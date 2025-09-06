Thiếu úy cảnh vệ đẹp trai song ca "Tái sinh" với Phương Thanh là ai?

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã trôi qua, nhưng dư âm về những khoảnh khắc đẹp vẫn còn đọng lại trên mạng xã hội.

Bên cạnh những chiến sĩ gây sốt như Lê Hoàng Hiệp, Ngô Lâm Phương, một gương mặt khiến cộng đồng mạng yêu thích nhờ ngoại hình xuất chúng là Thiếu úy Phùng Thế Văn.

Đáng nói, gần đây những người yêu mến Thiếu úy cảnh vệ Phùng Thế Văn đã phát hiện anh có giọng hát ấm áp, dễ nghe, điều mà ít ai ngờ đến.

Thiếu úy cảnh vệ Phùng Thế Văn song ca với Phương Thanh (Video: Phuongthanhnewlife).

Người đã giúp cộng đồng mạng phát hiện tài năng này của Thiếu úy Văn là ca sĩ Phương Thanh.

Cách đây vài ngày, trong một buổi giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ cùng song ca ca khúc Tái sinh (sáng tác Tăng Duy Tân) với chiến sĩ Thế Văn. Hai người có màn biểu diễn hòa hợp, thu hút sự quan tâm của khán giả dù chỉ là tiếng hát qua loa kéo.

Video được chính "chị Chanh" đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái đầy tự hào: "Tái sinh cùng Phùng Thế Văn. Cổ vũ tinh thần cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80. Hạnh phúc và tự hào, biết ơn".

Thiếu úy cảnh vệ Phùng Thế Văn khi tham gia một dự án ảnh mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Phạm Việt Dũng).

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi chàng Thiếu úy 26 tuổi, người nổi bật từ ngoại hình, nghiệp vụ cho đến năng khiếu nghệ thuật.

Thậm chí, nhiều bình luận còn cảm thán rằng "ông trời không cho ai tất cả nhưng Thế Văn thì có tất cả", hay "nam chính tiểu thuyết cũng chỉ cỡ này". Có khán giả còn nói: "Đã đẹp trai còn hát hay. Tôi chịu thua toàn tập rồi".

Không chỉ thu hút bởi giọng hát, vẻ ngoài của Phùng Thế Văn cũng khiến người hâm mộ xao xuyến. Trong lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9 vừa qua, anh xuất hiện trên sóng truyền hình chỉ 5 giây nhưng đã đủ để gây sốt cả cõi mạng, với hình ảnh oai nghiêm, diện vest đen, đeo kính râm, anh trình diễn cùng đoàn xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn khách quốc tế.

Hình ảnh Thiếu úy Phùng Thế Văn (trên xe, bên phải ảnh) tham gia diễu binh, diễu hành trong đại lễ A80 (Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ).

Thiếu úy cảnh vệ Phùng Thế Văn, 26 tuổi, quê gốc Bắc Kạn. Hiện anh công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Với chiều cao 1,85m và gương mặt điển trai, anh đã từng được công chúng chú ý khi tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và được nhiều người đặt biệt danh "soái ca cảnh vệ".

Những người hâm mộ theo dõi "soái ca cảnh vệ" biết rằng, anh nổi danh từ năm 2020 khi tham gia chương trình Chúng tôi là chiến sĩ. Nhưng khi đó, tên tuổi và gương mặt anh chưa có độ phổ biến với công chúng như hiện nay.

Chân dung Thiếu úy Phùng Thế Văn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, anh Phùng Thế Văn cũng thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật của ngành.