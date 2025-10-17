"Tổ quốc trong tim" tái hiện ký ức tự hào trên màn ảnh rộng

Tối 16/10, bộ phim ca nhạc Tổ quốc trong tim: The concert film do báo Nhân dân chỉ đạo thực hiện, đã ra mắt khán giả tại Hà Nội. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ.

Hoa hậu và 2 Á hậu Việt Nam tham dự lễ ra mắt "Tổ quốc trong tim: The concert film" (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh: “Tổ quốc trong tim: The concert film không chỉ là bộ phim hòa nhạc, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến Tổ quốc và những giá trị thiêng liêng của dân tộc”.

Ông Minh cho biết, bộ phim tái hiện năng lượng bùng nổ qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại từ đêm "concert (hòa nhạc) quốc gia" tại sân vận động Mỹ Đình với hơn 50.000 khán giả.

"Mong muốn của chúng tôi là những ký ức, niềm tự hào trong concert Tổ quốc trong tim có thể kéo dài mãi. Chính vì vậy, ngay khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã có ý tưởng làm một bộ phim và trình chiếu cho đông đảo mọi người dân trên toàn quốc, thậm chí là ở nước ngoài", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Tổ quốc trong tim: The concert film là phiên bản điện ảnh được phát triển từ "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim, đêm nghệ thuật chính luận tại sân vận động Mỹ Đình.

Trong phim, những đại cảnh tái hiện khoảnh khắc khán giả phủ kín sắc đỏ rực rỡ của niềm tự hào dân tộc được đan xen cùng các góc quay cận, ghi lại ánh mắt, nụ cười và những giây phút xúc động của những người tham gia, tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, vừa hùng tráng, vừa gần gũi.

Âm thanh của phim được xử lý ở định dạng vòm đa chiều, phần lời bài hát được hiển thị trên khung hình, khuyến khích khán giả cùng hòa giọng.

Đông đảo khán giả Hà Nội tham gia buổi ra mắt "Tổ quốc trong tim: The concert film" (Ảnh: Ban tổ chức).

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại buổi ra mắt phim, tổng đạo diễn concert Tổ quốc trong tim Đặng Lê Minh Trí bày tỏ: "Qua bộ phim này, khán giả được xem một phần hành trình của ê-kíp đã làm nên "concert quốc gia".

Lúc bắt đầu bước đi trên hành trình thực hiện chương trình, ít ai trong chúng tôi nghĩ về thành công, mà chỉ biết rằng phải đi và đi cùng nhau thì mới đến đích. Trên hành trình đó, khó khăn luôn luôn tồn tại, nhưng chúng tôi đã đoàn kết để khiến con đường đó dần sáng tỏ".

Tổ quốc trong tim: The concert film sẽ được phát hành và khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17/10.