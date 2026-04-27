Thực hư tin Châu Kiệt Luân chi lớn mua siêu biệt thự, để bố vợ đứng tên

Theo một số nguồn tin từ truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), căn biệt thự được cho là liên quan đến Châu Kiệt Luân tọa lạc tại khu vực Toorak, Melbourne (Australia) - nơi được xem là “khu nhà giàu” với nhiều bất động sản cao cấp.

Công trình này có diện tích khoảng 3.000m², được xây dựng từ năm 1920 theo phong cách Phục hưng Địa Trung Hải, kết hợp giữa kiến trúc Italy cổ điển và nét hiện đại phương Tây. Theo truyền thông Australia, khu biệt thự của Châu Kiệt Luân có giá khoảng 50 triệu AUD (khoảng 940 tỷ đồng).

Bất động sản gây chú ý với quy mô lớn gồm 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm, cùng đại sảnh sang trọng dành cho các buổi tiếp khách. Trước đó, căn biệt thự thuộc sở hữu của một gia tộc danh tiếng tại địa phương, càng khiến giá trị của nó trở nên đặc biệt trong giới bất động sản cao cấp.

Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là thông tin người đứng tên giao dịch được cho là cha của người mẫu Côn Lăng - vợ của Châu Kiệt Luân. Hồ sơ được cho là ghi nhận giao dịch hoàn tất vào ngày 22/4, nhưng phía môi giới từ chối tiết lộ chi tiết.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán lan rộng, công ty quản lý của nam ca sĩ - JVR Music - đã chính thức lên tiếng. Đại diện công ty khẳng định: “Nơi ở chính của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng vẫn là Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Hai người không có kế hoạch mua bất động sản để đầu tư tại Australia”.

Phía này cũng cho biết thêm, việc gia đình thường xuyên di chuyển giữa Đài Loan và Australia là do người thân của Côn Lăng sinh sống tại đây, không liên quan đến bất kỳ kế hoạch đầu tư bất động sản nào.

Liên quan đến thông tin căn nhà đứng tên cha của Côn Lăng, JVR Music từ chối bình luận sâu hơn. “Đây là vấn đề cá nhân của người thân, công ty không tiện can thiệp”, đại diện nhấn mạnh. Trong khi đó, phía người mẫu cũng đưa ra phản hồi tương tự, khẳng định trọng tâm cuộc sống của hai vợ chồng vẫn ở Đài Bắc.

Dù đã được phủ nhận, câu chuyện vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, phần nào phản ánh sức ảnh hưởng cũng như mức độ giàu có của “ông hoàng nhạc pop châu Á”.

Trong hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Châu Kiệt Luân được xem là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á. Ra mắt năm 2000 với album Jay, anh nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa R&B, hip-hop và các yếu tố truyền thống phương Đông.

Những ca khúc như Dạ khúc, Sứ thanh hoa, Hương lúa hay Tóc như tuyết không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc mà còn lan rộng ra toàn khu vực Đông Á. Tính đến nay, anh đã bán hơn 30 triệu album và tổ chức nhiều chuyến lưu diễn quy mô lớn với hàng triệu khán giả tham dự.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Châu Kiệt Luân còn lấn sân sang điện ảnh với vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Bộ phim Secret do anh đạo diễn và đóng chính từng giành giải tại Giải thưởng Kim Mã, trong khi vai diễn trong The Green Hornet giúp anh tiếp cận khán giả quốc tế.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn được biết đến là một nhà sưu tầm nghệ thuật có tiếng. Năm 2019, anh được ARTnews vinh danh trong danh sách 50 nhà sưu tầm đáng chú ý, sở hữu các tác phẩm của những tên tuổi lớn như Jean-Michel Basquiat hay Pablo Picasso.

Không dừng lại ở lĩnh vực giải trí, Châu Kiệt Luân còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như công nghệ và bất động sản. Theo ước tính, khối tài sản của anh hiện vào khoảng 330 triệu USD - con số khiến nhiều người không khỏi tò mò mỗi khi xuất hiện tin đồn liên quan đến các thương vụ lớn.

Trước đó, năm 2024, nam ca sĩ từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn penthouse sang trọng tại Đài Loan, được cho là có giá trị 660 triệu Đài tệ (hơn 553 tỷ đồng). Đây được xem là món quà anh dành tặng vợ sau khi cô sinh con thứ 3.

Ngoài ra, anh còn sở hữu nhiều bất động sản tại các thành phố lớn như Tokyo (Nhật Bản), cho thấy mức độ “chịu chi” trong việc đầu tư tài sản.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Châu Kiệt Luân còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người mẫu kém 14 tuổi, Côn Lăng. Cặp đôi kết hôn năm 2015 trong một đám cưới được ví như cổ tích, tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau.

Sau hơn một thập kỷ chung sống, họ có 3 người con và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Hình ảnh một người chồng, người cha tận tụy của Châu Kiệt Luân giúp anh ghi điểm trong mắt công chúng, trở thành hình mẫu “ông chồng quốc dân”.

Dù thông tin mua biệt thự tại Australia chưa được xác nhận, nhưng sức hút của câu chuyện cho thấy mức độ quan tâm của công chúng đối với cuộc sống của nam nghệ sĩ. Tờ Ettoday đánh giá, với tiềm lực tài chính và độ “chịu chơi” đã được chứng minh, việc Châu Kiệt Luân sở hữu thêm những bất động sản đắt giá trong tương lai vẫn có thể xảy ra.