Trịnh Sảng hiện tại: Bất ổn tâm lý, vướng nghi vấn được đại gia bao nuôi

Ngày 23/8 vừa qua, Trịnh Sảng đã đón sinh nhật tuổi 34. Cô gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh trên trang cá nhân vào ngày 26/8. Tuy nhiên, trong các bức ảnh mới, “nữ thần thanh xuân” nức tiếng một thời không để lộ mặt.

Trịnh Sảng vừa đón sinh nhật lần thứ 34 tại Mỹ (Ảnh: Sina).

Theo một nguồn tin thân cận, Trịnh Sảng nói với bạn bè, cô không khỏe nên không muốn xuất hiện trước ống kính. Ngoài ra, Trịnh Sảng cũng tâm sự, cô thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau vì bị đau lưng nghiêm trọng, không thể đi lại và phải dùng các loại thuốc khác.

Trong các bức ảnh lộ mặt hiếm hoi vào cuối năm 2024, nữ diễn viên trông khá mệt mỏi và gầy gò. Cô mặc giản dị, không trang điểm nhiều và mái tóc thưa hơn thời điểm còn hoạt động nghệ thuật. Một số khán giả thừa nhận, họ không còn nhận ra “nữ thần thanh xuân” đình đám một thời.

Giữa tháng 11/2024, Trịnh Sảng bắt đầu có những động thái cho thấy cô đang sống bất ổn tại Mỹ. Nữ diễn viên liên tục đăng tải dòng trạng thái kêu cứu, bày tỏ sự chán nản, cô đơn và bế tắc trong cuộc sống. Trước đó, cô cũng than thở về việc gặp khó khăn tài chính vì không có nguồn thu, phải đền bù nhiều hợp đồng.

Trịnh Sảng hiếm hoi xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua (Ảnh: Weibo).

Đến tháng 3 năm nay, TikToker Phú Nhị Đại Aka bất ngờ công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên.

Trong bài đăng của Phú Nhị Đại Aka, anh thừa nhận rất thương mẹ và phẫn uất trước hành động của cha. Những chia sẻ của hot TikToker đã thu hút lượng bình luận lớn từ cộng đồng mạng.

Theo nguồn tin của Phú Nhị Đại Aka, Trịnh Sảng bắt đầu có mối quan hệ với cha anh, doanh nhân Diệp Diên Vỹ, từ năm 2024. Nữ diễn viên hết thời được cho là chấp nhận làm người tình của đại gia đáng tuổi bố mình vì khó khăn tài chính.

Ngay khi có những thông tin này, Trịnh Sảng đã lên tiếng phản bác. Cô phủ nhận việc làm “bồ nhí” của đại gia, sinh con cho người này.

Nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh mới để chứng minh cô không mang thai hay sinh nở như những lời đồn đoán. Kể từ thời điểm đó, Trịnh Sảng cũng biến mất khỏi mạng xã hội, lui về “ở ẩn”.

Trịnh Sảng bị con trai doanh nhân Diệp Diên Vỹ (trái) tố là bạn gái của cha anh (Ảnh: Sina).

Đây không phải là lần đầu Trịnh Sảng vướng tin đồn được đại gia bao nuôi. Tháng 2/2024, cô từng phản hồi: “Tôi khẳng định bản thân sống độc lập, không trở thành tình nhân của ai cả. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị đồn thổi như thế. Tôi không biết mình đã đắc tội với ai”.

Trịnh Sảng (SN 1991) từng là ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Cô góp mặt trong các dự án như: Cùng ngắm mưa sao băng, Họa bích, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cổ kiếm kỳ đàm...

Trịnh Sảng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng là diễn viên trẻ tuổi nhất trong danh mục đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 25.

Năm 2017, cô cũng lọt vào danh sách Những gương mặt châu Á dưới 30 tuổi nổi bật do tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn.

Tuy nhiên, từ tháng 1/2021, cô bị cấm sóng và tẩy chay tại Trung Quốc sau khi vướng ồn ào trốn thuế, nhờ người mang thai hộ và bỏ rơi con sơ sinh mới chào đời.

Hành vi của Trịnh Sảng khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng nữ diễn viên. Cô còn phải nộp phạt 299 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng) vì trốn thuế.

Cuộc sống tinh thần của Trịnh Sảng trong những năm qua khá khó khăn (Ảnh: Sina).

Bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ định cư từ năm 2021. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Suốt 3 năm qua, nữ diễn viên bị chủ nợ truy đuổi ráo riết. Những người này đe dọa, thậm chí còn thuê xã hội đen ở Mỹ tìm kiếm Trịnh Sảng đòi tiền khiến cô chịu áp lực lớn. Hiện, Trịnh Sảng được cho là mắc nợ hơn 200 triệu NDT (hơn 737 tỷ đồng).

Giữa năm nay, Trịnh Sảng được tiết lộ đã phải hỏi mượn tiền của bạn trai cũ để xoay xở phần nào nợ nần. Nguyên nhân là căn biệt thự trị giá 150 triệu NDT (gần 553 tỷ đồng) của Trịnh Sảng rao bán gần 4 năm qua không có người mua. Nữ diễn viên đã 3 lần hạ giá, chấp nhận chịu lỗ nhưng vẫn không tìm được chủ mới.