Sóng gió thử thách "ngọc nữ ngậm thìa vàng" Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân (SN 1995) bước chân vào làng giải trí từ năm 2015 cùng vai diễn đầu tay trong Tân biên thành lãng tử. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong Hoa lạc lưu niên, Quân sư liên minh. Bộ phim khiến cô thực sự nổi tiếng chính Bạn trai vi diệu của tôi 2, đóng cặp cùng tài tử Thái Lan Mike.

Ngu Thư Hân được gọi là "ngọc nữ ngậm thìa vàng" của làng giải trí Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Năm 2020, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai nữ chính Thái Mẫn Mẫn trong Trạm kế tiếp là hạnh phúc. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và lối diễn xuất đáng yêu, đa dạng, Thư Hân nhanh chóng có tên trong danh sách những ngôi sao 9X đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1995 xuất thân từ một gia đình giàu có. Ngay từ nhỏ cô đã được bố mẹ cưng chiều và sống trong điều kiện xa hoa, đầy đủ. Ngu Thư Hân từng học tại trường nghệ thuật Lasalle của Singapore, ngôi trường nằm trong nhóm 10 trường đại học nghệ thuật tốt nhất thế giới.

Ông nội của Thư Hân từng là Chủ tịch công đoàn ngành sắt thép Tân Dư (Trung Quốc), cha mẹ cô đều là những doanh nhân có tiếng. Bố của Thư Hân điều hành công ty giải trí, còn mẹ cô sở hữu công ty riêng điều hành hàng loạt bất động sản, nhà hàng, khách sạn.

Ngu Thư Hân và ông nội tài giỏi của cô (Ảnh: Sohu).

Ngu Thư Hân cũng thừa hưởng máu kinh doanh của gia đình nên ngay từ khi tốt nghiệp, cô đã tự mở công ty riêng và trở thành cổ đông lớn nhất sau đó đầu tư vào nhiều công ty lớn nhỏ khác.

Xuất thân từ một gia đình giàu có, mỹ nhân 30 tuổi từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và xuất hiện tại những địa điểm sang trọng. Ngu Thư Hân cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng.

Ngu Thư Hân được truyền thông và người hâm mộ gọi là "thánh lố" hay "thánh biểu cảm" vì biểu cảm được nhận xét khá cường điệu khi tham gia chương trình Thanh xuân có bạn 2. Dẫu vậy, khi rời khỏi chương trình, cô càng thêm nổi tiếng và tham gia nhiều sự kiện.

Tháng 8 này, gia đình nữ diễn viên trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi Công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp do cha của nữ diễn viên thành lập vào năm 2008 với số vốn đăng ký 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng) liên tục bị tố sai phạm.

Ngu Thư Hân sinh ra trong một gia đình giàu có và gặp thuận lợi trong việc phát triển sự nghiệp (Ảnh: Sina).

Sau này, Công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp được sáp nhập với một doanh nghiệp thép nhà nước lớn của tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), có vốn đăng ký là 3,4 tỷ NDT (gần 12.000 tỷ đồng).

Dòng tiền qua lại giữa công ty Hoa Thượng Khoáng Nghiệp và công ty trên trong giai đoạn năm 2009-2013 được cho là không rõ ràng. Cha của nữ diễn viên vướng nghi vấn chiếm đoạt khoản 1,5 tỷ NDT (hơn 5.500 tỷ đồng).

Công ty gia đình của nữ diễn viên cũng được cho là làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế. Các giao dịch này diễn ra khi ông nội của nữ diễn viên vẫn giữ vai trò quyền lực trong hệ thống công đoàn ngành thép tại Trung Quốc. Cha của nữ diễn viên còn được cho là liên quan tới hành vi cho vay nặng lãi.

Trước loạt thông tin chấn động về gia đình, Ngu Thư Hân chưa phản hồi. Nữ diễn viên cũng không xuất hiện trước công chúng. Theo nguồn tin của Sina, những nghi vấn liên quan tới gia đình Thư Hân đang được điều tra.

Ngu Thư Hân đang vướng vào những ồn ào liên quan tới công việc kinh doanh của gia đình (Ảnh: Sina).

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, những ồn ào liên quan tới gia đình có thể ảnh hưởng tới hình ảnh và công việc của Thư Hân. Hiện, dư luận Trung Quốc chờ đợi thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Đây không phải là lần đầu gia đình Ngu Thư Hân vướng ồn ào liên quan tới hoạt động kinh doanh. Tháng 12/2020, thông tin công ty do bố mẹ ruột của Ngu Thư Hân làm chủ và Thư Hân nắm cổ phần tuyên bố phá sản được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Từ năm 2019, Công ty Tân Dư Hào Dự do bố mẹ Thư Hân làm chủ đã bị tòa án Thượng Hải (Trung Quốc) liệt vào danh sách thất tín, không chịu trả nợ. Tới năm 2020, công ty đã bị tòa gửi lệnh hạn chế tiêu dùng.

Theo Sina, năm 2012, Công ty Tân Dư Hào Dự đã mua vật liệu xây dựng với trị giá 2,18 triệu NDT (hơn 8 tỷ đồng) nhưng không trả tiền nên bị kiện ra tòa. Công ty Noãn Du Thượng Hải mà Ngu Thư Hân tham gia góp vốn đầu tư cũng tuyên bố phá sản vào tháng 9/2020 và bị liệt vào danh sách thất tín.

Ngu Thư Hân lựa chọn im lặng trước những thông tin hướng vào cô lúc này (Ảnh: Sina).

Phản hồi thông tin này, công ty quản lý của Ngu Thư Hân cho biết, Công ty Tân Dư Hào Dự đã cấu kết với bên ngoài để lừa đảo và cha mẹ Ngu Thư Hân chỉ là người không may bị ảnh hưởng.

Vào năm 2020, Ngu Thư Hân lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của cô và ngừng phát tán những thông tin không chính thức về gia đình cô.

Những ồn ào liên quan tới gia đình chưa kết thúc, mới đây, Thư Hân lại vướng vào cáo buộc bắt nạt đồng nghiệp. Tháng 8 này, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt bất ngờ đăng đàn cáo buộc Thư Hân từng bắt nạt cô cách đây 9 năm.

Theo Trương Hạo Nguyệt, Thư Hân đã công khai chế giễu ngoại hình đồng nghiệp trong một cuộc phỏng vấn. Nữ diễn viên họ Trương thừa nhận, những phát ngôn của Thư Hân đã khiến cô rơi vào trầm cảm và lo âu, buộc phải rút lui khỏi ngành giải trí.

Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng bênh vực Thư Hân, khen nữ diễn viên luôn hành xử chừng mực, tận tâm và chăm chỉ trên phim trường. Phía ngôi sao sinh năm 1995 chưa lên tiếng về những thông tin trên.