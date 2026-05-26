Thú vị bộ sách đồng hành cùng sức khỏe tinh thần người trẻ

Theo thống kê, hiện nay có tới 15% dân số Việt Nam gặp các vấn đề về rối loạn tâm thần. Các bệnh lý phổ biến nhất bao gồm trầm cảm, rối loạn lo âu và căng thẳng kéo dài. Đáng chú ý, tỷ lệ mắc các vấn đề về rối loạn tâm lý ở nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ dưới 25 tuổi đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng mạnh mẽ, dao động từ 8% đến 29%.

Bên cạnh trị liệu chuyên môn, nhiều độc giả trẻ hiện nay lựa chọn sách như một cách để hiểu rõ cảm xúc, điều chỉnh suy nghĩ và xây dựng trạng thái cân bằng tinh thần bền vững hơn. Với định hướng mang tri thức tâm lý ứng dụng đến gần cộng đồng, Medinsights vừa giới thiệu bộ ba sản phẩm tâm lý học thực hành, ứng dụng các liệu pháp hiện đại như CBT và DBT nhằm đồng hành cùng người trẻ trong hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Thoát khỏi lo âu, thấu hiểu cảm xúc cho tuổi teen - cuốn sách của Tiến sĩ Regine Galanti - giống như một cái ôm thấu cảm dành cho những trái tim đang mệt mỏi vì áp lực. Không đặt nặng lý thuyết, tác giả dẫn dắt người đọc qua những chiến lược "bước nhỏ" để nhận diện và làm hòa với nỗi sợ.

Dựa trên nền tảng của liệu pháp nhận thức hành vi (Cognitive Behavioral Therapy - CBT), cuốn sách giúp bạn trẻ hiểu rằng khi ta thay đổi cách nhìn nhận, thế giới xung quanh và cách ta phản ứng cũng sẽ tự khắc trở nên nhẹ lòng hơn. Mỗi bài tập thực hành trong sách là một chỉ dẫn, giúp người trẻ nhận ra mối liên kết chặt chẽ giữa suy nghĩ và cảm xúc, từ đó học cách "tái cấu trúc" những lo âu vốn có thành nguồn năng lượng tích cực.

Thay vì trốn chạy, chúng ta học cách đối diện bằng các kỹ năng khoa học nhưng đầy tình cảm, để mỗi bạn trẻ cảm thấy mình luôn được dẫn dắt và bảo vệ trên hành trình trưởng thành.

Bộ 125 thẻ cân bằng cảm xúc theo phương pháp DBT - bộ công cụ thực hành nhanh gọn của Tiến sĩ Kiki Fehling - đóng vai trò như một “hộp sơ cứu" cho tâm hồn. Đây là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp người trẻ học cách chấp nhận thực tại mà không phán xét, đồng thời nỗ lực thay đổi để tạo ra một cuộc sống đáng sống hơn - vốn là triết lý cốt lõi của liệu pháp hành vi biện chứng (Dialectical Behavior Therapy - DBT).

Bằng cách tìm thấy sự cân bằng giữa hai thái cực đối lập là "chấp nhận" và "thay đổi", bộ thẻ giúp bạn trẻ điều chỉnh các cảm xúc mạnh mẽ và tăng cường khả năng phục hồi sau những cơn khủng hoảng nội tâm.

Bộ thẻ tập trung vào 4 hệ kỹ năng nòng cốt của DBT: “Chánh niệm” để sống trọn vẹn ở hiện tại, “Chịu đựng đau khổ” để vượt qua bão giông, “Điều chỉnh cảm xúc” để tìm lại sự cân bằng và “Giao tiếp hiệu quả” để kết nối bền vững.

Nhà trị liệu bỏ túi - cuốn sách của Tiến sĩ Annie Zimmerman - là đáp án cho những ai đang cảm thấy mắc kẹt trong vòng lặp của lo âu, bế tắc hay những mối quan hệ tổn thương. Thay vì tự vấn “mình có vấn đề gì sao?”, “mình đã làm sai ở đâu?”, tác giả kéo người trẻ ra khỏi việc cố gắng “sửa lỗi” bản thân để bắt đầu một hành trình thấu hiểu sâu sắc hơn.

Cùng người đọc trở về quá khứ - nơi những khuôn mẫu niềm tin đầu tiên được hình thành - cuốn sách giúp họ tháo gỡ tận gốc những nút thắt tâm lý bằng các ví dụ đời thường và bài tập ứng dụng ngay lập tức.

Đây không chỉ là một tài liệu tham khảo, mà còn là người bạn đồng hành tinh tế, giúp bạn trẻ dừng lại để suy ngẫm, chữa lành những vết sẹo cũ và từng bước khơi dậy sự cân bằng vốn có trong tâm hồn.