SOOBIN’S QUEEN: Sự sáng tạo và tinh tế đến từ Huy Thanh Jewelry

Sự kết hợp này cho thấy nỗ lực sáng tạo cũng như khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng của thương hiệu.

SOOBIN diện bộ trang sức giới hạn Empress thuộc BST SOOBIN’S QUEEN (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Sáng tạo trong từng chi tiết thiết kế

Điểm nổi bật của SOOBIN’S QUEEN nằm ở việc đưa biểu tượng vương miện, biểu tượng gắn liền với hình ảnh SOOBIN và fandom (người hâm mộ) KINGDOM, trở thành chi tiết xuyên suốt trong các sản phẩm. Thay vì kết hợp cùng nghệ sĩ làm đại diện quảng cáo, Huy Thanh Jewelry đã phát triển một bộ sưu tập mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ.

Biểu tượng vương miện xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Bộ sưu tập giới thiệu 54 thiết kế, bao gồm dây chuyền, bông tai, lắc tay, charm và nhẫn thời trang. SOOBIN’S QUEEN mang tới thông điệp “Every Queen deserves her crown” - mỗi người phụ nữ xứng đáng với chiếc vương miện của riêng mình.

Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, mỗi thiết kế còn mang tính kể chuyện: nghệ sĩ gửi gắm dấu ấn cá nhân, thương hiệu khẳng định tinh thần sáng tạo, trong khi khách hàng tìm thấy sự đồng điệu và cách thể hiện bản thân qua từng món trang sức.

Một số thiết kế trong BST SOOBIN’S QUEEN (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Sự tinh tế trong việc thấu hiểu tâm lý khách hàng

Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Huy Thanh còn chú trọng đến trải nghiệm mua sắm. Đi kèm với bộ sưu tập là bộ thiết kế hộp sản phẩm phiên bản đặc biệt, thiết kế đồng bộ về màu sắc, logo và họa tiết từ ý tưởng hình ảnh của chiến dịch. Đây là một trong những điểm nhấn thể hiện sự chỉn chu từ Huy Thanh, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.

Bộ bao bì sản phẩm và quà tặng thương hiệu (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Khách hàng hào hứng với bộ quà tặng thương hiệu (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Không khí tấp nập tại cửa hàng Huy Thanh trong ngày ra mắt BST SOOBIN’S QUEEN (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

BST SOOBIN’S QUEEN thu hút đông đảo khách hàng ngay ngày đầu ra mắt (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Hiểu được tâm lý rằng khách hàng mong muốn giá trị nhận về xứng đáng với số tiền chi trả, hơn nữa, cảm giác được nhiều hơn kỳ vọng chính là yếu tố tạo nên sự hài lòng của khách hàng.

Huy Thanh tặng bộ quà tặng thương hiệu độc quyền lên đến 15 món khi mua sắm các sản phẩm trong bộ sưu tập SOOBIN’S QUEEN, tạo nên cảm giác hài lòng vì trải nghiệm chi tiêu cho một món sản phẩm nhưng bất ngờ nhận về nhiều quà tặng.