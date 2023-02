Phần 2 của "The Glory" hứa hẹn nhiều cao trào và bất ngờ

Mới đây, tờ Xports News đưa tin những hình ảnh mới nhất của phần 2 phim The Glory (Vinh quang trong thù hận) đón nhận sự quan tâm từ khán giả. Phân đoạn Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) ôm một người phụ nữ có mái tóc màu cam là một trong những khung cảnh gây tò mò. Nhiều khán giả suy đoán người ôm Moon Dong Eun là mẹ của cô.

Cũng có ý kiến cho rằng, Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) sẽ gây khó dễ cho Moon Dong Eun trong phần 2 bằng cách mua chuộc mẹ cô bằng tiền.

Công cuộc báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng) tiếp tục là tâm điểm của phần hai "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Những hình ảnh của đội bạn thân từng bắt nạt Moon Dong Eun và là đối tượng trả thù của nhân vật này cũng khiến nhiều người đồn đoán. Tương lai của nhân vật phản diện Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) là một ẩn số với khán giả.

Ở đoạn clip ngắn hé lộ phần 2 của The Glory được Netflix công bố, những phân cảnh ác nữ Park Yeon Jin tỏ ra vô cùng sợ hãi, lo lắng hé lộ việc nhân vật này sẽ phải nhận trái đắng trong phần hai. Sự nghiệp diễn xuất của Lim Ji Yeon tăng đáng kể sau thành công của vai diễn Park Yeon Jin.

Gương mặt hoảng loạn của Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) trong phần hai của "The Glory" (Ảnh: Netflix).

Ngoài ra chuyện tình của Moon Do Yeon và bác sĩ thẩm mỹ Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun đóng) phát triển thế nào cũng là một điểm hấp dẫn trong phần hai The Glory.

Nhân vật Ha Do Young (Jung Sung Il đóng), chồng của ác nữ Park Yeon Jin, cùng mối quan tâm đặc biệt anh dành cho Moon Do Yeon cũng gây tò mò cho người hâm mộ.

Ha Do Young bất ngờ bị cuốn vào cuộc trả thù của Moon Dong Eun. Tuy nhiên, Ha Do Young không phải túyp người lương thiện. Bởi vậy, hành động của anh trong phần 2 được khán giả mong đợi.

Mối quan hệ giữa Moon Do Yeon và bác sĩ thẩm mỹ Joo Yeo Jeong (Lee Do Hyun đóng) sẽ đi về đâu? (Ảnh: Netflix).

Hình ảnh Lee Sa Ra (Kim Hi-eora đóng) bị bắt có thể tạo cao trào cho phần hai của The Glory. Ngoài ra, phân cảnh ghi lại nhân vật Lee Sa Ra với nụ cười quái dị, xảo trá cũng khiến người xem ớn lạnh.

The Glory xoay quanh cuộc báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), người từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Phần 1 của phim lên sóng từ ngày 30/12 và nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen của khán giả cũng như giới chuyên môn.

Hình ảnh Lee Sa Ra (Kim Hi-eora đóng) bị bắt có thể tạo cao trào cho phần hai "The Glory" (Ảnh: Netflix).

The Glory "càn quét" các nền tảng mạng xã hội trong những ngày tháng chuyển giao năm 2022 và 2023. Đến sáng 3/1, bộ phim mới của biên kịch Kim Eun Sook đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những chương trình truyền hình hot trên Netflix toàn cầu.

The Glory trở thành dự án Hàn Quốc được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội trong giai đoạn đầu năm 2023. Ngoài thành tích lọt Top phim có tỉ suất bạn xem đài ấn tượng trên nền tảng Netflix, dự án truyền hình mới còn mang về cho nữ chính - Song Hye Kyo những cơn mưa lời khen về diễn xuất, tạo hình nhân vật.

Phần hai của The Glory chính thức lên sóng vào ngày 10/3 tới.