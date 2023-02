Tai tiếng của gia đình vợ sắp cưới khiến "chàng rể quốc dân" bị ghét bỏ

Mới đây, tài tử Lee Seung Gi xác nhận, anh và bạn gái Lee Da In sẽ lên xe hoa vào tháng 4 tới. Cặp đôi hẹn hò khoảng 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Thay vì nhận lời chúc phúc từ người hâm mộ, Lee Seung Gi lại bị khán giả phản đối.

Lee Seung Gi gần đây xác nhận sẽ làm đám cưới vào đầu tháng 4/2023 (Ảnh: News).

Tại một sự kiện gần đây ở Seoul (Hàn Quốc), tài tử cho biết, anh rất hạnh phúc và hồi hộp về hôn lễ sắp tới. Nam nghệ sĩ nói, anh đang tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào và được đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ. Lee Seung Gi không bình luận về những ồn ào quanh gia đình vợ tương lai.

Bố mẹ vợ tương lai của Lee Seung Gi là doanh nhân Lee Hong Hun và nữ diễn viên Kyeon Mi Ri. Họ từng dính bê bối thao túng thị trường cổ phiếu chấn động Hàn Quốc.

Năm 2009, mẹ vợ tương lai của Lee Seung Gi - nữ diễn viên Kyeon Mi Ri bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu. Theo Chosun, Kyeon Mi Ri mua 55.000 cổ phiếu trị giá 4,9 tỷ won (87 tỷ đồng) của một công ty. Nhờ vậy, Kyeon Mi Ri trở thành người nắm giữ số cổ phiếu lớn thứ 4 trong làng giải trí ở thời điểm đó. Sau đó, Kyeon Mi Ri phủ nhận việc thao túng cổ phiếu. Bà xin lỗi vì gây ra ồn ào và từ bỏ tư cách đại diện hình ảnh cho một mạng mua sắm gia đình tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Lee Hong Hun - chồng của Kyeon Mi Ri bị truy tố với cáo buộc kiếm lợi bất chính hàng tỷ won bằng cách giao dịch nội gián và thúc đẩy giá cổ phiếu. Theo Ten Asia, hơn 300.000 nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyeon Mi Ri. Một số người trong đó đã đưa ra những lựa chọn cực đoan.

Vợ tương lai của Lee Seung Gi là Lee Da In - con gái của nữ diễn viên Kyeon Mi Ri (Ảnh: News).

Đó là lý do vợ chồng nữ diễn viên Kyeon Mi Ri và hai con gái Lee Yu Bi, Lee Da In bị công chúng Hàn Quốc ghét bỏ. Kyeon Mi Ri từng nổi tiếng với vai diễn "Mama Chuê" trong dự án Nàng Dae Jang Geum.

Khi Lee Seung Gi, một ngôi sao nổi tiếng với lý lịch trong sạch và được fan yêu mến vì tích cực hoạt động xã hội, xác nhận hò hẹn với Lee Da In, anh bị người hâm mộ tuyên bố tẩy chay. Song, Lee Seung Gi vẫn kiên định với tình yêu của mình. Khi anh thông báo kết hôn với Lee Da In, sự giận dữ của công chúng với nam diễn viên lại dâng cao.

Lee Seung Gi, sinh năm 1987, được mệnh danh "chàng rể quốc dân" sau thành công của bộ phim Những nàng công chúa nổi tiếng. Xuất thân là ca sĩ nhưng Lee Seung Gi thành công rực rỡ trong lĩnh vực điện ảnh. Anh tham gia nhiều phim nổi tiếng như Lãng khách, Hoa du ký, Cửu gia thư, Bạn gái tôi là hồ ly, Người thừa kế sáng giá…

Lee Da In không được lòng khán giả tại Hàn Quốc vì gia đình cô từng vướng bê bối thao túng thị trường cổ phiếu, nghi vấn lừa đảo (Ảnh: Instagram).

Lee Da In, vợ tương lai của Lee Seung Gi, sinh năm 1992, cũng hoạt động trong làng giải trí. Cô đóng phim lần đầu vào năm 2014. Các vai diễn của Lee Da In đều là các vai phụ và không có nhiều đất diễn. Lee Da In được truyền thông biết tới vì là con gái của diễn viên Kyeon Mi Ri và Im Young Gyu.

