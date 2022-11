Tình bạn 15 năm của Selena Gomez và ân nhân hiến thận trước khi "toang"

Nguyên nhân của vụ việc là do Selena Gomez không nhắc đến Francia Raisa trong bộ phim tài liệu mới lên sóng Selena Gomez: My Mind & Me và cuộc phỏng vấn gần 5.000 chữ với tờ Rolling Stone. Trong cả phim và bài phỏng vấn, Selena Gomez đều đề cập đến sóng gió cuộc đời, bệnh tật và những người có ảnh hưởng tới cuộc sống của cô.

Selena Gomez và Francia Raisa từng được ngợi ca là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Việc giọng ca 30 tuổi không đề cập tới cô bạn thân từng hiến thận cho mình vào năm 2017 - Francia Raisa khiến nhiều người tò mò. Bản thân Francia Raisa đã có hành động bỏ theo dõi Selena Gomez trên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng. Điều này làm rộ lên tin đồn về tình bạn đẹp nhất làng giải trí Hollywood đã kết thúc.

Tình bạn đẹp hiếm hoi của showbiz được gây dựng từ thời niên thiếu

Selena Gomez và Francia Raisa đã có một tình bạn dài 15 năm trước sóng gió hủy kết bạn trên mạng xã hội. Hai cô gái chính thức là bạn từ khi Selena mới 15 tuổi còn Francia vừa tròn 19. Đó là vào năm 2007, khi Francia tham gia bộ phim The Secret Life of the American Teenager của đài ABC Family còn Selena là ngôi sao trong các bộ phim trên Disney Channel.

Đài ABC Family và Disney cho các ngôi sao cùng đến làm từ thiện tại một bệnh viện nhi. Hai cô gái được xếp chung một nhóm và nhanh chóng trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Thậm chí, họ còn thân thiết với nhau như chị em ruột và Francia thường gọi Selena là "em gái".

Selena Gomez và Francia Raisa đều xuất phát điểm là ngôi sao nhí của showbiz Âu Mỹ (Ảnh: Instagram).

Suốt nhiều năm, hai cô gái không ngừng chứng minh tình bạn chân thành ở showbiz đầy thị phi và phức tạp. Selena và Francia luôn ở bên động viên, ủng hộ đối phương trong sự nghiệp. Đặc biệt, họ còn cùng nhau trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

Quyết định hiến thận cứu bạn của Francia khiến triệu người cảm động

Năm 2017, Selena Gomez khiến cả thế giới phải bất ngờ khi tiết lộ rằng cô đã bí mật trải qua ca phẫu thuật ghép thận để điều trị căn bệnh Lupus. Sau khi hồi phục hoàn toàn, nữ ca sĩ mới tiết lộ về bệnh tình. Cô cũng hạnh phúc, xúc động khi hé lộ người hiến thận cho cô chính là bạn thân, nữ diễn viên Francia Raisa.

Selena đã nhận hàng nghìn lượt bình luận động viên và những trái tim trên mạng xã hội khi đăng tải bức ảnh cô và Francia Raisa cầm tay nhau sau cuộc phẫu thuật kèm dòng chú thích: "Không có từ ngữ nào mà tôi có thể dùng để cảm ơn người bạn tuyệt vời Francia Raisa. Chị ấy đã trao cho tôi món quà và sự hy sinh quý giá nhất khi hiến thận cho tôi. Tôi vô cùng may mắn. Em yêu chị nhiều lắm, người chị của em".

Năm 2017, Francia chấp nhận hiến một bên thận cho Selena Gomez (Ảnh: People).

Năm 2017, khi tham gia chương trình Today Show's Savannah Guthrie, Selena Gomez nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi không muốn cầu xin ai hiến thận cho mình. Chỉ cần nghĩ tới việc cầu xin bất kỳ ai làm việc này đã rất khó khăn với tôi. Nhưng chị ấy đã tình nguyện làm và làm việc đó cho tôi".

Về phần mình, Francia Raisa thừa nhận với MC Savannah Guthrie rằng, đó là một trải nghiệm đáng sợ. "Tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của mình. Tôi thậm chí còn viết sẵn di chúc vì không có gì đảm bảo, sau ca phẫu thuật tôi có tỉnh dậy hay không".

Tháng 12/2017, khi nhận giải Người phụ nữ của năm tại giải thưởng âm nhạc Billboard, Selena Gomez đã dành lời cảm ơn, ngợi ca Francia và khẳng định: "Giải thưởng này là dành cho chị, Francia".

Năm 2019, Selena cho biết, cô và bạn thân có một hình xăm đôi và hình xăm này được cô hé lộ trong video âm nhạc Rare phát hành vào năm 2020.

Vết nứt đầu tiên của tình bạn cao quý

Năm 2019, dư luận và truyền thông thế giới xôn xao trước tin đồn tình bạn giữa Selena và Francia rạn nứt. Họ được cho không còn tương tác, trò chuyện suốt 10 tháng. Cộng đồng mạng cũng phát hiện Francia Raisa không gửi lời chúc mừng sinh nhật Selena Gomez như mọi năm.

