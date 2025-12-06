Trải nghiệm văn hóa New Zealand qua các hoạt động sáng tạo cho trẻ em

Nhằm giới thiệu đến trẻ em Việt Nam một tác phẩm thiếu nhi kinh điển của New Zealand và mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Maori, Đại sứ quán New Zealand phối hợp tổ chức sự kiện Little Hands - Big Maui kết hợp ra mắt sách Truyện về Maui và các thần thoại Maori.

Chương trình giúp trẻ em khám phá văn hóa bản địa đặc sắc của New Zealand, nơi các truyền thuyết, nghệ thuật và giá trị cộng đồng được thể hiện qua các câu chuyện về anh hùng Maui và các hiện tượng thiên nhiên.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham gia của các em nhỏ đến từ Sơn La, những em đã vượt hơn 400km đường đèo núi để tham dự và trải nghiệm không gian thần thoại Maui, gần gũi với núi rừng Tây Bắc.

Đại diện đơn vị tổ chức chụp ảnh cùng các em nhỏ đến từ Sơn La tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự kiện diễn ra tại Trường École Nicolas, nơi các em được tiếp cận các hoạt động tương tác, khám phá văn hóa và truyền thuyết Maori một cách trực quan và sinh động.

Trong bối cảnh ấy, cuốn sách Truyện về Maui và các thần thoại Maori mang đến cho các em cơ hội khám phá thế giới thần thoại đầy màu sắc. Đây là tuyển tập gồm 8 truyền thuyết nổi tiếng của người Maori, phản ánh văn hóa và thế giới quan đặc sắc của New Zealand.

Trung tâm của tập truyện là nhân vật chính - anh hùng nửa người nửa thần, thông minh và táo bạo - với những kỳ công như chinh phục Mặt Trời, tìm ra bí mật của Lửa và câu lên các hòn đảo từ đáy biển… Bên cạnh đó, sách còn kể về các vị thần, linh hồn tổ tiên và sinh vật huyền bí, truyền tải những bài học về lòng dũng cảm, trí tuệ và sự tôn trọng thiên nhiên.

Sự kiện còn có sự tham gia của bà Rebecca Wood, Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà nhấn mạnh vai trò của thần thoại Maori trong giáo dục trẻ em và tầm quan trọng của việc đọc sách, đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa trong cuốn sách, từ lòng dũng cảm, sự tháo vát đến tinh thần cộng đồng.

“Các truyền thuyết về Maui và những câu chuyện thần thoại không chỉ phản ánh lịch sử và dòng dõi tổ tiên của người Maori mà còn giúp trẻ tiếp cận hiện tượng tự nhiên phù hợp với lứa tuổi, phát triển trí tưởng tượng và kết nối với văn hóa bản địa của New Zealand”, bà Rebecca Wood cho hay.

Bà cũng lưu ý vai trò thiết yếu của việc đọc sách từ những năm đầu đời, giúp trẻ làm quen với từ vựng, khái niệm mới và khám phá thế giới rộng lớn thông qua trí tưởng tượng. Thư viện được xem là nơi lý tưởng để trẻ trải nghiệm đọc, nghe sách và tiếp cận những câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới.

Về quan hệ Việt Nam - New Zealand, bà Rebecca Wood bày tỏ ấn tượng trước sự kiên cường và thân thiện của con người Việt, đồng thời mong muốn thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau, khuyến khích trao đổi và du lịch giữa hai nước.

Bà Rebecca Wood, Phó Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đọc truyện và giới thiệu các truyền thuyết Maori cùng các em nhỏ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Rebecca Wood cũng trao tặng sách cho trẻ em vùng cao và nhận lại món quà biểu trưng là cây sen đá từ ban tổ chức, thể hiện sự trân trọng thiên nhiên - một giá trị cốt lõi trong văn hóa Maori. Các em còn được tham gia hoạt động đọc sách cùng Phó Đại sứ và trò chơi mô phỏng kéo mặt trời, tái hiện một trong những kỳ tích nổi tiếng của Maui.

Tại chương trình, ông Vũ Trọng Đại, đại diện ban tổ chức, cho biết Truyện về Maui và các thần thoại Maori là cuốn sách thiếu nhi đầu tiên mà đơn vị hợp tác cùng Khoa Tiếng Anh, Đại học Hà Nội để chuyển ngữ. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng cuốn sách sẽ góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa đa dạng và kết nối trẻ em Việt Nam với bạn bè quốc tế.