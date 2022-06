Bruce Willis và lần xuất hiện hiếm hoi sau khi mắc chứng bất lực ngôn ngữ

Hồi tháng 3 vừa qua, Bruce Willis, ngôi sao của phim "bom tấn" Die Hard, người sở hữu khối tài sản ước chừng gần 5.000 tỷ đồng, vừa gây bất ngờ cho người hâm mộ khi thông báo ông buộc phải giã từ sự nghiệp diễn viên ở tuổi 67 do mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ.

Thông báo của nam diễn viên kỳ cựu khiến bạn bè và người hâm mộ ngỡ ngàng và tiếc nuối. Trong những ngày gần đây, báo giới dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình của Bruce Willis.

Sau khi thông báo giải nghệ vì mắc bệnh khó chữa, ngôi sao từng giành giải Quả cầu vàng Bruce Willis sống kín tiếng và gần như không xuất hiện ở nơi công cộng nữa. Ngày 3/6 vừa qua là lần hiếm hoi cánh săn ảnh thấy Bruce Willis ra phố.

Bruce Willis xuất hiện trên phố ngày 3/6 (Ảnh: The Image Direct).

Nam diễn viên U70 đi tập thể dục cùng với huấn luyện viên riêng trên đường phố Los Angeles, Mỹ. Ông diện bộ đồ đơn giản và năng động. Trong thời gian này, Bruce Willis hoàn toàn ở nhà cùng gia đình của mình.

Bruce Willis được chẩn đoán mắc chứng mất ngôn ngữ, một tình trạng ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, ảnh hưởng đến giọng nói cũng như khả năng viết và hiểu lời nói của người khác. Tình trạng này có thể xảy ra sau một chấn thương đầu, đột quỵ, hoặc có thể là tiền căn của khối u não và bệnh Alzheimer.

Bruce Willis đẹp đôi bên vợ kém 23 tuổi (Video: Maximo TV).

Những bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này thường được điều trị bằng liệu pháp ngôn ngữ và dạy các cách giao tiếp không lời.

Sau khi gia đình Bruce Willis xác nhận ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nước Mỹ phải từ bỏ sự nghiệp vì mắc bệnh nặng. Họ cũng cho biết, cả gia đình sẽ chăm sóc cho nam diễn viên một cách tốt nhất có thể.

Gia đình Bruce Willis đang hỗ trợ để ông chữa bệnh hiệu quả (Ảnh: Getty Images).

Nguồn tin thân cận với gia đình Bruce Willis cho biết, Emma Heming, người vợ kém ông 23 tuổi đang làm mọi cách có thể để đảm bảo chồng mình nhận được sự trợ giúp tốt nhất khi chồng cô phải chiến đấu với bệnh tật. Người mẫu 44 tuổi đang gặp gỡ một số chuyên gia để tìm kiếm sự giúp đỡ và sắp xếp để chồng gặp các bác sĩ giỏi nhất.

Một nguồn tin thân cận với gia đình Bruce Willis tiết lộ với tạp chí People rằng: "Bruce Willis có một trợ lý ở nhà để đảm bảo rằng anh ấy luôn an toàn nhưng Emma cũng luôn chăm sóc chồng. Bởi vì Bruce lớn tuổi hơn Emma rất nhiều nên họ biết rằng sức khỏe của anh ấy có thể suy giảm sớm hơn cô ấy. Tuy nhiên, chẩn đoán bệnh của Bruce Willis đã gây sốc cho Emma. Thật không dễ dàng khi chứng kiến cảnh vợ - chồng của mình đau ốm".

Emma cũng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ vợ cũ và các con riêng của chồng bởi Emma thân thiết với các vợ con riêng của chồng trong nhiều năm.

Các con của nam diễn viên nổi tiếng đã chia sẻ rằng: "Với tư cách là một gia đình, chúng tôi muốn thông báo rằng người cha yêu quý của chúng tôi đang gặp một số vấn đề về sức khỏe và gần đây được chẩn đoán mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ, điều này đang ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của ông. Sau nhiều lần cân nhắc, bố tôi đã phải rời bỏ sự nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với ông".

Bruce Willis bắt đầu sự nghiệp từ cuối thập niên 70. Ông bắt đầu nổi tiếng nhờ vai chính trong loạt phim Moonlighting (1985 - 1989). Tính đến nay, ông đã xuất hiện trong hơn 100 bộ phim, được coi là siêu sao phim hành động sau vai diễn John McClane trong loạt phim Die Hard.

Nam diễn viên người Mỹ sở hữu trong tay rất nhiều bộ phim ăn khách như The Last Boy Scout (1991), Pulp Fiction (1994), 12 Monkeys (1995), Armageddon (1998), The Sixth Sense (1999), Hart's War (2002), Moonrise Kingdom (2012), Red (2010).

Bruce Willis cùng dàn sao dự công chiếu phim tại Mỹ (Video: Maximo TV).

Không chỉ là diễn viên, Bruce Willis còn thử sức trong vai trò ca sĩ. Ông phát hành album đầu tay The Return of Bruno vào năm 1987, tiếp theo là hai album khác vào năm 1989 và 2001. Bruce Willis cũng từng tham gia nhiều vở kịch tại sân khấu kịch nổi tiếng Broadway của Mỹ.

Bruce Willis đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình bao gồm một giải Quả cầu vàng, hai giải Primetime Emmy, hai giải People's Choice. Ông nhận được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood, Mỹ vào năm 2006.

Các bộ phim có sự tham gia của Bruce Willis đã đạt tổng doanh thu phòng vé tại Mỹ lên tới hàng tỷ USD và ông là một trong những nam diễn viên có các bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.