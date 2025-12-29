Thẻ SeASoul kết nối 40.000 khán giả tại See The Light

See The Light khép lại với những khoảnh khắc khó quên: 40.000 khán giả phủ kín Mỹ Đình, tiếng hát “họa mi tóc nâu” giữa biển ánh sáng và những giây phút kết nối sâu sắc của cộng đồng Tri Âm (người hâm mộ Mỹ Tâm). Tất cả hòa chung một dòng cảm xúc, tạo nên sức mạnh đồng điệu nơi mọi người cùng “chạm ánh sáng” và lan tỏa những giá trị tích cực.

Ngân hàng SeABank là nhà tài trợ độc quyền cho Live Concert See The Light (Ảnh: Ban tổ chức).

Thẻ SeASoul - kết nối trái tim hàng nghìn Tri Âm

Chọn kết nối bắt đầu từ sự thấu hiểu, vì thế thông qua thẻ SeASoul, SeABank hiện thực hóa những điều người hâm mộ thật sự cần, từ cơ hội đến với concert và hành trình trải nghiệm trọn vẹn trước, trong và sau đêm diễn.

Mỹ Tâm toả sáng trong ánh đèn See The Light trước sự hiện diện của 40.000 khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay từ những ngày đầu công bố See The Light, thẻ SeASoul đã trở thành “chìa khóa mở lối” giúp người hâm mộ tiến gần hơn tới đêm diễn. Không chỉ là một sản phẩm tài chính, SeASoul chính là tấm vé thông hành cho khán giả: từ đặc quyền mua vé sớm giảm 15% đến loạt chương trình tặng vé miễn phí qua mở thẻ, chi tiêu, giới thiệu bạn bè hay tham gia minigame trên Facebook và TikTok.

Để hành trình đến See The Light trọn vẹn hơn, SeASoul còn mang đến loạt ưu đãi: giảm giá vé máy bay, khách sạn, merchandise trên mytammusic.com. Chủ thẻ được giảm 50% GrabCar/GrabBike trong ngày tổng duyệt, đổi vòng và đêm diễn, giúp việc di chuyển đến Mỹ Đình dễ dàng hơn. Những đặc quyền này được tạo ra để khán giả cảm thấy an tâm, tiện lợi và háo hức trước khoảnh khắc gặp gỡ thần tượng.

Loạt đặc quyền mang giá trị thiết thực cho chủ thẻ mà còn gửi gắm tinh thần “tri ân” từ SeABank. Đó là đồng hành cùng khách hàng dễ dàng chạm tay tới concert và tận hưởng những khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa cùng thần tượng trong đêm nhạc.

Dấu ấn SeASoul hiện diện xuyên suốt mọi điểm chạm

Tại không gian concert, dấu ấn của SeABank và thẻ SeASoul hiện diện một cách tinh tế trong suốt hành trình trải nghiệm của khán giả. Sự đồng hành của SeABank thể hiện qua việc hỗ trợ vận hành không gian từ vòng ngoài, lối di chuyển đến các khu vực chức năng trong sân vận động giúp khán giả có một trải nghiệm liền mạch, thuận tiện và thoải mái xuyên suốt đêm diễn.

Điểm check-in cùng thẻ SeASoul nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước thời gian concert diễn ra, khán giả được chào đón đầy cảm xúc thông qua điểm check-in lấy cảm hứng từ tinh thần của Mỹ Tâm cùng thẻ SeASoul. Chụp hình cùng mô hình thẻ, chụp hình lấy ngay, tham gia minigame nhận quà là những hoạt động đầy năng lượng giúp các Tri Âm lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Đồ lưu niệm với dấu ấn của Mỹ Tâm cùng thẻ SeASoul được khán giả háo hức “săn đón” (Ảnh: Ban tổ chức).

Các Tri Âm có cơ hội nhận hàng loạt quà tặng như túi tote, thẻ bo góc, gấu bông và nhiều vật phẩm khác có dấu ấn của thẻ SeASoul. Những món quà nhỏ nhưng chỉn chu từng chi tiết, trở thành quà lưu niệm mà người hâm mộ háo hức mang về.

Dòng người xếp hàng dài để tham gia minigame, nhận quà hay chụp ảnh check-in là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của khu vực SeABank trong tổng thể sự kiện.

TVC ra mắt thẻ SeASoul trình chiếu trước giờ biểu diễn (Ảnh: Ban tổ chức).

TVC ra mắt thẻ SeASoul cũng góp phần tạo nên cảm xúc trước giờ diễn. Khi những thước phim xuất hiện trên màn hình LED, khán giả được gợi lại khoảnh khắc SeABank và Mỹ Tâm công bố sự kết hợp đặc biệt - mở ra hành trình gắn kết giữa âm nhạc và trải nghiệm tài chính. Đây là lời chào từ SeABank trước khi đưa khán giả vào không gian thăng hoa của See The Light.

Kết nối giá trị cuộc sống - giá trị cốt lõi SeABank theo đuổi hơn ba thập kỷ

Khép lại See The Light, SeABank một lần nữa khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo những trải nghiệm tài chính giàu cảm xúc cho khách hàng.

Theo đại diện ngân hàng, việc đồng hành cùng Mỹ Tâm trong concert lần này không chỉ dừng ở một sự kiện âm nhạc, mà là bước khởi đầu cho hành trình đưa tài chính trở thành một phần của đời sống tinh thần, nơi mỗi sản phẩm đều mang giá trị kết nối và tri ân bền vững.

Live Concert See The Light đã khép lại, nhưng hành trình của SeABank và thẻ SeASoul vẫn tiếp tục thông qua quà tặng độc quyền, hoàn tiền chi tiêu, hoàn phí, tài khoản số đẹp và nhiều ưu đãi mới hấp dẫn sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Với những ai yêu âm nhạc, trân trọng cảm xúc và mong muốn tận hưởng những đặc quyền khác biệt, thẻ SeASoul hứa hẹn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành trên những chặng đường tiếp theo.