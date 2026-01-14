Rapper Pháo tuổi 23: Ngày càng gợi cảm, tin đồn hẹn hò gây chú ý

Gần đây, Pháo nhận được sự quan tâm khi rộ tin đồn cô hẹn hò với rapper Richie D. ICY (SN 1996, từng tham gia Rap Việt mùa 3). Sự việc bắt đầu khi nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh ôm bó hoa cùng dòng trạng thái bày tỏ hạnh phúc trong tình yêu, ẩn ý có bạn trai mới.

Một số bức ảnh được cho là Pháo ngồi cạnh rapper Richie D. ICY tại quán ăn, khu vực công cộng cũng được lan truyền. Trong những bức ảnh, hai rapper có hành động khá thân thiết.

Dân mạng cũng chú ý một số dấu hiệu như Richie D. ICY thường xuyên đăng lại bài của Pháo trên Instagram, TikTok, từ đó đặt dấu hỏi về mối quan hệ của 2 người. Hiện Pháo chưa lên tiếng về những tin đồn.

Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, SN 2003) là một trong những nghệ sĩ gen Z được khán giả yêu thích qua các ca khúc: Kìa bóng dáng ai, Trúc xinh, Sợ quá cơ...

Đặc biệt, bản rap Hai phút hơn của Pháo từng tạo hiệu ứng gây sốt nhiều nước châu Á, vượt mốc 300 triệu lượt nghe trên YouTube.

Hồi tháng 3/2025, Pháo gây chú ý khi phát hành ca khúc Sự nghiệp chướng với nội dung tiêu cực, được cho là nhắm đến mối quan hệ cũ. Thời điểm này, Pháo bị đồn đoán liên quan đến ồn ào tình cảm của streamer (người phát nội dung trực tiếp) ViruSs, song công ty quản lý của cô phủ nhận.

Tháng 10/2025, ca khúc này bị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nêu tên trong danh sách những bản nhạc thể hiện ngôn ngữ cẩu thả, không trong sáng, thiếu văn minh. Ngay sau đó, Pháo đã gỡ bỏ ca khúc trên kênh YouTube.

Trong năm 2025, nữ rapper gen Z còn được quan tâm khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Tại cuộc thi, ban đầu Pháo bị chê nhạt nhòa, an toàn, bất lợi về việc không biết sáng tác. Sau đó, cô biến hóa thêm nhiều phong cách, thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Một số ca khúc có sự tham gia của Pháo như Đi về, Quả chín quá, Duyên... đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Sau chương trình Em xinh say hi, Pháo trở thành gương mặt trẻ đắt show, xuất hiện trong nhiều sự kiện.

Cũng từ cột mốc này, nữ rapper dần thay đổi phong cách mới, từ bỏ kiểu tóc cá tính trước đây, chuyển sang kiểu tóc ngắn uốn cúp nhẹ, tôn khuôn mặt bầu bĩnh.

Hiện tại, Pháo theo đuổi hình tượng cá tính nhưng mềm mại, gợi cảm hơn. Cô thường xuyên diện trang phục có thiết kế ôm sát, khoe đường cong quyến rũ.

Pháo cũng được khen nhan sắc thăng hạng sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ mũi hồi tháng 2/2025. Một số khán giả đặt nghi vấn nữ rapper tiêm cằm và chỉnh sửa vòng một, nhưng cô không lên tiếng.

Ở tuổi 23, Pháo cho biết cô luôn giữ cuộc sống tích cực, không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề xung quanh. Cô xem các vấn đề vui buồn gặp phải là trải nghiệm cần thiết để rút ra bài học cho chính mình.

Trong cuộc phỏng vấn tháng 4/2025, Pháo chia sẻ, xuyên suốt hành trình trưởng thành, cô luôn ý thức được trách nhiệm về những điều mình làm nhưng cũng giữ tinh thần thoải mái, tôn trọng sự chân thật và ý thích cá nhân.

"Đây là tuổi trẻ của tôi, là cách tôi lớn lên. Nếu mọi người chưa vừa lòng về điều gì đó, hãy chờ đợi tôi ở một phiên bản khác, ở một độ tuổi nào đó chững chạc hơn", nữ rapper nói.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Pháo lần đầu lấn sân diễn xuất, đảm nhận vai chính phim Thỏ ơi! do Trấn Thành đạo diễn. Khán giả tò mò về nhân vật của nữ rapper, song ê-kíp chưa hé lộ cụ thể.

Ảnh: Facebook nhân vật