Bị nói vô ơn với ân nhân hiến thận, Selena Gomez lên tiếng

Trong bài phỏng vấn mới nhất với tờ Rolling Stone, Selena Gomez thừa nhận, cô không có nhiều mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp trong làng giải trí. Người bạn thân duy nhất của cô trong showbiz chỉ có Taylor Swift.

Tuy nhiên, lời chia sẻ này của Selena Gomez khiến cô bị dư luận chỉ trích và chính cô bạn thân từng hiến thận cho cô Francia Raisa phật lòng. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã hủy kết bạn với Selena Gomez trên mạng xã hội Instagram và bình luận "Thật thú vị" dưới bài đăng về chia sẻ mới nhất của Selena.

Selena Gomez và cô bạn thân Francia Raisa từng được xem là tình bạn đẹp tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ không nhắc đến ân nhân hiến thận trong bài phỏng vấn với Rolling Stone, Selena cũng tuyệt nhiên không nói đến cô bạn thân này trong bộ phim tài liệu mới nhất kể lại những biến cố trong cuộc sống và cách cô vượt qua những khó khăn. Hành động này của Selena Gomez tiếp tục khiến khán giả dậy sóng.

Mới đây nhất, Selena Gomez đã có động thái đáp lại vụ ồn ào về tình bạn với Francia Raisa. Trên video đăng tải ở nền tảng TikTok, nữ ca sĩ sinh năm 1992 đã viết: "Xin lỗi, tôi đã không đề cập tất cả mọi người mà tôi biết". Lời xin lỗi này của giọng ca nổi tiếng không xoa dịu được dư luận và khiến cô tiếp tục hứng chỉ trích của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, Selena Gomez đang nói lời xin lỗi một cách miễn cưỡng.

Nữ ca sĩ phát hiện mắc Lupus ban đỏ năm 2015. Căn bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến cô. Nữ ca sĩ ít xuất hiện trước công chúng bởi những cơn đau hành hạ, dẫn đến lo âu và trầm cảm. Vào năm 2017, Selena Gomez được chỉ định ghép thận sau quãng thời gian dài mắc Lupus ban đỏ. Lúc này, cô bạn thân của cô - Francia Raisa đã không ngần ngại hiến tặng một bên thận cho Selena Gomez.

Lời xin lỗi của Selena Gomez trên trang cá nhân sau khi bị chê trách vô ơn vì không nhắc đến người bạn thân hiến thận - Francia Raisa (Ảnh chụp màn hình).

Francia Raisa, sinh năm 1988, cũng là một nữ diễn viên người Mỹ, từng đóng trong nhiều series phim đình đám như Grown-ish và How I Met Your Father. Nữ diễn viên chấp nhận cho đi một phần trong cơ thể, từ bỏ sở thích vận động mạnh để giúp cô bạn thân tiếp tục được sống, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tình bạn đẹp của hai cô gái đã truyền cảm hứng cho nhiều khán giả trên toàn thế giới và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Tuy nhiên đến năm 2019, dư luận xôn xao trước thông tin hai người đã không còn giữ quan hệ thân thiết vì Francia Raisa không còn công khai chúc mừng sinh nhật Selena Gomez. Selena đã phủ nhận tin đồn vào thời điểm đó, nhưng đến nay nghi vấn cả hai bất hòa, "cạch mặt" lại nóng trở lại.

Bộ phim tài liệu Selena Gomez: My Mind & Me vừa lên sóng vào ngày 4/11, do đạo diễn Alek Keshishian nhào nặn, đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi hé lộ nhiều góc khuất cuộc sống và quá trình nữ ca sĩ người Mỹ vượt qua khủng hoảng.

Mối quan hệ hiện tại giữa Selena Gomez và Francia Raisa là một ẩn số với khán giả (Ảnh: Rolling Stone).

Bộ phim xoay quanh giai đoạn Selena Gomez ở độ tuổi khoảng 23 đến 25. Tác phẩm bắt đầu với phân đoạn Gomez đứng trong cánh gà sân khấu thuộc tour lưu diễn Revival và thừa nhận cảm thấy quá áp lực trước sự nổi tiếng. Sau tour diễn này, cô bắt đầu đối mặt với một loạt biến cố và vấn đề tâm lý.

Ngoài ra, bộ phim tài liệu cũng đề cập tới mối tình kéo dài 9 năm đầy sóng gió giữa Selena và Justin. Việc nhắc đến người cũ như một phần quan trọng trong cuộc đời mình nhưng lại hoàn toàn bỏ quên ân nhân mang lại cuộc sống mới cho mình của Selena khiến nhiều khán giả hoài nghi.

Sau cú sốc tâm lý và phát hiện ra bệnh tật, Selena Gomez từng rơi vào giai đoạn trầm cảm nặng. Năm 2018, cô được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Cô nghe thấy những giọng nói bí ẩn bên trong. Chúng ngày càng lớn, rõ ràng và át đi âm thanh của thế giới thực. Việc sử dụng thuốc điều trị khiến ca sĩ khó có thể mang thai.

"Có con là niềm mơ ước rất lớn của tôi. Tôi muốn có con. Tôi sẽ làm mọi cách để có con", ngôi sao 30 tuổi nói trong bài phỏng vấn với Rolling Stone.

Selena Gomez thừa nhận, căn bệnh Lupus ban đỏ của cô nặng lên vào đầu năm 2020, đúng giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh (Ảnh: Rolling Stone).

Selena cũng thừa nhận, căn bệnh lupus của cô nặng lên trong giai đoạn giãn cách vì dịch đầu năm 2020. Nhiều ngày, cô thức dậy trong tình trạng đau đớn đến phát khóc. Gomez càng suy sụp vì nhiều kế hoạch bị hủy bỏ, trì hoãn vì tình hình sức khỏe.

Nói về giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, giọng ca nổi tiếng chia sẻ: "Tôi nghĩ quá khứ và những sai lầm khiến mình rơi vào trầm cảm. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã làm việc và điều duy nhất tôi muốn là một gia đình. Tôi chỉ muốn, giống như một người mẹ. Đôi lúc, tôi muốn bỏ cuộc để có thể sống hạnh phúc như những người bình thường khác".