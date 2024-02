Tham vọng của Song Hye Kyo sau dự án đình đám "Vinh quang trong thù hận"

Theo nguồn tin của Korea Times, Song Hye Kyo đã nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh Hàn Quốc có tiêu đề là Dark Nuns. Phim do Kwon Hyeok Jae đạo diễn, cùng sự góp mặt của dàn diễn viên Jeon Yeo Been, Lee Jin Wook và Huh Joon Ho.

Song Hye Kyo sắp tham gia phim điện ảnh "Dark Nuns" (Ảnh: Spotvnews).

Dark Nuns được xem là phần tiếp theo của The Priests (năm 2015) - phim từng thu hút 5,44 triệu khán giả tới rạp và nhận được lời đánh giá cao từ giới phê bình.

Dark Nuns mang đề tài siêu nhiên, kể về hành trình giải cứu một cậu bé bị linh hồn quỷ ám.

Trong phim, Song Hye Kyo vào vai một nữ tu trừ tà, nỗ lực giải cứu cậu bé. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo với mảng phim điện ảnh sau gần 10 năm tạm nghỉ.

Thông tin về dự án mới của Song Hye Kyo nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Năm 2023, cô từng thành công rực rỡ với dự án phim truyền hình The Glory. Phim đã mang lại cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng truyền hình và khẳng định năng lực diễn xuất của ngọc nữ xứ Hàn.

Trong một bài phỏng vấn, Song Hye Kyo cho rằng vai diễn trong The Glory giống như một cuộc phiêu lưu mà cô đã chờ đợi từ nhiều năm. "Tôi muốn vào một phim thể loại khác, nhưng không dễ để tìm được một nhân vật và câu chuyện mà tôi rất muốn làm. Đó là lý do tại sao tôi đã chờ đợi rất lâu", cô nói.

Sau dự án phim truyền hình "The Glory", Song Hye Kyo muốn lựa chọn những dự án gai góc, có chiều sâu (Ảnh: Instagram).

Song Hye Kyo (SN 1981) ghi dấu với Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời...

Trong những năm theo đuổi nghiệp diễn, Song Hye Kyo thử sức trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Song, nữ diễn viên sinh năm 1981 chưa thực sự có duyên với phòng vé. Các dự án phim điện ảnh có sự tham gia của cô như My Girl And I, A Reason To Love, Hwang Jin Yi... đều không đạt thành tích tốt.

Dù nữ diễn viên liên tục thay đổi hình ảnh, chấp nhận đóng cảnh "nóng" nhưng các vai diễn của cô chưa được giới chuyên môn đánh giá cao. Giới phê bình nhận định, sau thành công rực rỡ từ The Glory và kinh nghiệm diễn xuất của Song Hye Kyo được tích lũy nhiều năm qua, tác phẩm điện ảnh mới của ngọc nữ xứ Hàn hứa hẹn sẽ rất thú vị.

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp điện ảnh, Song Hye Kyo còn được xem là một trong những nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc. Ở tuổi 43, người đẹp được nhận xét giữ vững phong độ nhan sắc, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ.

Từ năm 2021, Song Hye Kyo đã trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên người Hàn Quốc của Fendi. Trước đó, người đẹp làm gương mặt đại diện cho nữ trang cao cấp Chaumet, Bottega Veneta...

Làm việc chăm chỉ và gặt hái nhiều thành công, Song Hye Kyo hiện sở hữu khối tài sản hơn 20 triệu USD.