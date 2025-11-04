Tiết lộ thú vị về mẫu nhí Việt sải bước tự tin tại Tuần lễ thời trang Milan

Tuần lễ thời trang Milan 2025 (Milan Fashion Week 2025) là một trong những sàn diễn thời trang danh giá, thuộc "Big Four" (Bốn tuần lễ thời trang lớn) của làng mốt thế giới. Đây là nơi quy tụ các thương hiệu nổi tiếng và định hình các xu hướng thời trang tương lai.

Dưới ánh đèn của sàn diễn đẳng cấp thế giới, hình ảnh mẫu teen (trong độ tuổi 13-19 tuổi) Maika Ngọc Khánh của Việt Nam xuất hiện tự tin, thần thái mang vẻ đẹp Á Đông khi trình diễn trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự chú ý.

Maika Ngọc Khánh của Việt Nam xuất hiện tự tin trên sàn diễn quốc tế (Ảnh chụp màn hình).

Trong Milan Fashion Week, Maika Ngọc Khánh trình diễn bộ sưu tập BST BY VEL (của NTK Vel Yurchenko, Thổ Nhĩ Kỳ). Bộ sưu tập mang đến một thế giới không biên giới, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ kể chuyện về nội tâm người phụ nữ.

Lấy cảm hứng từ “cô bé nhỏ” luôn tồn tại trong mỗi chúng ta: Hồn nhiên, khao khát tự do, mạnh mẽ và đầy cảm hứng, BY VEL khơi dậy những cảm xúc nguyên bản nhất, đưa người xem trở về với bản thể chân thật của mình.

Trang phục Maika Ngọc Khánh gây ấn tượng mạnh với chiếc váy dáng rộng thướt tha được tạo nên từ chất liệu lưới nhẹ bay bổng. Tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa mang dấu ấn hoàng gia, vừa hiện đại, phóng khoáng.

Maika Ngọc khánh trình diễn bộ sưu tập BST BY VEL (của NTK Vel Yurchenko, Thổ Nhĩ Kỳ) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi đường may, mỗi lớp vải như kể lại câu chuyện về sự biến hóa không ngừng của người phụ nữ, có thể hóa thân thành bất kỳ ai nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng biệt.

Điều khiến Maika ấn tượng nhất chính là lần cô trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế duy nhất đến từ Việt Nam - Phan Đăng Hoàng tại Tuần lễ thời trang Milan. Cô đã có một ngày tập luyện cùng các người mẫu kì cựu đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Khi bước lên sàn runway, Maika khá hồi hộp vì bản thân còn “nhỏ bé” giữa dàn người mẫu dày dạn kinh nghiệm.

“Em là người mẫu trẻ tuổi nhất và đây cũng là lần đầu tiên được sải bước tại một tuần lễ thời trang lớn nên không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội quý giá để em học hỏi cách làm việc chuyên nghiệp, sự tập trung và tinh thần tỉnh táo của mọi người”, Maika chia sẻ.

Được biết, để đến được với sàn diễn nổi tiếng này, Maika Ngọc Khánh phải trải qua quá trình casting (tuyển chọn) cạnh tranh gay gắt và khốc liệt. Cô cũng là người mẫu Việt Nam duy nhất và nhỏ tuổi nhất góp mặt tại sự kiện.

Vẻ ngoài xinh xắn của Maika Ngọc Khánh tại Milan 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giới mộ điệu quốc tế đánh giá cao phong thái của Maika - thần thái mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được vẻ trong sáng, hồn nhiên của tuổi 13.

“Năm ngoái, em từng tham gia casting nhưng chưa được chọn do thiếu kinh nghiệm và kỹ năng trình diễn. Sau khi trở về, em quyết tâm luyện tập suốt một năm, giữ chế độ ăn lành mạnh và học thêm nhiều kỹ năng, đặc biệt là catwalk để nuôi dưỡng ước mơ được trình diễn tại đây. Năm nay khi biết tin được lựa chọn trình diễn, em vỡ oà hạnh phúc. Đó là giây phút em cảm thấy mình thật sự chạm tới ước mơ”, cô nói.

Maika Ngọc Khánh (SN 2012), là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn trong nước. Cô từng tham gia trình diễn rất nhiều show diễn nổi tiếng như: Vietnam International Fashion Week, Festival Áo dài Quảng Ninh, Lễ hội Áo dài Trẻ em Việt Nam...

Cô bé 13 tuổi cũng vinh dự khi 2 lần được mời làm khách VIP tại Liên hoan phim Cannes, sự kiện điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới.

Dù thường xuyên di chuyển giữa các sàn diễn trong và ngoài nước, Maika vẫn duy trì được thành tích học tập xuất sắc.

Trong suốt 7 năm liền, Maika đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Em yêu thích nghệ thuật nhưng việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Em tin rằng tri thức sẽ giúp mình trưởng thành và tự tin hơn trên con đường theo đuổi đam mê”, cô nói.

Quỳnh Lâm