Phương Oanh gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung sau thời gian kín tiếng

Ngày 3/4, một tài khoản Facebook đăng tải video khoảnh khắc đời thường của Phương Oanh kèm dòng chú thích: "Nước càng nóng, túi trà càng đậm. Đời càng khắc nghiệt, phụ nữ càng bản lĩnh. Phương Oanh xuất hiện lạc quan với mái tóc mới".

Theo chia sẻ của người này, video được ghi lại khi nữ diễn viên vừa rời một salon sau lần làm tóc gần đây.

Trong clip, Phương Oanh xuất hiện với mái tóc đen dài buông tự nhiên, kết hợp kiểu mái bay trẻ trung. Cô diện trang phục giản dị gồm quần jean tối màu, áo len tăm ôm dáng, phối cùng túi xách màu be và giày đế thấp. Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên giữ được vẻ ngoài tươi tắn, gần gũi.

Đáng chú ý, đây là lần hiếm hoi hình ảnh đời thường của Phương Oanh xuất hiện công khai, sau thời gian nửa năm cô gần như “ở ẩn”.

Đoạn video nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác, kéo theo nhiều bình luận tích cực từ khán giả. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sắc vóc trẻ trung của “bà mẹ hai con”, đồng thời ngưỡng mộ sự điềm tĩnh, bản lĩnh của cô trước những sóng gió liên tiếp trong cuộc sống riêng.

Hình ảnh Phương Oanh trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Từ khi Shark Bình vướng vào vòng lao lý, Phương Oanh gần như không xuất hiện trước truyền thông. Các nền tảng mạng xã hội của cô cũng ít được cập nhật.

Những video vlog nấu ăn gần đây được đăng tải thực chất đã được quay từ trước đó khá lâu, không còn không khí vui tươi, nhí nhảnh như trước mà thay bằng phần nhạc nền nhẹ nhàng, tiết chế.

Tháng 12/2025, Phương Oanh từng xuất hiện trong một clip nấu ăn đăng tải trên nền tảng TikTok. Trong video, nữ diễn viên gây bất ngờ khi thực hiện các công đoạn như lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu, nướng và pha nước chấm một cách thuần thục, không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp.

Ở thời điểm đó, cô diện áo bà ba giản dị, để mặt mộc và buộc tóc gọn gàng khi vào bếp. Ngoại hình của nữ diễn viên cũng nhận được sự chú ý khi có phần gầy hơn so với trước.

Sau khi đăng tải, video nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem, hơn 50.000 lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

"Nhìn Phương Oanh gầy quá, chị ấy cần chú ý đến sức khoẻ hơn", "Mong gặp chị ấy ở các dự án phim tiếp theo", "Thấy chị ấy lại nhớ nhân vật Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh"... là những bình luận của khán giả dành cho nữ diễn viên.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Phương Oanh mới có động thái hiếm hoi khi đăng tải hình ảnh hai con song sinh Jimmy - Jenny, đánh dấu lần trở lại trên trang cá nhân sau nhiều tháng im ắng.

Trong thời gian xảy ra biến cố của chồng, Phương Oanh vẫn hoàn thành vai diễn trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh. Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc, cô gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí, không tham gia sự kiện hay xuất hiện tại các buổi gặp mặt của đồng nghiệp, cũng không chia sẻ điều gì.

Năm 2025, Phương Oanh ghi dấu ấn khi đảm nhận vai Mỹ Anh trong bộ phim này. Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, cô trở lại với một vai diễn nhiều áp lực, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và sự biến hóa trong diễn xuất.

Nhân vật của cô là một người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, được nhận xét là toàn diện ở mọi mặt. Mỹ Anh luôn hướng đến sự hoàn hảo: Tìm cho con môi trường học tập tốt nhất, trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng trong công việc và chu toàn việc nhà để anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn như mong muốn. Những thử thách ập đến buộc Mỹ Anh phải dũng cảm đối diện thực tế, học cách yêu thương bản thân và nỗ lực tìm lại chính mình sau biến cố...

Nhiều phân đoạn nội tâm do Phương Oanh thể hiện thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, đồng thời nhận được nhiều lời khen về khả năng diễn xuất. Đặc biệt ở những cảnh cao trào cảm xúc, thể hiện sự đau đớn và suy sụp của nhân vật.

Phương Oanh đăng ký kết hôn với Shark Bình vào tháng 6/2023 tại quê nhà Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Một tháng sau, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm 2023, nữ diễn viên mang song thai nên cặp đôi quyết định hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới. Đến tháng 5/2024, cô sinh đôi, chính thức lên chức mẹ.