Năm 2019, mối quan hệ giữa Selena và Francia khiến nhiều người hoài nghi (Ảnh: Getty Images).

Một nguồn tin cho hay, hai ngôi sao từng cãi vã kịch liệt do Selena Gomez liên tục uống rượu hậu phẫu thuật. Selena từng hứa với Francia sẽ bỏ rượu bia và chất kích thích có hại cho sức khỏe sau ca phẫu thuật sinh tử năm 2017. Song, nữ ca sĩ không thể giữ lời hứa với cô bạn thân khi giới săn ảnh nhiều lần chụp được cảnh giọng ca nổi tiếng uống rượu, hút thuốc.

Trong khi đó, có thông tin cho rằng, sức khỏe của Francia chuyển biến không tốt sau khi hiến thận. Một nguồn tin tiết lộ, nữ diễn viên sinh năm 1988 không thể hoạt động bình thường suốt 2 tháng đầu tiên sau ca phẫu thuật. Thậm chí, cô còn phải kiêng nhiều loại thực phẩm và tuân theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Francia Raisa từng không hài lòng về lối sống của Selena Gomez sau ca hiến thận (Ảnh: News).

Việc hiến thận cũng làm tăng nguy cơ mặc bệnh về sau với người hiến thận. Do vậy, việc bạn thân không trân trọng mạng sống khiến Francia đau lòng. Một nguồn tin khác cũng cho hay, việc truyền thông khai thác quá kỹ mối quan hệ và cuộc sống của hai cô gái sau ca phẫu thuật khiến Selena luôn có cảm giác mắc nợ Francia Raisa.

Trong buổi phỏng vấn với SELF, Francia Raisa đã tâm sự các chi tiết chưa công bố về việc cô ghép thận cho Selena Gomez. Được biết, nữ diễn viên đã làm các thủ tục kiểm tra sức khỏe theo lời đề nghị từ phía Selena, nhằm tìm kiếm quả thận tương thích.

Và khi có kết quả, Selena chính là người đầu tiên gọi điện thông báo và nhờ Francia ghép thận. Theo quy định về pháp luật, bác sĩ phải là người đầu tiên thông báo cho Francia chứ không phải Selena. Do vậy, cư dân mạng nghi vấn Selena cố tình đẩy bạn thân mình vào thế buộc phải đồng ý ghép thận.

Năm 2021, Selena Gomez đánh tan mọi tin đồn về mối quan hệ giữa cô và Francia bằng cách chia sẻ bài đăng của bạn thân và gửi lời cảm ơn ân nhân (Ảnh: Twitter).

Mối quan hệ giữa hai cô gái được cho là tốt lên vào năm 2020 khi Selena Gomez bất ngờ đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Francia Raisa. Tháng 3/2021, nhân ngày Thận Thế Giới, Francia Raisa đã viết một dòng trạng thái đầy xúc động trên Twitter về trải nghiệm hiến thận cho Selena Gomez. Ngay sau đó, Selena Gomez nhanh chóng chia sẻ lại bài viết kèm dòng chú thích đầy biết ơn.

Francia Raisa cũng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 30 của Selena Gomez vào tháng 7/2022. Hai cô gái thực hiện một video Tiktok chung khiến người hâm mộ yên lòng và tin tưởng mối quan hệ thân thiết của cả hai. Trong video Tiktok, Francia Raisa chia sẻ: "Đôi khi tôi cũng ghét cô ấy". Và chính Selena Gomez cũng phải thừa nhận rằng: "Thật ra, chuyện này cũng có thể hiểu được".

Tháng 7/2022, vào sinh nhật của Selena Gomez, Francia (thứ hai từ phải sang) cũng tham dự (Ảnh: Instagram).

Hai cô gái quay TikTok cùng nhau rất thân thiết (Ảnh: TikTok).

Tuy nhiên, bài phỏng vấn ngày 5/11 trên tờ Rolling Stone đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai cô gái. Khi được hỏi về người bạn thân trong làng giải trí, Selena Gomez không ngần ngại gọi tên Taylor Swift và khẳng định, cô không có mối quan hệ thân thiết nào với đồng nghiệp.

Francia được phát hiện bình luận "Thật thú vị" dưới bài đăng này và bỏ theo dõi Selena Gomez trên mạng xã hội Instagram ngay sau đó. Selena đã bị dư luận chỉ trích vì bỏ rơi và vô tâm với cô bạn thân FranciaRaisa.

Ngay lập tức cô có hành động đáp trả: "Xin lỗi, tôi đã không đề cập tới tất cả mọi người mà tôi biết". Chia sẻ này vẫn không thể xoa dịu tình hình và khiến nhiều người tiếp tục chỉ trích Selena Gomez vì thiếu trân trọng người bạn thân từng hiến thận cho mình.