Năm 1993, bố mẹ cô ly hôn và Lee Da In sống với mẹ. Sau khi mẹ tái hôn với doanh nhân Lee Hong Hun, Lee Da In và chị gái - Lee Yoo Bi lấy họ theo cha dượng.

Mẹ vợ tương lai của Lee Seung Gi khen ngợi con rể, phủ nhận tai tiếng

Trước những phản ứng tiêu cực của người hâm mộ, Lee Seung Gi không lên tiếng bình luận. Tuy nhiên, mẹ vợ tương lai của anh - nữ diễn viên Kyeon Mi Ri gần đây đã lên tiếng. Trong lần trò chuyện với tờ The Fact, nữ diễn viên Kyeon Mi Ri lần đầu chia sẻ về vụ bê bối thao túng thị trường cổ phiếu cách đây 13 năm.

Nữ diễn viên tiết lộ, tất cả mọi chuyện chỉ là những hiểu lầm và sự thật bị bóp méo đã ảnh hưởng đến uy tín của gia đình bà, nhất là con rể tương lai - Lee Seung Gi.

Trong bài phỏng vấn, Kyeon Mi Ri phủ nhận việc có liên quan đến vụ bê bối thao túng cổ phiếu vào năm 2009 với 300.000 nạn nhân, và nhiều người trong số họ tự sát. Bà cho biết, hai vợ chồng bà cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo đa cấp từ một tập đoàn.

Bà khẳng định, thông tin chồng bà dùng 26,6 tỷ won (489 tỷ đồng) vốn trực tiếp của Corebit để trả nợ cá nhân là sai sự thật. Nữ diễn viên cho biết, họ đã vay 500 triệu won (9,2 tỷ đồng) nhưng đã hoàn trả lại sau vài tháng.

Kyeon Mi Ri - mẹ vợ tương lai của Lee Seung Gi là diễn viên nổi tiếng của bộ phim "Nàng Dae Jang Geum" (Ảnh: iMBC).

Kyeon Mi Ri cũng giải thích về nguồn gốc căn biệt thự sang trọng rộng 1.190m2 tại khu Hannam, Seoul (Hàn Quốc): "Ngôi nhà này được xây dựng hoàn toàn bằng tiền của tôi. Khi tôi và chồng cũ ly hôn, tôi và các con ở nhà thuê chật hẹp, phải chịu đựng tiếng ồn. Khi đó, nhà đất rẻ hơn chứ không đắt đỏ như bây giờ. Món nợ mua nhà tôi đã trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi".

Danh tiếng và tài sản của Kyeon Mi Ri tăng vọt sau thành công của bộ phim Nàng Dae Jang Geum (năm 2003). Vào năm 2007, bà mua một khu đất có diện tích 618m2 tại Hannam (Hàn Quốc). Sau 2 năm xây dựng, căn biệt thự có hầm và 4 tầng với tổng diện tích lên đến hơn 1.190m2.

Về việc hai con gái của nữ diễn viên thường khoe lối sống xa hoa trên trang cá nhân, Kyeon Mi Ri cho biết, đó chỉ là hiểu lầm và đưa ra lời xin lỗi nếu khán giả cảm thấy không thoải mái. Bà thừa nhận khi là người nổi tiếng, mọi hành động và lời nói đều phải cẩn trọng.

"Mama Chuê" Kyeon Mi Ri cũng dành nhiều lời khen cho con rể Lee Seung Gi. Ngôi sao kỳ cựu nói: "Không ai có thể ngăn cản tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Tôi coi điều đó là một phước lành. Tấm lòng cha mẹ nào cũng giống nhau.

Tôi rất biết ơn khi có một chàng trai ngay thẳng, mạnh mẽ làm con rể của tôi. Như nhiều người đã biết, cậu ấy rất can đảm, ân cần, hào phóng và tràn đầy năng lượng. Khi Seung Gi đến với gia đình, bầu không khí trong nhà trở nên tươi sáng hơn rất nhiều".

Cuối cùng, Kyeon Mi Ri mong rằng, người hâm mộ sẽ ủng hộ và chúc phúc cho con gái và con rể tương lai của bà.