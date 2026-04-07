Thiện Nhân trước khi "mất tích": Nhan sắc thay đổi, cuộc sống 4 năm ra sao?

Gần đây, gia đình Thiện Nhân đăng bài cầu cứu cộng đồng mạng vì mất liên lạc với nữ ca sĩ. Trước ồn ào, quản lý Thiện Nhân lên tiếng trên fanpage, cho biết nữ ca sĩ hiện khỏe mạnh, tập trung vào con đường riêng.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 6/4, anh Cầm - anh trai của Thiện Nhân - nói gia đình vẫn rất lo lắng sau bài đăng từ người quản lý. Theo phía gia đình, việc Thiện Nhân không sử dụng mạng xã hội, không xuất hiện trực tiếp và không đi diễn những tháng qua là bất thường.

"Những người liên hệ mời show gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của Thiện Nhân thì đều bị chặn ngay sau đó và không liên hệ được. Sau đó họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng gia đình tôi cũng không rõ con, em mình ở đâu và tình trạng thế nào", gia đình Thiện Nhân chia sẻ.

Thời gian tới, nếu tình trạng Thiện Nhân mất liên lạc vẫn tiếp diễn, gia đình sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ca sĩ Thiện Nhân khóa trang cá nhân khoảng 2 tháng nay. Trong khi đó, Fanpage của ca sĩ vẫn cập nhật một số hình ảnh, video song tần suất không nhiều. Mới đây nhất vào tối 6/4, quản lý Fanpage đăng hình của Thiện Nhân giữa ồn ào với gia đình, nhưng không nói rõ thời điểm chụp.

Nguyễn Thiện Nhân (SN 2002) là con út trong một gia đình làm nông ở Bình Định (cũ). Năm 2014, cô gây chú ý khi giành được ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí. Sau cuộc thi, Thiện Nhân chuyển vào TPHCM, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc với sự giúp đỡ của vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly - nhạc sĩ Minh Vy.

Trong khi những người bạn cùng lứa như Phương Mỹ Chi, Quang Anh RHYDER đều có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp, thì con đường ca hát của Thiện Nhân gặp nhiều thăng trầm.

Năm 2022, nữ ca sĩ mâu thuẫn với gia đình, tách ra ở riêng, tạm ngừng ca hát. Nguyên nhân là vì chuyện tình của Thiện Nhân và người yêu đồng giới tên Ngân Trác bị người thân phản đối.

Suốt những năm nghỉ hát và sống tự lập, nữ ca sĩ trau dồi tri thức, kinh doanh, dành thời gian cho bản thân. Năm 2024, cô trở lại nghệ thuật. Thời điểm đó, Thiện Nhân hé lộ cô lập công ty riêng, đồng thời "dốc cả gia tài", dùng hết số tiền mình dành dụm để phục vụ cho sự nghiệp.

Từng gắn bó với thể loại trữ tình, quê hương; nữ ca sĩ nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn, mang đến phong cách mới mẻ, trẻ trung hơn. Cô cũng đăng nhiều video hát, giao lưu cùng fan lên TikTok. Từ đó đến nay, cô phát hành một số sản phẩm như Thị Kính, Tìm, Hạ nhớ...

Từ khi trở lại ca hát, Thiện Nhân cũng học sáng tác, viết lời, thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video... Mặc dù rất nỗ lực, Thiện Nhân vẫn không có nhiều khởi sắc trong sự nghiệp.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2024, Thiện Nhân nói biết ơn những vấp ngã, thăng trầm đã giúp cô trưởng thành. Thiện Nhân bộc bạch cô từng trải qua những ngày tháng vụn vỡ, tổn thương và sóng gió vì ồn ào câu chuyện anh em trong gia đình.

Cô cũng đối diện với những bình luận ác ý từ dân mạng như "hết thời" hay "dậy thì không thành công". Có thời điểm, ca sĩ bị trầm cảm, phải điều trị tâm lý, rời thành phố về miền biển sống.

Đứng lên từ khó khăn, Thiện Nhân sống tích cực, cân bằng, chọn tâm thế nhẹ nhàng khi đón nhận mọi ý kiến về mình. Cô muốn truyền tải thông điệp về việc yêu thương bản thân, tìm kiếm phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.

"Cộng đồng mạng chín người mười ý. Có người thích tôi, cũng có người không thích. Khi tôi giải thích về mâu thuẫn gia đình, tôi đọc được nhiều bình luận ủng hộ, cảm thông từ dân mạng. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất.

Tôi không nghĩ nhiều về chuyện quá khứ nữa. Tôi sẽ cố gắng theo đuổi đam mê, không để những bình luận tiêu cực khiến mình trở nên áp lực", Thiện Nhân cho hay.

Theo Thiện Nhân, nhiều khán giả luôn giữ hình ảnh sao nhí năm xưa của cô, không muốn cô lớn lên.

"Nhưng tôi nghĩ là ai rồi cũng sẽ lớn, cũng phải trưởng thành, cũng phải tự bước đi trên con đường cũng như cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng thay đổi hình ảnh làm sao một cách nhẹ nhàng, tinh tế để cho khán giả có thể dễ dàng chấp nhận hình ảnh hiện tại. Tôi mong khán giả sẽ thông cảm cũng như hiểu rằng cô bé năm xưa đã lớn rồi", Thiện Nhân bày tỏ.

Về đời tư, Thiện Nhân từng chia sẻ cuộc sống của cô hạnh phúc, bình yên bên người yêu đồng giới hơn 15 tuổi. Cặp đôi sống chung, chưa tổ chức đám cưới nhưng xem nhau như gia đình. Nữ ca sĩ bày tỏ mong muốn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả.

Ngoại hình Thiện Nhân cũng có nhiều thay đổi khi trưởng thành. Nữ ca sĩ cho biết, cô có giai đoạn tự ti, ngại xuất hiện vì tăng cân không kiểm soát. Hai năm qua, nữ ca sĩ tích cực tập luyện, ăn uống khoa học. Năm ngoái, Thiện Nhân giảm được 11kg.

Bên cạnh giảm cân, Thiện Nhân trau chuốt vẻ ngoài, nuôi tóc dài, ghi điểm bởi nụ cười rạng rỡ và vẻ ngoài nữ tính. Cô cũng thử sức với phong cách thời trang trưởng thành, quyến rũ hơn. Khán giả khen giọng ca gen Z ngày càng xinh đẹp, duyên dáng.

"Tôi thay đổi vì muốn bản thân tự tin hơn, diện được những trang phục mà mình yêu thích. Đặc biệt là điều này giúp sức khỏe cũng như tinh thần, lối sống của tôi ngày một tốt hơn, lạc quan và yêu đời hơn", Thiện Nhân từng chia sẻ.

