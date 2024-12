Song Hye Kyo để mặt "mộc", sống với nhân vật nữ tu sĩ suốt 3 tháng

The Priests 2: Dark Nuns sẽ ra rạp vào ngày 24/1 tới. Đây được xem là phiên bản nữ của phim điện ảnh ăn khách The Priests ra mắt năm 2015, do Kim Yun Suk và Kang Dong Won đóng vai chính.

Dark Nuns đi sâu vào câu chuyện hấp dẫn về 2 nữ tu thực hiện các nghi lễ bị cấm để cứu một cậu bé bị linh hồn ma quỷ chiếm hữu. Bộ phim hứa hẹn là cuộc khám phá hấp dẫn về đức tin, lòng dũng cảm và cuộc chiến không ngừng nghỉ chống lại thế lực bóng tối.

Song Hye Kyo hóa thân vào vai nữ tu trong "Dark Nuns" (Ảnh: SP).

Đáng chú ý, đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Song Hye Kyo với màn ảnh rộng xứ Hàn sau gần 10 năm tạm nghỉ, kể từ sau My Brilliant Life (năm 2014). Ngay khi những hình ảnh của Song Hye Kyo trong phim và poster phim được hé lộ, nữ diễn viên đã gây chú ý.

Trong phim, cô vào vai sơ Junia, xuất hiện với tạo hình nữ tu ma mị. Ảnh được chụp góc nghiêng cận mặt, nữ diễn viên thể hiện gương mặt sắc lạnh, ánh mắt kiên định, cùng nhìn về một hướng.

"Chúng tôi sẵn sàng mạo hiểm vào vùng cấm" là dòng chữ ghi trên poster giới thiệu phim.

Trong ảnh chụp nghiêng, Song Hye Kyo khoe trọn những đường nét sắc sảo trên gương mặt, tự tin để mặt "mộc". Trong video ngắn giới thiệu phim Dark Nuns, Song Hye Kyo có câu thoại gây chú ý như: "Các linh hồn ô uế, hãy biến đi ngay".

Trung tuần tháng 12, Song Hye Kyo có mặt tại buổi họp báo giới thiệu phim Dark Nuns cùng đạo diễn Kwon Hyuk Jae và các diễn viên Jeon Yeo Been, Lee Jin Wook, Moon Woo Jin tại Seoul (Hàn Quốc).

Song Hye Kyo thổ lộ cô đã sống trọn vẹn với nhân vật nữ tu sĩ trong 3 tháng để nhập vai trong "Dark Nuns" (Ảnh: Korea Times).

Song Hye Kyo tự hào nói về vai diễn mới: "Điểm nhấn chính là cảnh thực hiện nghi lễ trừ tà. Thật sự rất khó để ghi nhớ lời cầu nguyện. Tôi phải kiềm chế cảm xúc của mình nên thường phải luyện tập ghi nhớ nó khi đang tắm và rửa bát.

Khi quay cảnh chiến đấu với một linh hồn ma quỷ tà ác, cơ thể tôi có lúc trở nên cứng đờ. Tôi cũng thường xuyên gặp ác mộng. Đây là một công việc khó khăn cả về thể chất và tinh thần. Tôi đã sống trong nhân vật Junia trong suốt 3 tháng và chỉ nghĩ tới cô ấy mà thôi".

Nữ diễn viên Jeon Yeo Been, bạn diễn của Song Hye Kyo, cũng dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên và nói: "Tôi cố gắng thể hiện tốt, điều khiến tôi được tiếp thêm sức mạnh chính là ánh mắt của Song Hye Kyo. Tôi đã xem phim có chị Song diễn xuất từ khi còn đi học".

Song Hye Kyo dành nhiều lời khen cho bạn diễn Jeon Yeo Been của cô trong "Dark Nuns" (Ảnh: Dispatch).

