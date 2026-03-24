200 nhạc công, nghệ sĩ trình diễn đêm nhạc "Thanh âm dưới ánh mặt trời"

Tối 23/3, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) chính thức ra mắt công chúng và giới chuyên môn bằng chương trình nghệ thuật hoành tráng mang tên Thanh âm dưới ánh mặt trời tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Sự kiện quy tụ gần 200 nhạc công, nghệ sĩ trong và ngoài quân đội, mang đến một không gian âm nhạc giao hưởng quy mô lớn, được dàn dựng công phu.

Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, khẳng định chương trình là lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) chính thức ra mắt công chúng và giới chuyên môn bằng chương trình nghệ thuật "Thanh âm dưới ánh mặt trời" (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc sĩ Đỗ Bảo, một trong những người tham gia dàn dựng, nhấn mạnh khả năng tiếp cận người nghe thông qua cách xử lý ca khúc sinh động.

“Từ những ca khúc vốn có cấu trúc ngắn, chúng tôi đã biến chuyển, sáng tạo chúng thành các tổ khúc bằng cách ghép nối với những bản khí nhạc được sáng tác mới. Đây là những hình thức hoàn toàn dựa trên sự sáng tạo tự thân để xác lập những giá trị mới, gắn liền với đặc thù của một dàn nhạc giao hưởng quân đội”, nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ.

Chương trình không chỉ là buổi diễn ra mắt mà còn khẳng định trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi và Đại tá, NSND Nguyễn Xuân Bắc, chương trình kéo dài 80 phút, được chia thành 3 chương với cấu trúc chặt chẽ, kết hợp giữa yếu tố chính luận và nghệ thuật.

Mở đầu là chương Ánh dương soi đường, tái hiện những giai điệu quen thuộc ca ngợi Tổ quốc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ giao hưởng hiện đại.

Tiếp đó, chương Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim khắc họa hình tượng Bộ đội Cụ Hồ qua các tác phẩm giàu tính tự sự, gợi lại hành trình lịch sử và tinh thần cống hiến.

Khép lại là chương Thanh âm ngày mới, nơi âm nhạc Việt Nam giao thoa với tinh hoa thế giới, nổi bật với trích đoạn giao hưởng của Antonín Dvořák, tạo nên điểm nhấn về tính hội nhập và đối thoại nghệ thuật.

Ca sĩ Đào Tố Hoa biểu diễn trong chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Sự góp mặt của các nghệ sĩ như NSƯT Vũ Thắng Lợi, Đào Tố Loan, Đỗ Tố Hoa cùng nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương đã mang đến những lớp lang cảm xúc đa dạng, hòa quyện giữa thanh nhạc và khí nhạc.

Theo ban tổ chức, đêm công diễn không chỉ là dấu mốc ra mắt một dàn nhạc giao hưởng chính quy trong quân đội, mà còn khẳng định vai trò của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa trong bối cảnh mới. Sự kết hợp giữa kỷ luật quân đội và tinh thần sáng tạo nghệ thuật đã tạo nên một diện mạo riêng cho MSO ngay từ chương trình đầu tiên.