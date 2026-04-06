Gia đình cầu cứu vì mất liên lạc với Thiện Nhân: "Có dấu hiệu bất thường"

Thông tin gia đình cầu cứu vì mất liên lạc với ca sĩ Thiện Nhân đang gây xôn xao mạng xã hội. Tối 5/4, quản lý Thiện Nhân lên tiếng trên fanpage, cập nhật về tình tình nữ ca sĩ.

“Thiện Nhân muốn tập trung cho bản thân và đi theo hạnh nguyện của riêng Nhân. Thiện Nhân đang rất khỏe, cuộc sống ổn định, không có chuyện gì xảy ra”, đại diện của Thiện Nhân cho biết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 6/4, anh Cầm - anh trai của Thiện Nhân - nói gia đình vẫn rất lo lắng sau bài đăng từ người quản lý.

Ca sĩ Thiện Nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Vài năm trước, gia đình từng đăng bài cầu cứu vì không liên lạc được với Thiện Nhân, ngay sau đó ê-kíp của em gái tôi đã mở livestream, để em xuất hiện lên sóng trực tiếp. Còn bây giờ, Thiện Nhân không hề lên tiếng trực tiếp. Fanpage cũng không biết do ai quản lý, trang cá nhân đã khóa 2 tháng nay.

Gia đình tôn trọng con đường riêng của Thiện Nhân, nhưng không có nghĩa là để những người xung quanh em ấy muốn làm gì thì làm. Chúng tôi lo lắng vì biết không có nhiều lựa chọn lúc này. Sắp tới, gia đình chắc chắn sẽ nhờ công an can thiệp", anh trai Thiện Nhân nói.

Quản lý Thiện Nhân nói ca sĩ hiện ổn định, khỏe mạnh, song gia đình cho rằng việc Thiện Nhân không xuất hiện trực tiếp để đính chính là bất thường (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong bài đăng cầu cứu ngày 5/4, gia đình cho biết, họ hiện không biết Thiện Nhân đang ở đâu, sống thế nào, có bình an hay không.

Theo phía gia đình, thời gian đầu sau khi ra ở riêng, Thiện Nhân vẫn thi thoảng liên lạc với người thân bằng điện thoại hoặc nhắn tin qua Facebook. Gia đình thấy cô xuất hiện trên mạng xã hội, livestream trên TikTok, tham gia lại các chương trình ca nhạc, nên phần nào yên tâm.

"Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây gia đình hoàn toàn không còn bất kỳ thông tin hay liên lạc nào từ em. Gia đình gọi điện vào số điện thoại thì thuê bao này bị khóa, các trang cá nhân của em cũng đã bị khoá hoặc chỉ cập nhật những hình ảnh rất cũ.

Những người liên hệ mời show gần đây liên hệ qua số quản lý mới nhất của Thiện Nhân thì đều bị chặn ngay sau đó và không liên hệ được. Sau đó họ liên hệ với gia đình tôi để xin thông tin, nhưng hiện tại gia đình tôi cũng không rõ con, em mình ở đâu và tình trạng thế nào", gia đình Thiện Nhân chia sẻ.

Phía gia đình cho biết thêm, họ đăng thông báo với hy vọng được cộng đồng hỗ trợ trong việc tìm người thân. "Nếu em ở đâu đó vẫn bình an và đọc được những dòng này, mong em liên lạc về gia đình để gia đình an tâm", bài đăng nhắn nhủ.

Thiện Nhân tại hậu trường một chương trình ca nhạc hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2022, Thiện Nhân vướng ồn ào mâu thuẫn với gia đình. Chuyện tình cảm của giọng ca sinh năm 2002 và người yêu đồng giới tên Ngân Trác vấp phải phản ứng từ người thân. Sau đó, cô dọn ra sống riêng, tạm ngưng ca hát một thời gian.

Năm 2024, Thiện Nhân tái xuất làng nhạc, từ đó đến nay phát hành một số sản phẩm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí năm 2025, phía Thiện Nhân hé lộ nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên người yêu đồng giới, hơn cô 15 tuổi. Cặp đôi sống chung, chưa tổ chức đám cưới nhưng vẫn xem nhau như gia đình.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, Thiện Nhân quan niệm rằng mỗi vấp ngã là một bài học để bản thân trưởng thành.