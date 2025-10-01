Tại sao từng tuyên bố yêu Vương Phi nhất, Tạ Đình Phong vẫn chia tay cô?

Vương Phi và Tạ Đình Phong gặp nhau lần đầu vào năm 2000. Thời điểm gặp gỡ, Tạ Đình Phong là con trai cưng của diễn viên nổi tiếng Tạ Hiền và nữ diễn viên xinh đẹp Địch Ba Lạp.

Vương Phi khi đó đã là một tên tuổi đình đám trong giới giải trí xứ hương cảng, có một cô con gái và mới chia tay người chồng đầu tiên - rocker Đậu Duy.

Hai người gặp nhau tại một quán bar. Tạ Đình Phong đi cùng một vài người bạn còn Vương Phi tới quán để giải sầu sau khi ly hôn chồng.

Vương Phi và Tạ Đình Phong gặp nhau khi nam diễn viên mới 19 tuổi và Vương Phi ở tuổi 30 (Ảnh: HK01).

Vương Phi sở hữu dáng vóc cao gầy, gương mặt thanh tú nhưng không quá rực rỡ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, "thiên hậu" có sức hút rất lớn với người khác giới. Khi đó, chàng trai mới lớn Tạ Đình Phong đã phải lòng đàn chị và quyết định theo đuổi cô.

Chuyện tình của họ từng trở thành tâm điểm bàn tán của giới truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) những năm 2000.

Nhiều người cho rằng Vương Phi sai lầm khi lao vào tình yêu với cậu trai trẻ kém mình 11 tuổi, thiếu chín chắn. Người hâm mộ của Tạ Đình Phong cũng phản đối Vương Phi vì cho rằng cô quá già, không xứng với thần tượng.

Bất chấp tất cả, Tạ Đình Phong vẫn si mê đàn chị, tặng cô nhiều món quà giá trị, công khai bày tỏ tình cảm với bạn gái hơn tuổi. Năm 21 tuổi, Tạ Đình Phong từng tuyên bố, Vương Phi là đối tượng mà anh muốn kết hôn và là người con gái mà anh yêu nhất đời.

Tuy nhiên, sau chưa đầy 3 năm bên nhau, Tạ Đình Phong và Vương Phi chia tay. Nguyên nhân được cho là sự xuất hiện của Trương Bá Chi. Năm 2005, Vương Phi quyết định kết hôn với Lý Á Bằng và một năm sau đó, Tạ Đình Phong trở thành chồng của Trương Bá Chi.

Gần đây, trong kênh YouTube cá nhân, đạo diễn Vương Tinh đã tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Vương Phi chia tay dù từng yêu nhau say đắm. Ông nói: "Lúc đó, cả hai đều còn trẻ và chưa đủ chín chắn để duy trì tình yêu".

Chuyện tình "chị - em" của Vương Phi và Tạ Đình Phong từng tiêu tốn giấy mực của truyền thông Trung Quốc (Ảnh: HK01).

Tái hợp sau hơn 11 năm xa cách và yêu nhau bình yên

Sau khi chia tay và bước vào cuộc sống hôn nhân với những người mới, Tạ Đình Phong và Vương Phi đều có hạnh phúc riêng. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân của họ đều không kéo dài.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn sau gần 6 năm chung sống và 2 con chung. Năm 2012, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn và Tạ Đình Phong nhường quyền chăm sóc con cho vợ cũ.

Một năm sau khi Tạ Đình Phong ly dị, Vương Phi và người chồng thứ 2 - Lý Á Bằng - cũng thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm của họ. Vương Phi để lại cô con gái chung cho nam diễn viên họ Lý chăm sóc.

Năm 2014, hình ảnh Vương Phi và Tạ Đình Phong khóa môi hạnh phúc tại căn hộ của "thiên hậu" ở Bắc Kinh (Trung Quốc) xuất hiện tràn ngập trên mặt báo, giống như một lời tuyên bố tình yêu của cặp đôi.

