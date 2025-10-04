Trà My, MC Thảo Vân chung tay tổ chức trung thu cho trẻ em

Mới đây tại Hà Nội, các nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân, Yến Ngọc, Hồ Quang 8, Công Đại… đã tham gia chương trình Trao yêu thương tại một bệnh viện.

Đây là chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm động viên, khích lệ tinh thần của bệnh nhân ung thư và các bệnh nhi nhân dịp trung thu.

MC Thảo Vân, ca sĩ Yến Ngọc và Trà My (từ trái sang) tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Trà My cho hay, cách đây hơn 2 năm, chị đã tổ chức chương trình Trao yêu thương đầu tiên và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ sĩ, bác sĩ và bệnh nhân.

Đây là chương trình chị lên ý tưởng, đạo diễn. Vì sự kiện diễn ra trong không gian bệnh viện nên chị đã "thiết kế" kiểu "đo ni đóng giày": Nhỏ gọn nhưng ấm cúng.

"Tôi từng chăm chồng bị ung thư, đi bệnh viện nhiều đến nỗi quen hết mặt bác sĩ nên hiểu tâm lý của người ốm. Người bệnh không cần gì nhiều, chỉ cần một cái ôm, sự đồng cảm là thấy ấm lòng rồi. Chương trình âm nhạc sẽ làm phong phú đời sống tinh thần của bệnh nhân nơi đây", Trà My cho hay.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng, Thảo Vân đã có nhiều năm đồng hành cùng chương trình nghệ thuật nên khi chị ngỏ lời mời vào chương trình năm nay, nữ MC đồng ý ngay. Thảo Vân và các nghệ sĩ đều không nhận cát-xê khi tham gia sự kiện.

"Nghệ thuật không chỉ dành cho sân khấu lớn hay những đêm diễn rực rỡ ánh đèn mà còn cần hiện diện ở những nơi tưởng chừng không thể, nơi con người đang cần một điểm tựa tinh thần nhất. Khi nụ cười được trao đi, chúng ta cũng nhận lại sự giàu có trong tâm hồn", Trà My nói.

Ca sĩ Hồ Quang 8 cũng có phần biểu diễn tại chương trình "Trao yêu thương" nhân dịp trung thu (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhận xét về MC Thảo Vân, Trà My nói: "Cô ấy là một người tử tế và ấm áp. Thảo Vân luôn quan tâm đến những người xung quanh mà không nghi ngại ai. Khi ở bên Vân, tôi thấy rất vui...".

"Tuy nhiên, Thảo Vân cũng có "tật xấu" đấy. Cô ấy là người nhạy cảm, thi thoảng rơi nước mắt vì xúc động. Đôi khi vì nhiệt tình quá mà quên bản thân mình...", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.