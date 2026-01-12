Chiêm nghiệm cuộc sống từ tranh chân dung của 25 con người

Triển lãm cá nhân Em 25 của họa sĩ Phan Anh Thư giới thiệu đến công chúng 25 tác phẩm chân dung màu nước, được thực hiện như một hình thức ghi chép tinh thần về hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ qua những con người đã để lại dấu ấn trong việc hình thành nhân sinh quan của cô.

Mỗi chân dung là một lát cắt đời sống, phản ánh cảm xúc, tâm lý và câu chuyện riêng của từng nhân vật, từ những người thầy, người bạn, tiền bối trong nghề đến những gương mặt vô danh chỉ tình cờ gặp gỡ của họa sĩ Phan Anh Thư.

Một trong các bức tranh chân dung do họa sĩ Phan Anh Thư thực hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các tác phẩm được thực hiện bằng chất liệu màu nước, một lựa chọn đòi hỏi sự tiết chế, kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc của người vẽ.

Trong Em 25, bên cạnh yếu tố kỹ thuật, người xem có thể nhận ra sự riêng có trong tư duy sáng tác của họa sĩ. Các bức chân dung không chỉ dừng ở việc tái hiện hình dáng, mà hướng đến việc kể câu chuyện nội tâm, gợi mở suy tư về con người và thời cuộc.

Theo chia sẻ của họa sĩ Phan Anh Thư, việc vẽ 25 nhân vật cũng là một cách để soi chiếu lại chính cô, khi mỗi gương mặt hiện diện trên giấy đều mang dấu vết cảm xúc và trải nghiệm của người vẽ.

Nhận xét về triển lãm, giám tuyển - nhà nghiên cứu mỹ thuật - Lý Đợi - cho rằng các tác phẩm cho thấy Phan Anh Thư đã đạt được nền tảng vững vàng với chất liệu màu nước sau 4 năm rèn luyện liên tục.

Từ hàng trăm tác phẩm đã thực hiện, cùng nhiều chuyến đi vẽ tranh trong và ngoài nước, nữ họa sĩ dần làm chủ vật liệu và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc kể câu chuyện, thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật.

Họa sĩ Phan Anh Thư bên cạnh tác phẩm của cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Kim Long, TP. Huế, sớm bộc lộ năng khiếu và tình yêu với hội họa. Cô là thủ khoa đầu vào ngành Thiết kế nội thất, Đại học Tôn Đức Thắng, với điểm vẽ 9,25.

Từ năm 2022, Phan Anh Thư bắt đầu gắn bó sâu hơn với chất liệu màu nước. Ở tuổi 23, Phan Anh Thư trở thành hội viên trẻ tuổi nhất của Hội Mỹ thuật TPHCM. Những dấu mốc này cho thấy quá trình chuyển dịch từ việc tìm kiếm lý tưởng cá nhân sang việc xác lập vai trò lan tỏa của nghệ thuật trong đời sống xã hội.