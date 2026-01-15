"Ảnh hậu trẻ nhất Việt Nam" lột xác ngoạn mục, nhan sắc tuổi 17 gây chú ý

Gần đây, diễn viên Mai Cát Vi trở lại màn ảnh với một vai phụ trong phim Con kể ba nghe - tác phẩm khai thác đề tài nghệ sĩ xiếc, do Đỗ Quốc Trung đạo diễn.

Tại thảm đỏ ra mắt tác phẩm hôm 12/1, Mai Cát Vi được khen về ngoại hình trưởng thành, tự tin khoe cá tính trước ống kính truyền thông.

Năm qua, nữ diễn viên 17 tuổi góp mặt trong nhiều tác phẩm, có bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất.

Tháng 11/2025, cô xuất hiện trong phim điện ảnh Bẫy tiền - phim tâm lý giật gân, khai thác vấn nạn lừa đảo qua điện thoại. Trong phim, Mai Cát Vi đóng một cô bé sức khỏe yếu ớt, mắc bệnh tim phải nằm viện và được anh trai (Liên Bỉnh Phát đóng) chăm sóc. Thời điểm này, nữ diễn viên hé lộ đây là lần đầu tiên cô đủ tuổi xem phim của mình đóng.

Trước đó vào tháng 5/2025, Mai Cát Vi đóng chính phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của, gây chú ý với vai thiếu nữ ở miền Tây bị gia đình gả cho nhà giàu thời xưa, tâm lý mang nhiều uẩn ức. Tuy nhiên, vì phim dán nhãn T18, Mai Cát Vi ngậm ngùi tiếc nuối không thể thưởng thức tác phẩm.

Một số khán giả khen Mai Cát Vi lột xác sau Út Lan: Oán linh giữ của, gọi cô là "mỹ nhân mới của dòng phim kinh dị", song nữ diễn viên cho biết cô chưa phù hợp với những danh xưng lớn. Cô mong muốn hóa thân vào những thể loại nhân vật đa dạng và học hỏi thêm về diễn xuất.

"Tôi muốn truyền tải thông điệp, nội dung của bộ phim mình đóng đến khán giả. Còn về chuyện danh xưng, tôi nghĩ phụ thuộc vào việc khán giả đánh giá mình đã tốt hay chưa", Mai Cát Vi nói.

Mai Cát Vi sinh năm 2009, bén duyên nghệ thuật từ năm 5 tuổi qua nhiều video quảng cáo. Cô từng là sao nhí góp mặt trong các phim như: Hai Phượng, Vợ ba, Mẹ ơi Bướm đây!, Bóng đè, Kẻ ẩn danh, Đánh cắp giấc mơ…

Thử sức qua nhiều dạng vai, cô bé sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất, được giới chuyên môn công nhận thực lực. Năm 10 tuổi, Mai Cát Vi đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn Mai trong phim Hai Phượng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 (năm 2023), Mai Cát Vi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Bướm trong phim Mẹ ơi Bướm đây!. Cột mốc này giúp Mai Cát Vi trở thành "ảnh hậu trẻ nhất Việt Nam" khi mới 14 tuổi.

Nổi tiếng từ bé và hoạt động nghệ thuật đều đặn, song Mai Cát Vi luôn cân bằng việc học tập, ý thức trau dồi kiến thức văn hóa.

Cô xem việc đóng phim là trải nghiệm thú vị sau giờ học. Nhờ tiếp xúc với nghệ thuật, cô cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm chuyên môn từ những bậc cô chú, đàn anh, đàn chị trong nghề. Bên cạnh diễn xuất, Mai Cát Vi còn được nhiều nhãn hàng mời làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo nhờ ngoại hình sáng.

Về những áp lực khi bước chân vào showbiz từ sớm, Mai Cát Vi nói cô từng tổn thương khi đọc nhiều bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, cô cũng chọn lọc những ý kiến để hoàn thiện bản thân sau từng vai diễn.

Trong mọi bước đường hoạt động, Mai Cát Vi có gia đình theo sát, làm điểm tựa. Nữ diễn viên hé lộ mọi vấn đề về cát-xê, dự án công việc đều do mẹ quản lý. Cô thường sử dụng các khoản thù lao để đầu tư cho việc học diễn xuất chuyên sâu trong tương lai.

"Mẹ tôi thường nói nghệ thuật là cái duyên. Nếu còn duyên, còn được Tổ đãi, thì tôi luôn cố gắng hết sức để không làm phụ lòng mọi người. Duyên tới đâu, tôi đi tới đó. Nếu hết duyên và tôi chọn con đường nào khác thì ba mẹ cũng luôn ủng hộ", Mai Cát Vi từng chia sẻ.

Nếu như trước đây Mai Cát Vi để lại ấn tượng cho khán giả bởi khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu, thì hiện tại nữ diễn viên có ngoại hình trưởng thành, vóc dáng cao ráo, chiều cao 1,7m.

Trong một số chuyến du lịch biển, nữ diễn viên trẻ gây chú ý bởi vẻ ngoài gợi cảm, chững chạc.

Đời thường, Mai Cát Vi chuộng phong cách trẻ trung cùng áo ngắn, quần jeans. Cô thường để kiểu tóc đen, buông xõa tự nhiên, trang điểm đơn giản tôn đường nét cá tính.

Ở tuổi 17, Mai Cát Vi nói cô chưa bận tâm đến chuyện tình cảm mà vẫn ưu tiên việc học tập, trau dồi sự nghiệp.

Ảnh: Instagram nhân vật