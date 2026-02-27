Thêm một người con của Angelina Jolie và Brad Pitt bỏ họ bố

Theo People, khi bộ phim Couture ra rạp tại Pháp, tên của Maddox xuất hiện trong phần giới thiệu là “Maddox Jolie”, thay vì “Maddox Jolie-Pitt” như trước đây. Tại buổi công chiếu ở Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada) vào tháng 9/2025, tài liệu sản xuất gửi báo giới cũng ghi tên anh theo cách này.

Maddox từ bỏ họ Pitt trong trong tên (Ảnh: Getty).

Trong Couture, Maddox đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn, còn Angelina Jolie đóng chính với vai Maxine Walker - một đạo diễn Hollywood trải qua cuộc ly hôn căng thẳng, làm mẹ đơn thân và đối mặt với chẩn đoán ung thư vú.

Sự thay đổi này khác với dự án Maria (2024) do Netflix sản xuất, trong đó Jolie hóa thân thành danh ca opera Maria Callas. Khi tham gia với vai trò trợ lý sản xuất ở dự án này, Maddox vẫn được ghi tên là “Maddox Jolie-Pitt”.

Không chỉ Maddox, nhiều người con khác của cặp sao cũng không còn sử dụng họ “Pitt” sau khi bố mẹ ly hôn. Năm 2023, Zahara tự giới thiệu là “Zahara Marley Jolie” trong lễ kết nạp hội nữ sinh tại Đại học Spelman.

Cùng năm 2024, Shiloh nộp đơn xin đổi tên hợp pháp, bỏ họ cha. Vivienne cũng được ghi tên là “Vivienne Jolie” trong ấn phẩm Playbill của vở kịch Broadway The Outsiders, nơi cô tham gia với vai trò trợ lý sản xuất cho mẹ.

Maddox từng có quãng thời gian vui vẻ với bố nuôi trong quá khứ (Ảnh: Getty).

Angelina Jolie và Brad Pitt có 6 người con, gồm 3 con nuôi và 3 con ruột. Tuy nhiên, kể từ khi Jolie đệ đơn ly hôn vào năm 2016, mối quan hệ giữa nam diễn viên và các con được cho là trở nên căng thẳng.

Jolie từng cáo buộc Pitt có hành vi bạo hành vợ con và yêu cầu quyền nuôi con. Sau điều tra, FBI quyết định không truy tố. Hai ngôi sao được tuyên bố độc thân về mặt pháp lý năm 2019 và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 12/2024.

Theo một số nguồn tin thân cận, các con hiện không còn giữ liên lạc với Brad Pitt. Một nguồn tin nói với People rằng nam diễn viên “rất đau lòng” khi các con ngày càng xa cách và từ bỏ họ của anh, nhưng vẫn hy vọng có thể hàn gắn trong tương lai.

Dù đã chính thức ly hôn, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vụ tranh chấp liên quan đến điền trang Château Miraval - bất động sản trị giá hàng chục triệu USD tại miền Nam nước Pháp, nơi họ tổ chức hôn lễ năm 2014. Brad Pitt cáo buộc vợ cũ bán cổ phần mà không có sự đồng thuận của anh, vi phạm thỏa thuận khi ly hôn trước đó.

Maddox bên cha mẹ nuôi khi còn nhỏ (Ảnh: Getty).

Một số ý kiến cho rằng Angelina Jolie ảnh hưởng đến quyết định của các con, song theo nguồn tin thân cận, Pitt không oán trách vợ cũ. “Điều anh ấy hối tiếc nhất là không thể sửa chữa mọi thứ. Vụ kiện đã khép lại nhưng không có người chiến thắng. Nhẹ nhõm vì mọi chuyện qua đi, nhưng việc không có mối quan hệ tốt với các con khiến anh ấy rất đau lòng”, nguồn tin cho biết.

Sau ly hôn, Brad Pitt sống kín tiếng hơn. Tài tử ngoài 60 tuổi từng chia sẻ việc từ bỏ rượu giúp anh “thức tỉnh hoàn toàn”. Anh hiện tìm được sự bình yên bên bạn gái mới Ines de Ramon, nhưng mối quan hệ rạn nứt với các con vẫn là nỗi trăn trở lớn trong cuộc sống riêng.

Maddox Jolie (tên đầy đủ là Maddox Chivan Jolie) sinh tại Campuchia vào năm 2001. Năm 2002, khi mới 7 tháng tuổi, Maddox được Angelina Jolie nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Battambang.

Sau khi minh tinh Hollywood kết hôn với Brad Pitt, Maddox được Pitt làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp và mang họ Jolie-Pitt trong nhiều năm.

Lớn lên trong gia đình nổi tiếng tại Hollywood, Maddox lựa chọn theo học ngành hóa sinh tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) từ năm 2019.

Thay vì theo đuổi nghiệp diễn xuất, anh lựa chọn làm việc phía sau hậu trường điện ảnh. Maddox từng tham gia các dự án phim của mẹ với vai trò trợ lý sản xuất và trợ lý đạo diễn, cho thấy định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực làm phim.

Kín tiếng trước truyền thông, Maddox hiếm khi chia sẻ về đời tư. Tuy nhiên, anh nhiều lần xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện quốc tế và được đánh giá là người có ảnh hưởng đặc biệt trong cuộc sống của Angelina Jolie, đặc biệt là sau khi cô ly hôn với Brad Pitt.