SOOBIN’S QUEEN: Sự sáng tạo và tinh tế đến từ Huy Thanh Jewelry
(Dân trí) - Huy Thanh Jewelry vừa kết hợp cùng nghệ sĩ SOOBIN cho ra mắt Bộ sưu tập trang sức SOOBIN’S QUEEN. Huy Thanh Jewelry gây chú ý khi ra mắt những thiết kế trang sức lấy cảm hứng từ SOOBIN và KINGDOM (cộng đồng người hâm mộ) của SOOBIN.
Sự kết hợp này cho thấy nỗ lực sáng tạo cũng như khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng của thương hiệu.
Sáng tạo trong từng chi tiết thiết kế
Điểm nổi bật của SOOBIN’S QUEEN nằm ở việc đưa biểu tượng vương miện, biểu tượng gắn liền với hình ảnh SOOBIN và fandom (người hâm mộ) KINGDOM, trở thành chi tiết xuyên suốt trong các sản phẩm. Thay vì kết hợp cùng nghệ sĩ làm đại diện quảng cáo, Huy Thanh Jewelry đã phát triển một bộ sưu tập mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ.
Bộ sưu tập giới thiệu 54 thiết kế, bao gồm dây chuyền, bông tai, lắc tay, charm và nhẫn thời trang. SOOBIN’S QUEEN mang tới thông điệp “Every Queen deserves her crown” - mỗi người phụ nữ xứng đáng với chiếc vương miện của riêng mình.
Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, mỗi thiết kế còn mang tính kể chuyện: nghệ sĩ gửi gắm dấu ấn cá nhân, thương hiệu khẳng định tinh thần sáng tạo, trong khi khách hàng tìm thấy sự đồng điệu và cách thể hiện bản thân qua từng món trang sức.
Sự tinh tế trong việc thấu hiểu tâm lý khách hàng
Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Huy Thanh còn chú trọng đến trải nghiệm mua sắm. Đi kèm với bộ sưu tập là bộ thiết kế hộp sản phẩm phiên bản đặc biệt, thiết kế đồng bộ về màu sắc, logo và họa tiết từ ý tưởng hình ảnh của chiến dịch. Đây là một trong những điểm nhấn thể hiện sự chỉn chu từ Huy Thanh, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.
Hiểu được tâm lý rằng khách hàng mong muốn giá trị nhận về xứng đáng với số tiền chi trả, hơn nữa, cảm giác được nhiều hơn kỳ vọng chính là yếu tố tạo nên sự hài lòng của khách hàng.
Huy Thanh tặng bộ quà tặng thương hiệu độc quyền lên đến 15 món khi mua sắm các sản phẩm trong bộ sưu tập SOOBIN’S QUEEN, tạo nên cảm giác hài lòng vì trải nghiệm chi tiêu cho một món sản phẩm nhưng bất ngờ nhận về nhiều quà tặng.