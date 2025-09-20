Trà Ngọc Hằng catwalk cùng con gái 6 tuổi, nói gì về sự cố bị đọc nhầm tên?

Trong show thời trang ở Vĩnh Hy (Khánh Hòa) vừa qua, Trà Ngọc Hằng gây chú ý khi trở lại sàn catwalk sau nhiều năm vắng bóng. Đặc biệt, bé Sophia - con gái của Trà Ngọc Hằng - lần đầu tiên cùng mẹ bước ra sàn diễn.

Cô bé xuất hiện trong phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh, ghi dấu bằng phong thái tự tin, hồn nhiên. Khoảnh khắc Trà Ngọc Hằng và bé Sophia trình diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những khách mời có mặt.

Trà Ngọc Hằng và bé Sophia thu hút sự chú ý trên sàn catwalk (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho sự chuyên nghiệp của bé Sophia, gọi cô bé là "người mẫu tương lai". Chia sẻ về định hướng cho con theo nghệ thuật, Trà Ngọc Hằng nói: “Tôi chưa bao giờ định hướng Sophia theo con đường người mẫu, nhưng tôi muốn con được trải nghiệm nhiều vai trò, nhiều sở thích và kỹ năng khác nhau.

Đây là lần đầu tiên Sophia sải bước trên sàn catwalk, và bé đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên vì thần thái tự tin. Khoảnh khắc mẹ con cùng đứng trên một sân khấu thời trang thực sự rất đặc biệt và đáng nhớ”.

Trà Ngọc Hằng hạnh phúc khi trở lại sàn diễn sau nhiều năm vắng bóng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lần tái xuất sàn diễn thời trang lần này, Trà Ngọc Hằng đảm nhận vai trò mở màn bộ sưu tập của nhà thiết kế Phạm Khánh Quỳnh và Bá Phúc. Cô cũng xuất hiện ở vị trí vedette trong những bộ cánh lộng lẫy của nhà thiết kế Hà Hữu Tiến và Khánh Đan.

Trên trang cá nhân, Trà Ngọc Hằng bày tỏ sự xúc động khi "lâu rồi mới catwalk". Đặc biệt, đoạn video ghi lại khoảnh khắc MC đọc nhầm tên của Trà Ngọc Hằng khi giới thiệu màn trình diễn của cô thu hút sự chú ý. Dù bị gọi sai tên, người đẹp vẫn tươi cười, giữ phong thái tự tin khi bước ra.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trà Ngọc Hằng nói cô hạnh phúc khi trở lại sàn diễn sau nhiều năm vắng bóng. Dù có khoảng thời gian gián đoạn, cô vẫn giữ sự tự tin nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những sự cố trên sàn diễn không khiến cô lúng túng.

Trà Ngọc Hằng tươi cười, trình diễn đầy năng lượng dù bị giới thiệu nhầm tên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những năm qua, Trà Ngọc Hằng ít hoạt động nghệ thuật, dành thời gian kinh doanh. Cuộc sống thương trường của Hoa khôi Đất Mũi gặp không ít thăng trầm.

Sau ồn ào kiện tụng năm 2024, Trà Ngọc Hằng nói cuộc sống cô bị ảnh hưởng, xáo trộn nhiều. Cô xem đây là bài học, chấp nhận những điều rủi ro, không suôn sẻ và tiếp tục nỗ lực duy trì công việc. Nhờ có con gái, cô ngày càng vững vàng, nỗ lực hơn.