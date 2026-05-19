Hai nữ sinh học chuyên Toán ra mắt sách "Chuyện Teen"

Ngày 18/5 tại Hà Nội, cuốn sách Chuyện Teen của 2 học sinh lớp 8H Trường THCS Trưng Vương là Nguyễn Thảo Nhi và Nguyễn Ngọc Minh Khuê ra mắt. Sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành.

Sách "Chuyện Teen" của Thảo Nhi và Minh Khuê (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, hai tác giả trẻ Thảo Nhi và Minh Khuê cho biết, ý tưởng viết cuốn sách đến từ những buổi trò chuyện cùng nhau về sách, về tuổi dậy thì và những điều mà bản thân cũng như bạn bè đang trải qua mỗi ngày.

Từ đó, 2 nữ sinh lớp chuyên Toán đã quyết định ghi lại suy nghĩ, cảm xúc và kinh nghiệm của mình để chia sẻ với các bạn đồng trang lứa.

Nguyễn Thảo Nhi cho biết, điều khó nhất khi viết cuốn sách này là việc dành thời gian ra sao cho hợp lý, vì Thảo Nhi và Minh Khuê đang là học sinh, vừa học vừa tham gia nhiều chương trình ngoại khóa. Vì thế, việc dành thời gian viết sách cũng vừa tranh thủ, phải tính toán sao cho hợp lý.

"Từ lúc ấp ủ viết đến lúc ra mắt sách là 6 tháng. Trong quá trình này, chúng tôi đã phải chỉnh sửa rất nhiều để các nội dung phải phù hợp với lứa tuổi mới lớn. Cuốn sách có 156 trang, tôi và Minh Khuê mỗi người viết một nửa cuốn sách", Thảo Nhi nói.

Hai tác giả trẻ cũng cho biết, họ rất thích đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đây cũng là nguồn cảm hứng để Thảo Nhi và Minh Khuê cầm bút viết những tâm sự, chia sẻ của tuổi mới lớn.

Tại sự kiện, nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước nỗ lực của hai học sinh. Theo cô, niềm vui không chỉ đến từ việc các em hoàn thành một cuốn sách mà còn ở những giá trị tích cực mà tác phẩm mang lại.

Thảo Nhi (trái) và Minh Khuê tại lễ ra mắt sách (Ảnh: Ban tổ chức).

Chuyện Teen gồm 12 chương, đề cập đến nhiều vấn đề gần gũi với học sinh hiện nay như: Áp lực học tập, stress học đường, khủng hoảng tuổi dậy thì, ảnh hưởng của không gian số, cách yêu thương bản thân, xây dựng kỹ năng sống và bí quyết học tốt các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh.

Điểm đặc biệt của cuốn sách là thiết kế 2 đầu - hai góc nhìn như hai cuộc trò chuyện song song của 2 cá tính khác biệt, giúp người đọc dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm trong từng trang viết.

Không chỉ dừng lại ở sách in, mỗi chương còn tích hợp mã QR (mã vạch phản hồi nhanh, dùng cho điện thoại thông minh) dẫn tới các minigame tương tác, biến việc đọc thành hành trình khám phá thú vị.