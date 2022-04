"Thiên thần nội y" Adriana Lima "bế" bụng bầu lên sàn catwalk

Tham gia buổi diễn lớn này còn có "chân dài" 20 tuổi Amelia Gray Hamlin. Amelia sở hữu chiều cao 1,8m và là người mẫu của công ty Women 360 Management New York. Cô từng là gương mặt quảng cáo của Hudson Jeans và Too Faced. Amelia Hamlin là con gái út của nữ diễn viên kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Lisa Rinna và nam diễn viên Hollywood Harry Hamlin. Cha của cô, Harry được biết đến với vai diễn Perseus trong phim bom tấn "Clash of the Titans" (Ảnh: Getty Images).