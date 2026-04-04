Thưởng thức giao hưởng Beethoven, “Trống cơm” trong không gian đa giác quan

Ngày 4/4, tại Hà Nội, chương trình Art.itecture #2 với chủ đề Xây dựng cảm xúc: Cách âm nhạc và kiến trúc định hình trải nghiệm của con người đã ra mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới kiến trúc sư, nghệ sĩ và những người yêu sáng tạo.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi dự án Art.itecture, tập trung khám phá sự giao thoa giữa kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác nhau.

Tại sự kiện, âm nhạc giao hưởng được lựa chọn như một "ngôn ngữ" đặc biệt để kết nối không gian và cảm xúc. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Olivier Ochanine - Giám đốc âm nhạc Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (SSO) cùng các nghệ sĩ SSO - khán giả đã được trải nghiệm một buổi trình diễn không đơn thuần là thưởng thức nghệ thuật, mà còn là một cuộc khám phá về cấu trúc.

Không gian buổi hoà nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đáng chú ý, chương trình lựa chọn trình diễn nhiều tác phẩm kinh điển của âm nhạc thế giới, trong đó có Giao hưởng số 5 Định mệnh của Beethoven, Giao hưởng số 94 Bất ngờ của Haydn, bản Serenade Eine Kleine Nachtmusik và Giao hưởng số 40 của Mozart, cùng tác phẩm dân ca Việt Nam Trống cơm. Những tác phẩm này không chỉ quen thuộc với công chúng mà còn mang cấu trúc rõ nét, giúp người nghe dễ dàng nhận diện mối liên hệ giữa âm nhạc và kiến trúc.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine đã trực tiếp diễn giải, dẫn dắt người xem đi qua từng lớp lang của âm thanh, từ nhịp điệu đến cấu trúc. Ông giúp khán giả nhận diện cách một bản giao hưởng được xây dựng tương tự như một công trình kiến trúc vững chãi. Qua đó, âm nhạc trở thành công cụ định hình không gian cảm xúc, giúp người nghe không chỉ "nghe" mà còn có thể "nhìn thấy" cấu trúc của giai điệu.

Giám đốc âm nhạc Olivier Ochanine khẳng định: "Trong kiến trúc và âm nhạc, chúng ta không chỉ xây không gian hay tạo ra âm thanh, mà tạo ra điều kiện để cảm xúc con người xuất hiện. Chúng ta định hình không gian và không gian định hình lại chúng ta".

Theo kiến trúc sư, KTS Hoàng Vũ Lân, người khởi xướng chuỗi Art.itecture, sự kết nối liên ngành là chìa khóa để giải quyết những giới hạn trong sáng tạo. Ông chia sẻ rằng giới kiến trúc thường xuyên đối mặt với tình trạng "bí ý tưởng".

"Nếu hiểu biết hơn về các bộ môn nghệ thuật khác và về văn hóa, cái 'bí' của chúng ta hoàn toàn được giải quyết", KTS Hoàng Vũ Lân nhấn mạnh.

Tên gọi Art.itecture (kết hợp giữa Art và Architecture) xuất phát từ mong muốn mang đến những góc nhìn khác biệt về kiến trúc từ những người không chuyên trong lĩnh vực xây dựng. Ở đó, kiến trúc không còn là những khối hình tĩnh lặng, khô khan mà trở thành một thực hành sống động, gắn liền với hơi thở con người và xã hội.

Với thông điệp: "Không tìm câu trả lời từ kiến trúc, tìm những câu hỏi tốt hơn từ nghệ thuật", Art.itecture hướng tới việc đặt kiến trúc vào một hệ sinh thái rộng lớn hơn, bao gồm âm nhạc, điện ảnh, hội họa và sân khấu. Sự kiện không chỉ tác động đến tư duy bằng những liên tưởng trí tuệ mà còn tạo ra những "xúc chạm" trực tiếp về không gian, thời gian và nhịp điệu.

Giám đốc âm nhạc Olivier Ochanine của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời, chia sẻ tại chương trình "Art.itecture #2" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chuỗi chương trình Art.itecture dựa trên ba giá trị cốt lõi: Độc đáo - sáng tạo - toàn cầu, tập trung vào tinh thần nhân văn và phụng sự xã hội. Đối tượng mà dự án hướng tới là cộng đồng kiến trúc sư, nghệ sĩ, sinh viên và những người đam mê sáng tạo liên ngành.

Tiếp nối thành công của chủ đề âm nhạc, Art.itecture dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các sự kiện trong năm 2026 và 2027. Mỗi chương trình sẽ tập trung vào một chủ đề riêng biệt, khám phá những giao điểm mới mẻ giữa kiến trúc với điêu khắc, hội họa và nghệ thuật biểu diễn, nhằm tiếp tục khơi gợi những cảm hứng sáng tạo không giới hạn.