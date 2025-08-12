Thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 mang đặc sản vùng miền lên sân khấu

Vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại TPHCM với phần thi "The grand arrival" lần đầu tổ chức. Đây là sân khấu để thí sinh thể hiện cá tính, bản sắc và sự sáng tạo qua trang phục, đạo cụ và màn trình diễn độc đáo.

Theo ban tổ chức Miss Grand Vietnam, nhiều tiết mục gây bất ngờ bởi sự sáng tạo và duyên dáng từ các thí sinh.

Thí sinh Ngô Thái Ngân trong tà áo dài trắng đưa cả xe bún riêu dân dã, gắn liền với tuổi thơ và hình ảnh người mẹ tần tảo lên sân khấu, kèm màn hát trữ tình ngọt ngào. Màn xuất hiện ấn tượng của cô khiến các giám khảo thích thú, liên tục ngợi khen.

Thí sinh Ngô Thái Ngân giới thiệu về món bún riêu miền Tây (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Ngân tái hiện đám cưới miền Tây rộn ràng trong áo dài đỏ, vàng cưới đặc trưng. Đỗ Nguyễn Ngọc Mai diện bộ trang phục mang tên "Hương Đông Hồ", giới thiệu vẻ đẹp làng tranh Đông Hồ nổi tiếng xứ Kinh Bắc.

Còn thí sinh Đinh Y Quyên thể hiện niềm tự hào Tây Nguyên, thông qua bộ trang phục rực rỡ sắc màu, họa tiết thổ cẩm đặc trưng. Đồng hành cùng cô là em trai - Á vương Mr World Vietnam 2024 Đinh Ta Bi.

Bùi Thu Thủy quảng bá nhãn lồng Hưng Yên và bánh cáy Thái Bình, trong khi Nguyễn Thị Kiều My trở lại với áo dài, khăn rằn và đặc sản Tây Ninh.

Nguyễn Thị Thanh Ngân gây bất ngờ với màn "biến hình" từ võ phục Vovinam sang đầm dạ hội, truyền tải hình ảnh phụ nữ Việt vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Phần xuất hiện ấn tượng của thí sinh Đoan Trang (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau phần thi, ban giám khảo chọn top 5 đề cử từ "The grand arrival", trong đó thí sinh thắng cuộc được đặc cách vào top 20 và dự tiệc cùng top 6 Ấn tượng.

Ngoài ra, vòng sơ khảo còn có loạt tiết mục tài năng như vũ đạo, ca hát, catwalk, ngoại ngữ và phần thi ứng xử xoay quanh các vấn đề xã hội. Kết quả, 35 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 14/9.