Chàng trai Việt viết sách về hành trình 12 năm gắn bó với dãy Himalaya

Nguyễn Mạnh Duy (SN 1984, Hà Nội) từng chinh phục 3 đỉnh núi trên 8.000m tại dãy Himalaya, trong đó có đỉnh Everest - “nóc nhà thế giới”. Tuy nhiên, anh cho biết điều giữ chân mình với Himalaya không chỉ là những đỉnh núi hùng vĩ, mà chính là đời sống văn hóa và tinh thần đặc biệt của vùng đất này.

May mắn với anh là luôn có một hậu phương vững vàng là người vợ đồng hành trong mọi quyết định và ba đứa con nhỏ yêu thiên nhiên, thích khám phá văn hóa Himalaya. Anh kể: "Chúng tôi xem Nepal như quê hương thứ hai. Mỗi mùa hè cả nhà lại về đó. Dù vợ tôi không thích leo núi, nhưng các con lại có hứng thú với môn này".

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy trong hành trình chinh phục Himalaya (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với tình yêu mãnh liệt dành cho vùng đất này, hồi tháng 3, Nguyễn Mạnh Duy ra mắt sách ảnh “Himalaya: Đất nước lửa khí không”, tác phẩm ghi lại hành trình 12 năm gắn bó với dãy Himalaya và đời sống văn hóa của “xứ tuyết”.

Cuốn sách chắt lọc hành trình hơn một thập kỷ của tác giả với vùng núi tuyết, kết hợp giữa nhiếp ảnh, ký sự và chiêm nghiệm văn hóa, mở ra một góc nhìn sâu sắc về đời sống tinh thần của người dân ở Himalaya.

Nguyễn Mạnh Duy cho biết, sau 12 năm bền bỉ khám phá và học hỏi, anh nhận ra “kho tàng năng lượng” của Himalaya nằm trong năm yếu tố cốt lõi: Thiên nhiên - văn hóa - con người - lối sống - đức tin. Năm trụ cột ấy tạo thành một cấu trúc năng lượng định hình nên đời sống “xứ tuyết”.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy trong buổi giao lưu ra mắt sách ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thông qua gần 500 trang sách in màu, Nguyễn Mạnh Duy không chỉ ghi lại những khoảnh khắc thiên nhiên hùng vĩ và đời sống bản địa, mà còn kiến giải những tầng ý nghĩa văn hóa và năng lượng ẩn sâu trong từng hình ảnh. Điều đáng chú ý, hơn 90% hình ảnh trong sách được chụp bằng máy phim.

Nhìn lại hành trình đã qua, Nguyễn Mạnh Duy không nói về đỉnh cao mà nhấn mạnh về sự đồng hành của gia đình, cha mẹ, vợ con... Đó chính là giá trị cốt lõi khi con nguời đứng giữa không gian khắc nghiệt của Himalaya, đối diện với giới hạn của chính mình.

Đây được xem là một trong những cuốn sách ảnh quy mô đầu tiên của tác giả Việt Nam viết riêng về Himalaya. Theo tác giả, cuốn sách được viết với mong muốn trở thành một cánh cổng giúp độc giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với văn hóa Himalaya, nơi thiên nhiên, con người và niềm tin hòa quyện thành một hệ sinh thái tinh thần độc đáo.