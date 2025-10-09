Lễ trao giải Nobel Văn học 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tới. Với chiến thắng lần này, tiểu thuyết gia László Krasznahorkai sẽ nhận phần thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (gần 31 tỷ đồng).

Theo tờ The Guardian, László Krasznahorkai được trao giải “vì những tác phẩm hấp dẫn, giữa nỗi kinh hoàng ngày tận thế và khẳng định lại sức mạnh của nghệ thuật”.

Tiểu thuyết gia người Hungary László Krasznahorkai nổi tiếng với lối văn xuôi đầy thách thức và sở hữu lượng độc giả trung thành. Ông sinh ra tại Gyula (Hungary) vào năm 1954.

Tiểu thuyết gia người Hungary László Krasznahorkai (Ảnh: Getty Images).

László Krasznahorkai ghi dấu ấn với tiểu thuyết đầu tay Sátántangó vào năm 1985. Cuốn tiểu thuyết được mô tả như bức tranh ảm đạm và đầy mê hoặc về một cộng đồng nông thôn đang sụp đổ. Sau gần ba thập kỷ, cuốn tiểu thuyết đã giành được giải thưởng Sách dịch hay nhất bằng tiếng Anh vào năm 2013.

László Krasznahorkai nổi tiếng với những câu văn dài, quanh co, u sầu. Nhiều nhà phê bình so sánh phong cách viết của László Krasznahorkai với Gogol, Melville và Kafka. Tiểu thuyết gia Susan Sontag gọi László Krasznahorkai là "bậc thầy khải huyền đương đại của Hungary".

Cuốn sách đầu tay Sátántangó của László Krasznahorkai đã được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành phim.

Những cuốn sách nổi tiếng khác của ông còn có Tù nhân Urga, Hủy diệt và Nỗi buồn dưới bầu trời. Trong thời gian viết cuốn Chiến tranh và chiến tranh, László Krasznahorkai đã đi khắp châu Âu và sống một thời gian tại New York (Mỹ).

Năm 2015, Krasznahorkai trở thành nhà văn Hungary đầu tiên giành giải thưởng Man Booker Quốc tế. Giải Man Booker là giải thưởng văn học danh giá, hàng năm được trao cho một tác phẩm văn học dài viết bằng tiếng Anh.

Trước khi giải thưởng Nobel Văn học 2025 được công bố, trang tin The Federal, tờ The Guardian đều đưa ra dự đoán. Theo đó, tiểu thuyết gia người Australia - Gerald Murnane - là gương mặt sáng giá nhất cho giải thưởng năm nay.

Ngoài ra, những nhân vật sáng giá cho giải thưởng Nobel Văn học 2025 còn có nhà văn László Krasznahorkai (Hungary), Tàn Tuyết (Trung Quốc), Haruki Murakami (Nhật Bản), Mircea Cărtărescu (Romania), Thomas Pynchon (Mỹ), Michel Houellebecq (Pháp) và Enrique Vila-Matas (Tây Ban Nha).

Nobel Văn học là một trong 6 hạng mục của giải Nobel, được trao cho tác giả từ bất kỳ quốc gia nào. Từ năm 1901 đến năm 2025, Nobel Văn học đã được trao cho 122 cá nhân.

Giải thưởng Nobel Văn học không chỉ trao cho một tác phẩm hay một nhà văn mà còn là phần thưởng trọn đời ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực văn học, bày tỏ tiếng nói và quan điểm sống.

Từ khi ra đời, giải Nobel Văn học có phần ưu ái các tác giả nam. Trong 122 người được trao giải, chỉ có 18 tác giả là phụ nữ. Pháp và Mỹ là những quốc gia sở hữu nhiều nhà văn giành giải Nobel Văn học nhất khi Pháp có 16 tác giả chiến thắng, Mỹ có 13 tác giả giành giải.

Năm ngoái, giải Nobel Văn học 2024 thuộc về tiểu thuyết gia người Hàn Quốc Han Kang. Cô làm nên lịch sử khi trở thành nữ nhà văn châu Á đầu tiên giành giải thưởng uy tín này.