Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đối với ông Nguyễn Quang Thiều

Theo thông báo của Hội Nhà Văn Việt Nam, ngày 24/8, Thường trực Hội Nhà văn Việt Nam triệu tập Hội nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ X (2020-2025).

Ngoài các thành viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X, tham dự hội nghị còn có đại diện: Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tổ chức kiểm tra và Ban Công tác Hội quần chúng - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cuộc họp nhằm kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, theo quy định và phân công người điều hành hoạt động của Hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Quang Thiều (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kết quả, Ban chấp hành đã thảo luận và tán thành bãi nhiệm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) đối với ông Nguyễn Quang Thiều.

Và ông Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) - sẽ phụ trách điều hành hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam trong thời gian chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội.

Trước đó hôm 30/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng với Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Hội Nhà văn Việt Nam không thực hiện đúng trách nhiệm cơ quan chủ quản Nhà xuất bản.

Chi bộ Nhà xuất bản cũng vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện đúng chủ trương, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản. Trong đó, theo cơ quan kiểm tra, nhiều cán bộ, đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.