Sức hút của Triệu Lộ Tư: Hàng chục nghìn người xếp hàng chờ gặp

Theo Sohu, một số khán giả còn đứng xếp hàng từ đêm hôm trước để giữ chỗ tại trung tâm thương mại nhằm gặp được Triệu Lộ Tư. Tình cảm của người hâm mộ dành cho nữ diễn viên họ Triệu khiến cô xúc động.

Trung tuần tháng 9, nữ diễn viên từng tức tưởi chia sẻ việc bị hủy sự kiện gặp gỡ người hâm mộ chỉ vài tiếng trước khi sự kiện diễn ra.

Hàng chục nghìn người đứng xếp hàng tại một trung tâm thương mại ở Trung Quốc để gặp nữ diễn viên Triệu Lộ Tư (Ảnh: Sina).

Cụ thể, theo kế hoạch ban đầu, ngày 13/9, nữ diễn viên họ Triệu góp mặt trong buổi livestream (phát sóng trực tuyến) của thương hiệu thời trang Fila. Tuy nhiên, gần sát giờ làm việc, phía Fila đã thông báo hủy bỏ sự kiện, khiến Triệu Lộ Tư ấm ức.

Cụ thể, phía Fila khẳng định Triệu Lộ Tư đã có sự sắp xếp công việc khác nên phải hủy buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư khẳng định thương hiệu đưa thông tin không chính xác, cố tình đổ lỗi cho cô.

Cô chia sẻ: “Vấn đề này không phải do cá nhân tôi trực tiếp xử lý, nhưng vì không có nhân viên phụ trách nên tôi đã cố gắng phối hợp, điều chỉnh. Tuy nhiên, tất cả những việc đó đều chẳng có tác dụng gì. Họ ra thông báo mà không cho tôi biết. Hành động này khiến người hâm mộ hiểu lầm tôi”.

Triệu Lộ Tư nghẹn ngào khi chứng kiến tình cảm khán giả dành cho mình (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên cho rằng, công ty quản lý không hỗ trợ trong công việc nên cô đang phải tự sắp xếp lịch trình. Cô quyết định làm rõ mọi chuyện vì không muốn mọi người hiểu lầm cô vô trách nhiệm.

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư liên tiếp đối mặt với khó khăn kể từ ngày cô lên bài viết tố cáo công ty quản lý đối xử tệ hại, bắt nạt và áp đặt cô từ tháng 8 vừa rồi.

Trong các buổi phát sóng trực tuyến, nữ diễn viên liên tục khẳng định: "Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai".

Trong thời gian ngắn, nữ diễn viên đưa ra bằng chứng về việc công ty quản lý áp bức và đe dọa hủy hoại sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên còn kể việc bị bạn thân chơi xấu, bị công ty quản lý giam cầm, không cho đi chữa bệnh...

Triệu Lộ Tư gặp khó khăn trong sự nghiệp khi gặp vấn đề sức khỏe và đối đầu với công ty quản lý (Ảnh: Weibo).

Triệu Lộ Tư thừa nhận rằng, mối quan hệ gần 10 năm giữa cô và công ty quản lý đã chạm đến giới hạn. Nữ diễn viên nói rằng, cô muốn chia tay với công ty quản lý. Tuy nhiên, công ty quản lý lại đòi nữ diễn viên bồi thường 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng), khiến cô vô cùng bức xúc.

Trong 4 tháng qua, một loạt sự kiện của Triệu Lộ Tư bị hủy bỏ. Nữ diễn viên cũng không nhận kịch bản đóng phim mới, vắng bóng tại hầu hết các sự kiện của làng giải trí.

Nguồn tin nói với tờ Sina, một số nhãn hàng đã âm thầm hủy hợp đồng với Triệu Lộ Tư vì lo ngại scandal của ngôi sao trẻ ảnh hưởng tới họ. Theo Sohu, hành động của Triệu Lộ Tư ảnh hưởng nhiều tới các dự án mà cô tham gia.

Nhiều bộ phim và chương trình thực tế có cô tham gia đến nay chưa thể phát sóng. Chương trình truyền hình thực tế mang tên Dũng khí bé nhỏ của cô buộc phải dừng phát sóng vì làn sóng tẩy chay của khán giả.

Theo Sina, sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thực sự khó khăn nhưng sức hút của cô với người hâm mộ vẫn không giảm sút. Việc công khai đối đầu với công ty quản lý cũ giúp cô thu hút thêm 2,3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đưa con số này lên tới hàng chục triệu người.

Do vậy, nếu không đóng phim, Lộ Tư có thể tiếp tục sự nghiệp với tư cách ngôi sao mạng xã hội. Con số hàng nghìn người hâm mộ, tương đương lượng khán giả của đêm nhạc của một nghệ sĩ lớn, đứng xếp hàng tại trung tâm thương mại để ủng hộ nữ diễn viên đã phần nào chứng minh sức hút của nữ diễn viên.

Triệu Lộ Tư đã thành lập công ty mới, hoạt động trong lĩnh vực thời trang (Ảnh: Sina).

Triệu Lộ Tư (SN 1998) là ngôi sao trẻ được nhiều khán giả yêu thích tại Trung Quốc. Cô góp mặt trong nhiều dự án truyền hình nổi tiếng như: Ôi hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Thả thí thiên hạ, Tinh hán xán lạn...

Trước ồn ào với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư được gọi là “búp bê cổ trang”, “thánh nữ xuyên không” nhờ hình tượng ngọt ngào trên màn ảnh và lượng phim xuyên không cô đóng. Cô cũng là nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới của Trung Quốc nhờ lượng người hâm mộ đông đảo.

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư tạm ngừng từ tháng 12/2024 khi nữ diễn viên lâm bạo bệnh. Ngôi sao thế hệ 9X bị đột quỵ, gặp khó khăn trong việc cử động. Đồng thời, cô cũng thừa nhận bị trầm cảm nặng một thời gian dài nhưng không được điều trị cẩn thận.

Sau đó, Triệu Lộ Tư tố công ty quản lý đối xử khắc nghiệt, chèn ép và tuyên bố đối đầu với công ty. Hiện tại, Lộ Tư đã thành lập công ty mới mang tên Công ty TNHH Quản lý Doanh nghiệp Mã Ninh. Trong đăng ký, công ty này hoạt động ở lĩnh vực thời trang, quần áo.