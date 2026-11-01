Thủ lĩnh Ngũ Cung: “Rock không chỉ có sự dữ dội, gào thét”

Tối 2/11, ban nhạc Ngũ Cung sẽ diễn kết màn trong chương trình Rock concert - Thái Nguyên bừng sáng tại Sân vận động Thái Nguyên. Chương trình do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức.

Ban nhạc Ngũ Cung đảm nhận trọn vẹn phần 3 cũng là phần kết chương trình với màn diễn rock gồm: Đón em trở về, Yêu, Người ở đừng về, Cô Đôi Thượng Ngàn và Hành khúc ngày và đêm.

Ban nhạc Ngũ Cung sẽ diễn kết màn trong chương trình Rock concert - Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đại diện ban nhạc, nhạc sĩ - thủ lĩnh Trần Thắng cho biết anh thấy rất vui và vinh dự khi được góp mặt trong một chương trình có quy mô lớn dành riêng cho rock, đồng thời quy tụ nhiều nghệ sĩ và ban nhạc với những màu sắc âm nhạc khác nhau. Với Ngũ Cung, đây là cơ hội đáng quý để ban nhạc được giao lưu, kết nối và cùng các nghệ sĩ mang đến một không gian âm nhạc đa dạng cho khán giả.

“Chúng tôi luôn trân trọng những sân khấu mà ở đó rock có cơ hội tiếp cận với đông đảo công chúng hơn. Đặc biệt, khi âm nhạc được đặt trong một chương trình văn hóa, nghệ thuật gắn với vùng đất và con người Thái Nguyên, chúng tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của sự kết nối mà âm nhạc có thể mang lại.

Thông qua phần trình diễn lần này, chúng tôi mong muốn mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, thể hiện rõ cá tính và màu sắc âm nhạc riêng của ban nhạc, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cùng khán giả Thái Nguyên”, nhạc sĩ Trần Thắng nói.

Về việc được Ban tổ chức (BTC) giao cho toàn bộ phần khép lại concert, thủ lĩnh Ngũ Cung cho rằng đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm.

Theo Trần Thắng, một concert quy tụ nhiều nghệ sĩ với những màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn khác nhau sẽ tạo nên một hành trình cảm xúc đa dạng cho khán giả. Vì vậy, phần biểu diễn kết màn cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo điểm nhấn, duy trì năng lượng và để lại dư âm sau khi chương trình khép lại.

“Chúng tôi tự tin vào bản sắc, cá tính và thế mạnh âm nhạc của mình. Chúng tôi không đặt phần trình diễn trong sự so sánh với bất kỳ nghệ sĩ nào, bởi mỗi nghệ sĩ đều có màu sắc và cách kết nối với khán giả riêng.

Điều chúng tôi hướng đến là mang lên sân khấu những gì chân thực nhất với tinh thần mà ban nhạc đã theo đuổi: Một chất rock mạnh mẽ, giàu năng lượng và đầy cảm xúc”, nam nhạc sĩ cho hay.

Một điểm nhấn trong phần trình diễn của Ngũ Cung là Hành khúc ngày và đêm - nhạc phẩm cách mạng kinh điển do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ bài thơ Ngày và đêm của nhà thơ Bùi Công Minh.

Ban nhạc Ngũ Cung được xem là "cơn gió lạ" của âm nhạc Việt Nam từ khi ra mắt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với phiên bản lần này, Ngũ Cung lựa chọn tiếp cận ca khúc bằng ngôn ngữ nhạc rock, khai thác nguồn năng lượng mạnh mẽ, tiết tấu và âm thanh đặc trưng của dòng nhạc này. Ban nhạc đặt mục tiêu tạo nên cách thể hiện mới mẻ, có cá tính riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần, thông điệp và cảm xúc mà tác phẩm gốc truyền tải.

Từng có ý kiến cho rằng “rock gào thét, thiếu sự trang nghiêm cần thiết của dòng nhạc yêu nước”, nhạc sĩ Trần Thắng và ban nhạc Ngũ Cung không đồng tình với quan điểm này.

“Thực tế, rock không chỉ có sự dữ dội, những âm thanh mạnh hay cách hát gào thét như một bộ phận khán giả vẫn thường hình dung. Rock có rất nhiều sắc thái biểu đạt, từ quyết liệt, bùng nổ đến hào hùng, trang nghiêm và sâu lắng.

Theo chúng tôi, thể loại âm nhạc không quyết định tính trang nghiêm của một tác phẩm. Điều quan trọng nằm ở cách người nghệ sĩ cảm nhận, lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và truyền tải được tinh thần của tác phẩm ấy”, Trần Thắng chia sẻ.