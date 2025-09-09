Toàn cảnh vụ nam thần “Diên hi công lược” bị tố tổ chức đánh bạc trái phép

Ngày 8/9, một thợ săn ảnh tại Trung Quốc đăng tải bài viết, khẳng định Hứa Khải đam mê bài bạc, thường xuyên cùng bạn bè cá cược.

“Biệt thự của Hứa Khải ở Hoành Điếm (Trung Quốc) chẳng khác nào sòng bạc riêng”, người này tiết lộ. Người này cho hay, số tiền thu được từ việc đánh bạc được anh chuyển cho bạn gái cũ, Hứa Lệ Sa.

Hứa Khải điêu đứng vì tin đồn đánh bạc, ngoại tình (Ảnh: Sina).

Một tin nhắn được cho là giữa Hứa Khải và Hứa Lệ Sa cũng lan truyền trên mạng xã hội. Trong tin nhắn, Hứa Khải khoe thắng 8.000 NDT (gần 30 triệu đồng) tiền đánh bạc và nhờ bạn chuyển cho Hứa Lệ Sa 6.000 NDT (hơn 22 triệu đồng). Hứa Khải yêu cầu bạn gái cũ giữ bí mật.

Những thông tin do tài khoản mạng xã hội này khiến người hâm mộ Hứa Khải tại Trung Quốc rầm rộ bàn tán. Dân mạng cũng yêu cầu phía nam diễn viên lên tiếng.

Ngay lập tức, phía công ty quản lý của Hứa Khải đã phản hồi và khẳng định những lời đồn trên mạng về việc nam diễn viên tụ tập đánh bạc là hoàn toàn sai lệch.

Công ty quản lý nam diễn viên cũng tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý trong thời gian tới, với các đối tượng tung tin xấu nhằm bôi nhọ hình ảnh của Hứa Khải.

Dù phía Hứa Khải đã lên tiếng phủ nhận những thông tin trên, các đồn đoán về Hứa Khải chưa có dấu hiệu dừng lại. Phía cảnh sát Hoành Điếm (Trung Quốc) cho hay đã nắm được thông tin vụ việc, chờ chỉ đạo điều tra.

Hứa Lệ Sa - bạn gái cũ của Hứa Khải (Ảnh: Sohu).

Một số ảnh hưởng tiêu cực với Hứa Khải đã dần xuất hiện. Theo Sina, nhà sản xuất Trần Ích Thao tiết lộ, Hứa Khải đã bị thay thế ở một bộ phim khai máy vào cuối tháng 9. Nhà sản xuất này mong Hứa Lệ Sa dừng chia sẻ các thông tin riêng tư để những đoàn phim có Hứa Khải tham gia không bị ảnh hưởng.

Trước đó không lâu, hồi cuối tháng 8, Hứa Khải bị bạn gái cũ - Hứa Lệ Sa - tung loạt bằng chứng tố ngoại tình khi họ còn hẹn hò. Hứa Lệ Sa kể lại rằng, cô và Hứa Khải từng có mối quan hệ yêu đương sâu đậm.

Tuy nhiên, chuyện tình đã kết thúc vào năm 2022, khi cô phát hiện bạn trai và nữ diễn viên Triệu Tình (đồng nghiệp cùng công ty quản lý với Hứa Khải) cặp kè.

Ngay sau khi bê bối nổ ra, phía công ty quản lý của Hứa Khải và Triệu Tình đã lên tiếng phản hồi. Đại diện công ty quản lý của Hứa Khải thừa nhận, nam diễn viên Diên hi công lược và Hứa Lệ Sa từng có khoảng thời gian tìm hiểu trong quá khứ. Tuy nhiên, họ đã không còn giữ quan hệ vào thời điểm hiện tại.

Phía công ty quản lý của Hứa Khải kiên quyết bác bỏ việc nam diễn viên ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty. Đại diện công ty cho biết, những thông tin được Hứa Lệ Sa công khai không hoàn toàn chính xác.

Họ nghi ngờ tin đồn được công bố nhằm bôi nhọ hình ảnh của nam diễn viên. Công ty kêu gọi cộng đồng mạng tỉnh táo trước các tin đồn thất thiệt.

Trên trang cá nhân của mình, Hứa Khải cũng nhanh chóng lên tiếng và cho biết đã báo cảnh sát, làm thủ tục khởi kiện những người tung tin đồn. Trong thông báo này, nam diễn viên không nêu đích danh nữ diễn viên Hứa Lệ Sa mà để là “một người dùng mạng xã hội”.

Hứa Khải đã bị loại khỏi một dự án điện ảnh ngay khi những thông tin thất thiệt về anh xuất hiện trên mạng xã hội (Ảnh: Sina).

Hứa Khải (SN 1995) gia nhập làng giải trí từ năm 2013 khi tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Năm 2016, anh ký hợp đồng với công ty Hoan Ngu rồi trở thành nghệ sĩ dưới sự đào tạo của biên kịch tài năng Trung Quốc Vu Chính. Vai diễn ngự tiền thị vệ điển trai Phó Hằng trong Diên hi công lược đã mang đến thành công ngoài mong đợi cho nam diễn viên trẻ.

Sở hữu ngoại hình thư sinh và điển trai, Hứa Khải nhanh chóng có một lượng khán giả nữ đông đảo. Sau Diên hi công lược, anh tiếp tục góp mặt trong những bộ phim nổi tiếng như: Ly Ca Hành, Khi em mỉm cười rất đẹp, Định luật tình yêu 80/20…

Gần đây, vai diễn trong Thừa hoan ký đóng cùng Dương Tử đã giúp anh chinh phục khán giả và chứng minh sự tiến bộ trong diễn xuất.