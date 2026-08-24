Khoảnh khắc 3 MC đội mưa ướt sũng, dẫn concert "Tổ quốc trong tim" gây sốt

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim diễn ra tối 23/8 tại TPHCM, thu hút hơn 40.000 khán giả.

Khi diễn ra lễ Thượng cờ mở màn chương trình, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Thế nhưng, đội hình chiến sĩ vẫn thực hiện nghi lễ trang nghiêm giữa màn mưa, khán giả đồng thanh hát Quốc ca, tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như thế, 3 MC Nguyên Khang, Phí Linh, Vũ Mạnh Cường xuất hiện trên sân khấu không che chắn, trực tiếp dẫn chương trình giữa lúc cơn mưa nặng hạt đang trút xuống. Hình ảnh này nhanh chóng lan tỏa, gây sốt trên mạng xã hội.

3 MC Phí Linh, Vũ Mạnh Cường và Nguyên Khang vẫn dẫn chương trình giữa cơn mưa lớn (Ảnh: Chụp màn hình).

Mưa khiến những tập kịch bản trở nên mềm nhũn. Trang phục và tóc của các MC cũng ướt sũng, nhưng cả 3 vẫn giữ sự bình tĩnh, phối hợp ăn ý và chủ động kết nối với khán giả.

Trong suốt phần dẫn, các MC nhiều lần gửi lời cảm ơn khán giả vì đã ở lại và cổ vũ chương trình bất chấp thời tiết. Cả 3 vẫn giữ giọng nói rõ ràng, trang trọng và đầy tự hào với không khí của một chương trình nghệ thuật chính luận.

Hình ảnh Nguyên Khang, Phí Linh, Vũ Mạnh Cường đứng dưới mưa dẫn chương trình nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của 3 MC đã góp phần “giữ lửa” cho chương trình trong tình huống ngoài dự kiến.

Các MC vẫn giữ nụ cười và sự bình tĩnh khi dẫn chương trình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên sau chương trình, MC Nguyên Khang cho biết đây là lần đầu anh dẫn một chương trình quy mô lớn giữa cơn mưa nặng hạt như vậy. Anh lo giọng nói bị ảnh hưởng bởi phải liên tục nói lớn để khán giả nghe rõ.

Nam MC nhớ lại khoảnh khắc bục nâng đưa anh cùng Phí Linh và Vũ Mạnh Cường lên sân khấu: "Tôi bước ra chỉ thấy một màn trắng xóa, trong đầu nghĩ thôi, xong rồi".

Theo Nguyên Khang, khó khăn lớn nhất là tập kịch bản bị nước mưa làm ướt. Mỗi lần lật trang, giấy có thể rách, khiến anh gần như không thể theo đúng trình tự phần dẫn. "May mắn, cả 3 MC đã thuộc hết thông tin và cách xử lý phần dẫn, phối hợp ăn ý để vượt qua", anh chia sẻ.

Theo Nguyên Khang, hậu trường cũng là một cuộc xoay xở. Nước chảy xối xả xuống khu vực hầm sân khấu, nơi các MC đứng chờ. Sau mỗi phần dẫn, nam MC lại tranh thủ vào hậu trường chỉnh trang. “Tôi vuốt keo rất cứng mà mưa xong là xẹp, không còn một chút keo nào”, Nguyên Khang hài hước kể.

Mưa lớn khiến trang phục của 3 MC ướt sũng, nhưng không làm gián đoạn phần dẫn (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù gặp nhiều bất tiện, Nguyên Khang cho biết điều đọng lại với anh là cảm giác tự hào khi chứng kiến phản ứng của khán giả.

“Rất hiếm khi tôi dẫn một chương trình mà khán giả cuồng nhiệt đến vậy. Từng câu khẩu hiệu tôi hô, mọi người đều đồng thanh đáp lại. Nhìn khán giả đứng suốt từ đầu đến cuối, có lúc đứng dưới mưa chào cờ, tôi xúc động ứa nước mắt”, anh bày tỏ.

Cơn mưa cũng không làm nhiệt huyết của khán giả giảm xuống. Sau tiết mục Ngôi sao trên ngực áo của ca sĩ Hoàng Bách, hàng nghìn người đồng thanh hô: "Sẵn sàng ở lại đến cùng". Nhiều nhóm bạn che chung áo mưa, có người tiếp tục đứng dưới mưa để theo dõi chương trình.

Nhìn lại đêm diễn, Nguyên Khang cho rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất không nằm ở điều kiện sân khấu hoàn hảo mà ở sự đồng lòng của khán giả.

"Từ chương trình Tổ quốc trong tim tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) năm ngoái đến đêm diễn ở TPHCM giữa cơn mưa xối xả năm nay, tôi nhận ra hạnh phúc lớn nhất của người dẫn chương trình không nằm ở sân khấu hoàn hảo, mà là khoảnh khắc hàng vạn trái tim cùng ướt mưa, cùng hát Quốc ca, cùng rưng rưng niềm tự hào”, anh chia sẻ.

Trên trang cá nhân, MC Phí Linh cũng gọi đây là một trong những lần dẫn chương trình khó quên. Cô cho rằng chính năng lượng và tinh thần đoàn kết của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đứng trên sân khấu.

“Gần 50.000 khán giả khi ấy cùng đội mưa. Mọi người vừa hát vang bài Quốc ca, rất nhiều người nở nụ cười, có những người rơi nước mắt trong mưa. Tiếng nói của chúng tôi lúc ấy là tiếng nói của mọi người”, Phí Linh viết.