Không công khai rầm rộ, Vương Phi và Tạ Đình Phong tận hưởng tình yêu của họ theo cách riêng. Đó là những cái nắm tay rạng ngời xuống phố, ánh mắt trao nhau ngập tràn hạnh phúc xuất hiện trên nhiều tờ báo. Họ cũng duy trì nguyên tắc "không tiết lộ nhiều" với báo giới suốt nhiều năm.

Sau hơn chục năm chia tay, Vương Phi và Tạ Đình Phong tái hợp vào năm 2014 (Ảnh: HK01).

Tạ Đình Phong từng nói với bạn bè, sau nhiều năm tháng xa cách, người phụ nữ khiến anh muốn ở bên tới cuối đời luôn chỉ có Vương Phi.

Mẹ của Tạ Đình Phong cũng khen ngợi sự tác động tích cực của Vương Phi tới cuộc sống của con trai bà. Bà Địch Ba Lạp nói rằng, sau khi yêu Vương Phi, Tạ Đình Phong trở nên chín chắn hơn.

Vương Phi thuộc mẫu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Điều này được cá nhân cô nuôi dưỡng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong cả 2 cuộc hôn nhân trong quá khứ, Vương Phi đều là người chủ động kết thúc.

Trong cuộc hôn nhân đầu với rocker Đậu Duy, Vương Phi là người quyết định dứt tình khi phát hiện chồng cũ ngoại tình. Với Lý Á Bằng, cô cũng chủ động buông tay khi cảm thấy không muốn tiếp tục chung sống.

Đây cũng là tính cách mà Tạ Đình Phong trân trọng. Nam diễn viên so sánh Vương Phi và người đồng nghiệp mà anh rất mến mộ Châu Kiệt Luân: "Anh ấy là một người rất đơn thuần, đáng yêu, giống như Vương Phi vậy. Người như họ ngày càng ít, nên rất trân quý, phải thật quý trọng".

Năm 2023, Tạ Đình Phong trình diễn ca khúc Thuần phục ký do anh sáng tác tại một sự kiện âm nhạc ở Hong Kong. Ca khúc này được cho là tiếng lòng của nam diễn viên dành cho bạn gái hơn 11 tuổi.

Vương Phi và Tạ Đình Phong yêu nhau bình yên và bền bỉ suốt những năm qua (Ảnh: Sina).

Bài hát có đoạn: "Tôi từng hiếu thắng, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ nếu không thuận mắt. Tôi nổi loạn, điên cuồng, đập phá mọi thứ. Và rồi tôi gặp em. Em chế ngự sự hoài nghi trẻ con của tôi. Có em, tôi không còn ngông cuồng. Tình yêu đã giành chiến thắng. Có em, đời như có hương vị mới, tôi xứng đáng với sự thay đổi này. Khi trưởng thành, tôi muốn bảo vệ em khỏi nỗi sợ".

Trước ca khúc Thuần phục ký, Tạ Đình Phong từng sáng tác và hát ca khúc Yêu bởi vì yêu dành cho Vương Phi vào năm 2000. Tình yêu của Tạ Đình Phong lúc đó dành cho Vương Phi là sự say mê pha lẫn lòng ngưỡng mộ.

Tháng 4 vừa rồi, khi tổ chức đêm nhạc kỷ niệm sự nghiệp ca hát tại Hong Kong, Tạ Đình Phong tiếp tục bày tỏ tình cảm với bạn gái. Sự kiện có sự tham gia của Vương Phi trên hàng ghế khán giả. "Thiên hậu" nhún nhảy và hát theo bạn trai.

Trong chương trình, Tạ Đình Phong thiết kế sân khấu sử dụng công nghệ chiếu ảnh 3 chiều nhằm tái hiện hình ảnh thời trẻ của 2 nghệ sĩ. Anh hát "người tôi yêu và quý giá như Vương Phi".