Đáp lại, mỹ nhân họ Song cũng bày tỏ niềm vui mừng khi được làm việc cùng đàn em Jeon Yeo Been: "Cá nhân tôi luôn muốn hợp tác với Yeo Been trong một tác phẩm. Tôi nghe được nhiều câu chuyện tốt đẹp về Yeo Been từ những diễn viên thân thiết.

Khi chúng tôi làm việc chung, mọi chuyện còn tuyệt vời hơn những gì tôi được nghe. Cô ấy nói tôi là người giúp đỡ cô ấy trên phim trường, nhưng Junia (nhân vật của Song Hye Kyo) không thể làm được điều đó nếu không có Michaela (nhân vật của Yeo Been). Cô ấy chính là "cứu tinh" của tôi".

Khán giả hiện hy vọng được chứng kiến sự thể hiện xuất sắc và ấn tượng của mỹ nhân mặt "mộc" xứ Hàn trong Dark Nuns.

Trước đó, vào năm 2023, cô từng hóa thân xuất sắc vào nhân vật nữ mang đầy tổn thương tâm lý, tìm cách báo thù trong Vinh quang trong thù hận (The Glory). Vai diễn cũng mang về cho cô nhiều giải thưởng điện ảnh tại Hàn Quốc, chứng minh sự đột phá trong diễn xuất của mỹ nhân xứ Hàn.

Song Hye Kyo tin tưởng "Dark Nuns" tiếp tục là một bộ phim đáng xem và thành công của cô (Ảnh: Osen).

Trả lời truyền thông tại buổi họp báo, Song Hye Kyo nói: "Tôi đã xem xét rất nhiều kịch bản, ở nhiều thể loại, cho tác phẩm tiếp theo. Dark Nuns được chọn lựa vì tôi có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của bản thân. Tôi có những kỳ vọng cao vào bộ phim".

Đạo diễn của bộ phim cũng khẳng định với khán giả, Dark Nuns là một tác phẩm điện ảnh đáng trông đợi và còn hấp dẫn hơn phần 1.

"Chúng tôi cố gắng chuyển tải mọi thông điệp vào trong phim, duy trì những lợi thế của phần 1 và phát triển những yếu tố mới trong phần 2. Tôi tin rằng, phần 2 của phim sẽ được yêu thích tại Hàn Quốc và nước ngoài", đạo diễn Kwon nói.

Song Hye Kyo (SN 1981) ghi dấu với những bộ phim như: Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Gần đây, cô trở lại ấn tượng và có màn thể hiện lột xác trong dự án Vinh quang trong thù hận.

Ra mắt từ cuối năm 2022, Vinh quang trong thù hận nhanh chóng trở thành chương trình truyền hình ăn khách trên nền tảng Netflix. Bộ phim cũng đánh dấu bước chuyển trong việc lựa chọn kịch bản, diễn xuất của "chị đẹp" màn ảnh xứ Hàn.

Song Hye Kyo hiện tập trung cho sự nghiệp (Ảnh: News1).

Tờ Naver nhận định, Song Hye Kyo hiện giữ vị trí nữ diễn viên được trả lương cao nhất Hàn Quốc, ngang hàng với "cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun. Mỹ nhân Hậu duệ mặt trời kiếm được 163.000 USD cho mỗi tập phim truyền hình Vinh quang trong thù hận. Với 16 tập phim, cô bỏ túi hơn 2,6 triệu USD.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo tập trung cho công việc, nghỉ ngơi, đi du lịch và làm mới bản thân. Nữ diễn viên xứ Hàn được nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thời thượng. Cô được người hâm mộ đánh giá là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện nay.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và danh tiếng trong làng giải trí, Song Hye Kyo đang là gương mặt đại diện cho loạt thương hiệu lớn như Fendi, Chaumet, Bottega Veneta, LG, Hyundai và SK Telecom. Theo Forbes Hàn Quốc, "nữ thần mặt mộc Hàn Quốc" hiện sở hữu khối tài sản hơn 42 triệu USD.