầu cử, cùng sưu tập “Giấy bạc Cụ Hồ” phát hành sau Cách mạng Tháng Tám, khẳng định chủ quyền của Nhà nước độc lập non trẻ.

Điểm nhấn của phần này là không gian tương tác Gửi ước mơ - Gieo khát vọng, nơi khách tham quan được ghi lại cảm xúc, suy nghĩ và kỳ vọng của mình, tạo sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, hướng tới mùa xuân mới 2026.

Bức tranh "Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/1930" của họa sĩ Phi Hoanh (Ảnh: Lạc Thành).

Trưng bày Mùa xuân - Khởi nguồn thắng lợi mở cửa phục vụ công chúng đến tháng 7, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và lan tỏa khát vọng cống hiến trong mùa xuân mới của đất nước.